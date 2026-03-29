Frá stofnun hefur Kaffistofa Samhjálpar gegnt mikilvægu hlutverki í að mæta fólki sem glímir við fátækt, veikindi, heimilisleysi og fíkn. Allan ársins hring eru allir sem þangað leita boðnir velkomnir með heitum mat, kaffi, kærleika og nærandi samveru. Starfsfólk Kaffistofunnar hefur að leiðarljósi að mæta einstaklingum með vinsemd og virðingu hvar sem hann er staddur. Það sé liður í valdeflingu jaðarsettra í samfélagi okkar.
Í páskablaði Samhjálpar er þeim ómetanlega mannauði sem Kaffistofan býr yfir gert hátt undir höfði.
Frá upphafi hefur verið leitast við að skapa heimilislegt andrúmsloft á Kaffistofunni því starfið þar sé ekki síður félagslegt en líkamlegt. Fólk sækir þangað ekki bara eftir mat heldur einnig eftir félagsskap, uppörvun og hlýju. Þegar samkomutakmarkanir tóku gildi 2020 misstu gestir Kaffistofunnar athvarf sitt og helsta skjól. Þess vegna var reynt að halda Kaffistofunni opinni hvenær sem hægt var og leyfi fékkst til að koma saman. Starfsfólk brást einnig við með því að bjóða upp á þá þjónustu að leyfa fólki að koma og sækja bakka með mat.
Ekki allir vita að Kaffistofan er mikið sótt af fólki sem hefur lítið milli handanna, er einangrað eða á annan hátt í neyð. Gestir Kaffistofunnar finna fyrir umhyggju og hlýju og tala um að það að einhver vilji elda fyrir þá og gefa þeim að borða er mikilvæg og góð tilfinning. Margir þeirra sem notið hafa þjónustu Kaffistofunnar tímabundið gerast seinna sjálfboðaliðar í starfi hennar og koma þá ekki síður til að gefa gestum von og vera þeim fyrirmynd. Þar á meðal eru hælisleitendur og fólk af erlendum uppruna sem hefur átt erfitt uppdráttar hér fyrst eftir að það kemur. Sjálfboðaliðastarf gefur því tækifæri til að mynda sambönd, kynnast landinu og vinna en það að hafa eitthvað fyrir stafni er þeim bæði ánægja og nauðsyn. Um tíma unnu alla daga á Kaffistofunni tveir landflótta Afganir, Mohamad Raeesi og Ali Ahmad, báðir voru komnir vel yfir eftirlaunaaldur, annar hátt á áttræðisaldur en hinn á níræðisaldri. Ali kemur enn annað slagið og leggur hönd á plóg á Kaffistofunni. Úkraínumenn hafa sömuleiðis verið óhræddir við að leggja hönd á plóg og einnig Venesúelabúar.
Árlega kemur hjálparsveitarfólk frá Landsbjörgu í heimsókn á Kaffistofu Samhjálpar og yfirfer sjúkrakassa. Fyllir á og gætir þess að alltaf sé allt til staðar sem þarf til að veita hjálp þegar á þarf að halda. Við hjá Samhjálp erum mjög þakklát fyrir þessa ómetanlegu aðstoð.
Allan ársins hring berast Kaffistofu Samhjálpar góðar gjafir frá fólki sem vill sýna samlíðan í verki og má til dæmis nefna hlýjan fatnað, eldhúsáhöld, leirtau, mat, bakkelsi og sælgæti.
Kaffistofa Samhjálpar var opnuð árið 1981 í bakhúsi milli húsanna númer 22 og 24 við Hverfisgötu. Í byrjun var boðið upp á kaffi og meðlæti, dagblöðin og spjall við starfsfólk og aðra gesti en þörfin fyrir staðbetri næringu varð fljótt ljós og farið var að bjóða upp á heitan mat.
Þar sem Kaffistofan er opin alla daga ársins gefst skjólstæðingum hennar færi á að halda jól, njóta páskahátíðarinnar, fagna þjóðhátíð á 17. júní líkt og aðrir landsmenn gera. Einhverjum kann að finnast það undarlegt, en hvergi verður jólaandinn jafnsterkur eða þakklætið fyrir góðan mat jafn ríkt og á Kaffistofu Samhjálpar.