Eflum lesskilning og læsi barna

Kiwanis stóð fyrir viðburði í Hlégarði Mosfellsbæ í vikunni þar sem lesskilningur og læsi barna var viðfangsefnið.
Kristín Björg Sigurvinsdóttir rithöfundur og Sigrún Alda Sigfúsdóttir talmeinafræðingur kynntu bækur sínar um Amelíu og Óliver. Þessar bækur er uppbyggðar þannig að börnin læra millistigsorð sem eru útskýrð vel og auka þá lestrarhæfni og skilning barna. Eftir kynninguna gafst foreldrum kostur á að kaupa bækurnar niðurgreiddar af Kiwanis.
Einnig fengu börnin að spreyta síg í léttri þrautabraut.