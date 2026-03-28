Fylgið á flugi í nýrri könnun í borginni – Einn flokkur í lykilstöðu

Fylgi flokkanna er á miklu flugi í könnunum í fyrir borgarstjórnarkosningarnar í Reykjavík. Samfylkingin mælist stærst í nýrri könnun Maskínu fyrir DV en Viðreisn er í lykilstöðu til myndunar meirihluta.
Samfylkingin mælist með 21,7 prósent í könnuninni sem er lækkun um rúm 2 prósent en flokkurinn mældist með slétt 24 prósent fyrir mánuði síðan í borgarkönnun Maskínu. Engu að síður mælist flokkurinn sá stærsti í borginni og myndi þetta fylgi duga fyrir 6 borgarfulltrúum af 23.
Skammt á hæla Samfylkingar kemur Sjálfstæðisflokkurinn með 21,2 prósent. Flokkurinn hefur einnig dalað í fylgi en hann mældist með 22,7 prósent fyrir mánuði. Myndi þetta raungerast í kosningunum fengi Sjálfstæðisflokkur 6 borgarfulltrúa kjörna líkt og Samfylkingin.
Í þriðja sæti er Viðreisn með 12,6 prósent en flokkurinn mældist með 13,5 prósent fyrir mánuði. Ljóst er því að allir þrír stærstu flokkarnir eru að tapa fylgi og það að dreifast á minni flokka. Þetta fylgi myndi duga fyrir 3 borgarfulltrúum.
Með nánast sama fylgi mælist hið nýja framboð Vinstrið, það er 12,4 prósent. Vinstrið, undir forystu Sönnu Magdalenu Mörtudóttir, skýst upp á milli kannana því að fyrir mánuði síðan mældist framboðið með 9,1 prósent. Líkt og hjá Viðreisn myndi þetta fylgi duga Vinstrinu fyrir 3 borgarfulltrúum.
Í fimmta sæti er Miðflokkurinn með 10,6 prósenta fylgi. Það er lækkun síðan fyrir mánuði síðan þegar flokkurinn mældist með slétt 11 prósent. En þó að breytingin sé ekki mikil í prósentum þá þýðir þetta að flokkurinn fer úr 3 borgarfulltrúum fyrir mánuði síðan í 2 núna. Hafa ber þó í huga að Miðflokkurinn fékk engan fulltrúa kjörinn í síðustu kosningum.
Píratar standa nánast í stað og mælast með 5,4 prósent, fara niður um 0,1 prósent. Það myndi duga fyrir 1 borgarfulltrúa.
Framsóknarflokkurinn, sem vann gríðarstóran sigur í síðustu kosningum og náði inn 4 fulltrúum, mælist aðeins með 5,2 prósent nú og fer upp um 0,1 prósent á milli mánaða. Það myndi þó duga fyrir 1 fulltrúa.
Flokkur fólksins mælist með 3,7 prósent sem duga fyrir 1 borgarfulltrúa en fyrir mánuði mældist flokkurinn ekki inni í borgarstjórn.
Samkvæmt könnuninni fær Sósíalistaflokkurinn 2,7 prósent og Okkar borg 2,3 prósent. Það dugar hvorugum flokknum fyrir borgarfulltrúa. Aðrir fá 2,1 prósent.
Yrðu þetta niðurstöður kosninganna í maí næstkomandi þá eru ýmsir möguleikar í boði til myndunar meirihluta. Viðreisn er í lykilstöðu hvað varðar meirihluta hvort sem er yfir miðjuna eða til hægri.
Það er að hægt yrði að mynda þriggja flokka meirihluta Samfylkingar, Viðreisnar og Vinstrisins. Sá meirihluti væri þó naumur, með 12 borgarfulltrúa.
Einnig væri hægt að mynda hægri meirihluta með fulltrúum Sjálfstæðisflokks, Viðreisnar, Miðflokks og Framsóknarflokks. Slíkur meirihluti yrði einnig með 12 fulltrúa.
Þá gætu Samfylking og Sjálfstæðisflokkur myndað tveggja flokka 12 fulltrúa meirihluta en slíkt samstarf yrði að teljast ólíklegt.
Könnunin var gerð 12. til 19. mars. Svarendur sem tóku afstöðu voru 1.442 talsins.