Sirrý gáttuð á væli fullorðins fólks – „Hvers vegna á vinnustaður og það opinber stofnun að gefa vinnandi fólki sælgæti?“

Kristinn H. Guðnason
Laugardaginn 28. mars 2026 11:30

Sirrý botnar ekkert í væli fullorðins fólks út af páskaeggjum.

Sirrý Arnardóttir, fjölmiðlakona og stjórnendaþjálfari, er gáttuð á umræðunni um páskaeggjagjafir opinberra stofnana. Það er að fólk sé að kvarta yfir því hvaða vinnustaðir gefi starfsfólki ekki páskaegg.

„Eitt það mesta væl sem er í gangi núna eru kvartanir fullorðins fólks yfir að opinberir vinnustaðir gefi þeim ekki páskaegg eða ekki nógu stór páskaegg eða ekki nógu sérmerkt páskaegg,“ segir Sirrý í færslu á samfélagsmiðlum. „Hvers vegna á vinnustaður og það opinber stofnun að gefa vinnandi fólki sælgæti?“

Sjá einnig:

Starfsfólk Landspítalans fær engin páskaegg í ár

Páskaeggjaumræðan hefur farið hátt í samfélaginu í ár. Það er vegna þess að starfsfólk Landspítalans fær ekki egg í ár en starfsmenn ráðuneytanna fái hins vegar sérmerkt egg. Þá hafa kennarar greint frá því að þeir hafi þurft að reiða sig á ölmusu foreldra um að fá páskaegg.

„Ég kaupi sjálf mitt herta transfituegg fyllt með hörðum karmellum og öðru sælgæti sem selst annars illa,“ segir Sirrý augljóslega gáttuð á þessari umræðu allri saman. Yfirleitt sjái hún eftir því að hafa borðað páskaegg. „Eftir ofátið hugsa ég alltaf: ,,þetta geri ég ekki aftur að ári“. En auðvitað fæ ég mér aftur páskaegg en geri enga kröfu um að hið opinbera borgi það (enda örugglega ekki í samræmi við lýðheilsusjónarmið).“

 

Fleiri fréttir

Fréttir
Fyrir 3 klukkutímum
Sirrý gáttuð á væli fullorðins fólks – „Hvers vegna á vinnustaður og það opinber stofnun að gefa vinnandi fólki sælgæti?“
Fréttir
Fyrir 4 klukkutímum
Össur harðorður – „Stefán Einar ætti frekar að loka að sér í hrútakofanum en láta sterkar konur pirra sig“
Fréttir
Fyrir 16 klukkutímum
Fylgið á flugi í nýrri könnun í borginni – Einn flokkur í lykilstöðu
Fréttir
Fyrir 17 klukkutímum
Óttaðist um eigið öryggi en þarf samt að endurgreiða leigjandanum
Fréttir
Fyrir 19 klukkutímum
Lögmenn hjóla í VÍS fyrir „harmakvein“ um ósanngjarnar bótagreiðslur samhliða methagnaði – „Aumingja trygginga­fé­lögin“
Fréttir
Fyrir 19 klukkutímum
„Sannfærður um að uppeldið eigi stærstan þátt í að ég geti unnið starf eins og þetta“
Fréttir
Fyrir 20 klukkutímum
Þorgerður Katrín tekur snúning á kommentakerfinu – „Ég var reyndar í brjóstahaldara“
Fréttir
Fyrir 20 klukkutímum
„Við höfum nokkrum sinnum þurft að brjóta ofan af ánni 1. apríl“

Mest lesið

Fylgið á flugi í nýrri könnun í borginni – Einn flokkur í lykilstöðu
Fráskilinn og stórskuldugur eftir að hann prófaði ChatGPT – „Guð minn góður. Hvað gerðist?“
Þorgerður Katrín tekur snúning á kommentakerfinu – „Ég var reyndar í brjóstahaldara“
Hafði samræði við konu á salerni – Blekkti hana síðan og aðstoðaði félaga sinn við nauðgun
Gagnrýnir vandræðalegan nýjan veruleika kynlífssena

Nýlegt

„Við höfum nokkrum sinnum þurft að brjóta ofan af ánni 1. apríl“
Færist aftur fjör í leikinn á laugardagskvöld
Fluttu á hótel þegar þau höfðu ekki lengur efni á að leigja – Spara 1,5 milljón árlega
Lýsir slæmri meðferð á Sjúkrahúsinu á Akureyri – Öskraði af kvölum á meðan þrír menn héldu honum niðri
Lögregla varar fólk við þessu: „Það er þrennt sem veldur áhyggjum“
Klopp tjáir sig um yfirvofandi brottför Salah
Óttaðist um eigið öryggi en þarf samt að endurgreiða leigjandanum
Tvö stórlið klár í að taka Rashford ef Barcelona tekur ekki upp veskið
Leikmaður Vals tjáir sig um ákvörðun félagsins varðandi Aron
Fullyrt að óvænt félag sé með Bruno Fernandes á blaði fyrir sumarið
Fréttir
Fyrir 23 klukkutímum
Óprúttnir aðilar við Reðasafnið: Reyndu að stela risastórum steinlim – „Voru í vandræðum með að ná honum upp“
Fréttir
Í gær

Handtekinn á Suðurlandsbraut: Krafðist tveggja milljóna frá ríkinu en fær ekki krónu

Handtekinn á Suðurlandsbraut: Krafðist tveggja milljóna frá ríkinu en fær ekki krónu
Fréttir
Í gær
Lögregla varar fólk við þessu: „Það er þrennt sem veldur áhyggjum“
Fréttir
Í gær
Nýjar vendingar í máli tengdasonar Íslands – Rex sagður ætla að játa á sig raðmorðin
Fréttir
Í gær

Sigmar gagnrýnir Diljá Mist: „Eiginlega frekar dapurlegt allt saman”

Sigmar gagnrýnir Diljá Mist: „Eiginlega frekar dapurlegt allt saman”
Fréttir
Í gær

Segir rökstuddan grun ekki liggja fyrir að brotið hafi verið á leikskólabarni á Akureyri

Segir rökstuddan grun ekki liggja fyrir að brotið hafi verið á leikskólabarni á Akureyri
Fréttir
Í gær
Daði svarar fyrir sig eftir að hann var „rekinn“ í gær
Fréttir
Í gær

„Ég er á pari við Moggann þegar kemur að því að valda geðshræringu“

„Ég er á pari við Moggann þegar kemur að því að valda geðshræringu“
Fréttir
Í gær
Fjölskyldur látinna og fyrrverandi hermenn reiðir Trump – Smættar fórnina með Svampi Sveinssyni og Grand Theft Auto
Fréttir
Í gær
Færist aftur fjör í leikinn á laugardagskvöld
Fréttir
Í gær

Deilur vegna peninga enduðu með líkamsárás

Deilur vegna peninga enduðu með líkamsárás
Fréttir
Í gær

Slapp við steininn vegna tafa á rannsókn sérstaklega hættulegrar líkamsárásar – Sló konu með skiptilykli í höfuðið

Slapp við steininn vegna tafa á rannsókn sérstaklega hættulegrar líkamsárásar – Sló konu með skiptilykli í höfuðið
Fréttir
Í gær
Kurr í Seðlabankanum – Starfsfólk á hjólum þarf að fara ofan í kjallara en hjólastæðin standa tóm
Fréttir
Í gær
Falsfrétt Morgunblaðsins: Þröngur hópur lögreglumanna hefur aðgang að gögnum Höfðatorgsmálsins
Fréttir
Í gær

Hjón frá Venesúela standa vaktina á Kaffistofu Samhjálpar – „Þetta fólk er ekki árásargjarnt eða ofbeldisfullt“

Hjón frá Venesúela standa vaktina á Kaffistofu Samhjálpar – „Þetta fólk er ekki árásargjarnt eða ofbeldisfullt“
Fréttir
Í gær
Urðar yfir Guðrúnu og kallar hana örvæntingarfullan og misheppnaðan stjórnmálamann – „Tími hennar er ekki liðinn, hann kom aldrei“
Fréttir
Í gær
Ósáttur við að þurfa að borga kílómetragjaldið þótt bíllinn sé í útlöndum
Fréttir
Í gær
Halda því til streitu að Samhjálp fari á Grensásveg – „Í okkar samfélagi geta komið upp erfið atvik“
Fréttir
Í gær

Stúlkan er fundin

Stúlkan er fundin
Fréttir
Í gær

Stefán Einar hjólar í Bubba og Sigmund Erni: „Auðvitað stekkur þú strax til. Ekki við öðru að búast“

Stefán Einar hjólar í Bubba og Sigmund Erni: „Auðvitað stekkur þú strax til. Ekki við öðru að búast“
Fréttir
Fyrir 2 dögum
Dagur segir rökin hrannast upp: „Þori að fullyrða að meginþorri nemenda og starfsfólks vilji ekki fara til baka“
Fréttir
Fyrir 2 dögum

Kolklikkað veður á Reykjanesbraut í morgun – Myndbönd

Kolklikkað veður á Reykjanesbraut í morgun – Myndbönd
Fréttir
Fyrir 2 dögum
Ágreiningur á milli Trumps og Netanjahú – „Hvers vegna í fjáranum ættum við að gera það?“
Fréttir
Fyrir 2 dögum
Karlmaður á áttræðisaldri sviptur fjárræði – Ítrekað orðið svikahröppum að bráð og millifært milljónir
Fréttir
Fyrir 2 dögum

Lindex opnar í stað Next í Kringlunni

Lindex opnar í stað Next í Kringlunni
Fréttir
Fyrir 2 dögum

Lýsir slæmri meðferð á Sjúkrahúsinu á Akureyri – Öskraði af kvölum á meðan þrír menn héldu honum niðri

Lýsir slæmri meðferð á Sjúkrahúsinu á Akureyri – Öskraði af kvölum á meðan þrír menn héldu honum niðri
Fréttir
Fyrir 2 dögum
Hálkuvarnir dugðu ekki til að koma í veg fyrir banaslys þar sem lítið barn lést
Fréttir
Fyrir 2 dögum
Vilhjálmur sár og svekktur – „Við vorum svikin“