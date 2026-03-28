Sirrý gáttuð á væli fullorðins fólks – „Hvers vegna á vinnustaður og það opinber stofnun að gefa vinnandi fólki sælgæti?“

Sirrý Arnardóttir, fjölmiðlakona og stjórnendaþjálfari, er gáttuð á umræðunni um páskaeggjagjafir opinberra stofnana. Það er að fólk sé að kvarta yfir því hvaða vinnustaðir gefi starfsfólki ekki páskaegg.
„Eitt það mesta væl sem er í gangi núna eru kvartanir fullorðins fólks yfir að opinberir vinnustaðir gefi þeim ekki páskaegg eða ekki nógu stór páskaegg eða ekki nógu sérmerkt páskaegg,“ segir Sirrý í færslu á samfélagsmiðlum. „Hvers vegna á vinnustaður og það opinber stofnun að gefa vinnandi fólki sælgæti?“
Páskaeggjaumræðan hefur farið hátt í samfélaginu í ár. Það er vegna þess að starfsfólk Landspítalans fær ekki egg í ár en starfsmenn ráðuneytanna fái hins vegar sérmerkt egg. Þá hafa kennarar greint frá því að þeir hafi þurft að reiða sig á ölmusu foreldra um að fá páskaegg.
„Ég kaupi sjálf mitt herta transfituegg fyllt með hörðum karmellum og öðru sælgæti sem selst annars illa,“ segir Sirrý augljóslega gáttuð á þessari umræðu allri saman. Yfirleitt sjái hún eftir því að hafa borðað páskaegg. „Eftir ofátið hugsa ég alltaf: ,,þetta geri ég ekki aftur að ári“. En auðvitað fæ ég mér aftur páskaegg en geri enga kröfu um að hið opinbera borgi það (enda örugglega ekki í samræmi við lýðheilsusjónarmið).“