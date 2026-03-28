Össur harðorður – „Stefán Einar ætti frekar að loka að sér í hrútakofanum en láta sterkar konur pirra sig“

Össur Skarphéðinsson, fyrrverandi utanríkisráðherra, hæðist að Stefáni Einari Stefánssyni blaðamanni á Morgunblaðinu í færslu á samfélagsmiðlum. Það er vegna þess að Stefán hafi spottað Þorgerði Katrínu Gunnarsdóttur utanríkisráðherra fyrir að láta út úr sér það að við inngöngu í Evrópusambandið kynnu Íslendingar að fá í sinn hlut yfirmann sjávarútvegsmála.
„Roggnir kallar eru stundum litlir í sér undir yfirborðinu og ráða ekki alltaf við fjötur séríslenskrar minnimáttarkenndar,“ segir Össur. „Menn sem hafa svona minnimáttarkennd fyrir Íslands hönd gætu aldrei gætt hagsmuna Íslands í erfiðum samningum. Þar þarf að hugsa stórt, vera frek, einkum í sjávarútvegsmálum og bíta og slást til að ná fram hlut Íslands.“
Segist Össur þekkja þetta af eigin reynslu. Það er að þeir sem gefi sér fyrir fram að Ísland sé svo lítið og aumt að ekki tjói að setja fram dónalegar kröfur eru dæmdir til að „tapa leiknum“ áður en hann byrjar.
Hann þekki líka diplómatíu og viti hvernig stórþjóðir safna upplýsingum í aðdraganda samninga. Til þess séu sendiráðin og ýmsar stofnanir.
„Menn með pund (ég tala nú ekki um pung) sem eru staðsettir í hinni pólitísku tilveru einsog Stefán Einar, eru vitaskuld þýddir á nokkur tungumál þegar þeir skrifa um sjávarútvegsmál í aðdraganda stórsamninga. Það gildir ekkI síst þegar þeir skrifa einsog hann og tala beinlínis niður mögulega kröfugerð Íslands,“ segir Össur. „Þó Mogganum kunni að þykja það hlægilegt munu Íslendingar að sjálfsögðu setja fram kröfu um stjórn sjávarútvegsmála og þar með að „fiskveiðikommissarinn“ komi í okkar hlut. Slík krafa mun örugglega setja hroll í fleiri en pólitískan ritstjóra Moggans.“
Ekkert sé gefið um að slík krafa náist fram í upphafi. En það hjálpar ekki til að tala gegn henni. Fyrr en seinna muni embættið koma í okkar hlut og Íslendingar þurfi því að hugsa og haga sér eins og stórþjóð. Það séu Íslendingar svo sannarlega á öllum sviðum sjávarútvegs.
„Staðreyndin er einfaldlega þessi: Vilji Evrópusambandið skapa trúverðugleika um stefnu sína í sjávarútvegi er Ísland augljós kostur í forustu málaflokksins. Hugmynd Þorgerðar – sem er reyndar 15 ára gömul – á þess vegna fullkomlega rétt á sér,“ segir Össur að lokum. „Stefán Einar ætti frekar að loka að sér í hrútakofanum en láta sterkar konur pirra sig svo að hann fellur í þá gröf að skrifa gegn augljósum hagsmunum Íslands.“