Bauhaus og Síðuskóli hlutu umhverfisverðlaun Terra

Terra veitti á dögunum viðurkenninguna Umhverfisfyrirtæki ársins í sjötta skipti. Að þessu sinni hlutu Bauhaus verðlaunin fyrir höfuðborgarsvæðið og Síðuskóli á Akureyri fyrir landsbyggðina.
Verðlaunin eru afhent þeim viðskiptavinum Terra sem hafa sýnt framúrskarandi árangur í flokkun og endurvinnslu og jafnvel farið nýjar leiðir í ábyrgð þegar kemur að úrgangsmálum. Bauhaus hefur náð framúrskarandi árangri í flokkun úrgangs og endurvinnslu að mati dómnefndar. Í rökstuðningi dómnefndar kemur meðal annars fram að einungis um 5% af þeim úrgangi sem til fellur hjá fyrirtækisins sé blandaður úrgangur. Úrgangi er skipt niður í allt að 45 flokka, sem endurspeglar markvissa og faglega nálgun í úrgangsstjórnun.
„Samhliða metnaðarfullu flokkunarkerfi hefur Bauhaus einnig lagt áherslu á að veita viðskiptavinum sínum tækifæri til að skilja umbúðir eftir í versluninni og einnig skila í versluninni ákveðnum úrgangsflokkum, svo sem ljósaperum, raftækjum, úðabrúsum og rafhlöðum, og þannig stuðla að aukinni umhverfisábyrgð í samfélaginu,“ segir Valgerður Sigrúnar Vigfúsardóttir, forstöðumaður viðskiptadeildar Terra.
Síðuskóli hlaut viðurkenninguna fyrir framúrskarandi árangur í flokkun úrgangs og markvissa vinnu í þágu sjálfbærni. Síðuskóli stendur í fremstu röð stofnanna þegar kemur að flokkun. Skólinn hefur nær helmingað þann úrgang sem endar á urðunarstað á síðustu árum sem og að heildar magn úrgangs hefur lækkað ár frá ári. Skólinn flokkar í alls níu flokka sem eru talsvert fleiri en reglur Akureyrarbæjar gera ráð fyrir.
„Síðuskóli vinnur frábært starf með því að kenna komandi kynslóðum um mikilvægi þess að flokka úrgang og að ganga vel um jörðina okkar. Sú þekking er nauðsynleg í nútíma samfélagi og verður enn mikilvægari eftir því sem að árin líða. Síðuskóli er góð fyrirmynd bæði nemenda sem og annarra stofnanna bæjarfélagsins,“ segir Kristbjörn Viðar Baldursson, sölu- og þjónustustjóri Terra á Norðurlandi.