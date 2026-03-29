Sunnudagur 29.mars 2026

Eflum lesskilning og læsi barna

Ragna Gestsdóttir
Sunnudaginn 29. mars 2026 09:25

Sigrún Alda, Hjalti Úrsus Árnason, meðlimur í Mosfell og formaður markaðsnefndar Kiwanis á Íslandi, og Kristín Björg.

Kiwanis stóð fyrir viðburði í Hlégarði Mosfellsbæ í vikunni þar sem lesskilningur og læsi barna var viðfangsefnið. 

Kristín Björg Sigurvinsdóttir rithöfundur og Sigrún Alda Sigfúsdóttir talmeinafræðingur kynntu bækur sínar um Amelíu og Óliver. Þessar bækur er uppbyggðar þannig að börnin læra millistigsorð sem eru útskýrð vel og auka þá lestrarhæfni og skilning barna. Eftir kynninguna gafst foreldrum kostur á að kaupa bækurnar niðurgreiddar af Kiwanis.

Sjá einnig: Hvatningardagar Kiwanis í Mosfellsbæ – „Framtak til að leggja okkar á vogarskálarnar þegar kemur að menntun og læsi barna“

Einnig fengu börnin að spreyta síg í léttri þrautabraut.

Athugasemdir eru á ábyrgð þeirra sem þær skrá. DV áskilur sér þó rétt til að eyða ummælum sem metin verða sem ærumeiðandi eða ósæmileg. Smelltu hér til að tilkynna óviðeigandi athugasemdir.

