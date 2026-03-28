Laugardagur 28.mars 2026

Fylgið á flugi í nýrri könnun í borginni – Einn flokkur í lykilstöðu

Kristinn H. Guðnason
Laugardaginn 28. mars 2026 09:00

Stóru flokkarnir dala á milli mánða en Vinstrið vinnur á.

Fylgi flokkanna er á miklu flugi í könnunum í fyrir borgarstjórnarkosningarnar í Reykjavík. Samfylkingin mælist stærst í nýrri könnun Maskínu fyrir DV en Viðreisn er í lykilstöðu til myndunar meirihluta.

Vinstrið á siglingu en topparnir tveir tapa

Samfylkingin mælist með 21,7 prósent í könnuninni sem er lækkun um rúm 2 prósent en flokkurinn mældist með slétt 24 prósent fyrir mánuði síðan í borgarkönnun Maskínu. Engu að síður mælist flokkurinn sá stærsti í borginni og myndi þetta fylgi duga fyrir 6 borgarfulltrúum af 23.

Skammt á hæla Samfylkingar kemur Sjálfstæðisflokkurinn með 21,2 prósent. Flokkurinn hefur einnig dalað í fylgi en hann mældist með 22,7 prósent fyrir mánuði. Myndi þetta raungerast í kosningunum fengi Sjálfstæðisflokkur 6 borgarfulltrúa kjörna líkt og Samfylkingin.

Í þriðja sæti er Viðreisn með 12,6 prósent en flokkurinn mældist með 13,5 prósent fyrir mánuði. Ljóst er því að allir þrír stærstu flokkarnir eru að tapa fylgi og það að dreifast á minni flokka. Þetta fylgi myndi duga fyrir 3 borgarfulltrúum.

Með nánast sama fylgi mælist hið nýja framboð Vinstrið, það er 12,4 prósent. Vinstrið, undir forystu Sönnu Magdalenu Mörtudóttir, skýst upp á milli kannana því að fyrir mánuði síðan mældist framboðið með 9,1 prósent. Líkt og hjá Viðreisn myndi þetta fylgi duga Vinstrinu fyrir 3 borgarfulltrúum.

Í fimmta sæti er Miðflokkurinn með 10,6 prósenta fylgi. Það er lækkun síðan fyrir mánuði síðan þegar flokkurinn mældist með slétt 11 prósent. En þó að breytingin sé ekki mikil í prósentum þá þýðir þetta að flokkurinn fer úr 3 borgarfulltrúum fyrir mánuði síðan í 2 núna. Hafa ber þó í huga að Miðflokkurinn fékk engan fulltrúa kjörinn í síðustu kosningum.

Píratar standa nánast í stað og mælast með 5,4 prósent, fara niður um 0,1 prósent. Það myndi duga fyrir 1 borgarfulltrúa.

Framsóknarflokkurinn, sem vann gríðarstóran sigur í síðustu kosningum og náði inn 4 fulltrúum, mælist aðeins með 5,2 prósent nú og fer upp um 0,1 prósent á milli mánaða. Það myndi þó duga fyrir 1 fulltrúa.

Flokkur fólksins mælist með 3,7 prósent sem duga fyrir 1 borgarfulltrúa en fyrir mánuði mældist flokkurinn ekki inni í borgarstjórn.

Samkvæmt könnuninni fær Sósíalistaflokkurinn 2,7 prósent og Okkar borg 2,3 prósent. Það dugar hvorugum flokknum fyrir borgarfulltrúa. Aðrir fá 2,1 prósent.

Viðreisn í lykilstöðu yfir miðju og til hægri

Yrðu þetta niðurstöður kosninganna í maí næstkomandi þá eru ýmsir möguleikar í boði til myndunar meirihluta. Viðreisn er í lykilstöðu hvað varðar meirihluta hvort sem er yfir miðjuna eða til hægri.

Það er að hægt yrði að mynda þriggja flokka meirihluta Samfylkingar, Viðreisnar og Vinstrisins. Sá meirihluti væri þó naumur, með 12 borgarfulltrúa.

Einnig væri hægt að mynda hægri meirihluta með fulltrúum Sjálfstæðisflokks, Viðreisnar, Miðflokks og Framsóknarflokks. Slíkur meirihluti yrði einnig með 12 fulltrúa.

Þá gætu Samfylking og Sjálfstæðisflokkur myndað tveggja flokka 12 fulltrúa meirihluta en slíkt samstarf yrði að teljast ólíklegt.

Könnunin var gerð 12. til 19. mars. Svarendur sem tóku afstöðu voru 1.442 talsins.

Fréttir
Fyrir 12 klukkutímum
Fylgið á flugi í nýrri könnun í borginni – Einn flokkur í lykilstöðu
Fréttir
Fyrir 13 klukkutímum
Óttaðist um eigið öryggi en þarf samt að endurgreiða leigjandanum
Fréttir
Fyrir 14 klukkutímum
Lögmenn hjóla í VÍS fyrir „harmakvein“ um ósanngjarnar bótagreiðslur samhliða methagnaði – „Aumingja trygginga­fé­lögin“
Fréttir
Fyrir 15 klukkutímum
„Sannfærður um að uppeldið eigi stærstan þátt í að ég geti unnið starf eins og þetta“
Fréttir
Fyrir 15 klukkutímum
Þorgerður Katrín tekur snúning á kommentakerfinu – „Ég var reyndar í brjóstahaldara“
Fréttir
Fyrir 16 klukkutímum
„Við höfum nokkrum sinnum þurft að brjóta ofan af ánni 1. apríl“
Fréttir
Fyrir 16 klukkutímum
Mætti með haglabyssu á lögreglustöðina
Fréttir
Fyrir 18 klukkutímum
Hafði samræði við konu á salerni – Blekkti hana síðan og aðstoðaði félaga sinn við nauðgun

Mest lesið

Fráskilinn og stórskuldugur eftir að hann prófaði ChatGPT – „Guð minn góður. Hvað gerðist?“
Þorgerður Katrín tekur snúning á kommentakerfinu – „Ég var reyndar í brjóstahaldara“
Gagnrýnir vandræðalegan nýjan veruleika kynlífssena
Lögregla varar fólk við þessu: „Það er þrennt sem veldur áhyggjum“
Aftur uppnám í Ungfrú Ísland: Kristín Anna stígur fram og lýsir „íþyngjandi samningskvöðum“ – „Kom mér mjög á óvart“

Nýlegt

Lögregla varar fólk við þessu: „Það er þrennt sem veldur áhyggjum“
Færist aftur fjör í leikinn á laugardagskvöld
Hálkuvarnir dugðu ekki til að koma í veg fyrir banaslys þar sem lítið barn lést
Fluttu á hótel þegar þau höfðu ekki lengur efni á að leigja – Spara 1,5 milljón árlega
Lýsir slæmri meðferð á Sjúkrahúsinu á Akureyri – Öskraði af kvölum á meðan þrír menn héldu honum niðri
Sögusagnir um að leikmaður Arsenal endi á Old Trafford verða háværari
„Sannfærður um að uppeldið eigi stærstan þátt í að ég geti unnið starf eins og þetta“
Furðuleg staða komin upp – Foreldrarnir neita að faðirinn sé með heilabilun þrátt fyrir fullyrðingar sonarins
Stjórnarmaður Bayern tjáir sig um Liverpool – „Við ætlum ekki að hjálpa þeim að verða betri á næsta ári“
Þorgerður Katrín tekur snúning á kommentakerfinu – „Ég var reyndar í brjóstahaldara“
Fréttir
Fyrir 20 klukkutímum
Lögregla varar fólk við þessu: „Það er þrennt sem veldur áhyggjum“
Fréttir
Fyrir 21 klukkutímum

Nýjar vendingar í máli tengdasonar Íslands – Rex sagður ætla að játa á sig raðmorðin

Nýjar vendingar í máli tengdasonar Íslands – Rex sagður ætla að játa á sig raðmorðin
Fréttir
Fyrir 22 klukkutímum
Sigmar gagnrýnir Diljá Mist: „Eiginlega frekar dapurlegt allt saman”
Fréttir
Fyrir 22 klukkutímum
Segir rökstuddan grun ekki liggja fyrir að brotið hafi verið á leikskólabarni á Akureyri
Fréttir
Fyrir 23 klukkutímum

Daði svarar fyrir sig eftir að hann var „rekinn“ í gær

Daði svarar fyrir sig eftir að hann var „rekinn“ í gær
Fréttir
Fyrir 23 klukkutímum

„Ég er á pari við Moggann þegar kemur að því að valda geðshræringu“

„Ég er á pari við Moggann þegar kemur að því að valda geðshræringu“
Fréttir
Í gær
Fjölskyldur látinna og fyrrverandi hermenn reiðir Trump – Smættar fórnina með Svampi Sveinssyni og Grand Theft Auto
Fréttir
Í gær

Færist aftur fjör í leikinn á laugardagskvöld

Færist aftur fjör í leikinn á laugardagskvöld
Fréttir
Í gær
Deilur vegna peninga enduðu með líkamsárás
Fréttir
Í gær
Slapp við steininn vegna tafa á rannsókn sérstaklega hættulegrar líkamsárásar – Sló konu með skiptilykli í höfuðið
Fréttir
Í gær

Kurr í Seðlabankanum – Starfsfólk á hjólum þarf að fara ofan í kjallara en hjólastæðin standa tóm

Kurr í Seðlabankanum – Starfsfólk á hjólum þarf að fara ofan í kjallara en hjólastæðin standa tóm
Fréttir
Í gær

Falsfrétt Morgunblaðsins: Þröngur hópur lögreglumanna hefur aðgang að gögnum Höfðatorgsmálsins

Falsfrétt Morgunblaðsins: Þröngur hópur lögreglumanna hefur aðgang að gögnum Höfðatorgsmálsins
Fréttir
Í gær
Hjón frá Venesúela standa vaktina á Kaffistofu Samhjálpar – „Þetta fólk er ekki árásargjarnt eða ofbeldisfullt“
Fréttir
Í gær
Urðar yfir Guðrúnu og kallar hana örvæntingarfullan og misheppnaðan stjórnmálamann – „Tími hennar er ekki liðinn, hann kom aldrei“
Fréttir
Í gær

Ósáttur við að þurfa að borga kílómetragjaldið þótt bíllinn sé í útlöndum

Ósáttur við að þurfa að borga kílómetragjaldið þótt bíllinn sé í útlöndum
Fréttir
Í gær
Halda því til streitu að Samhjálp fari á Grensásveg – „Í okkar samfélagi geta komið upp erfið atvik“
Fréttir
Í gær
Stúlkan er fundin
Fréttir
Í gær
Stefán Einar hjólar í Bubba og Sigmund Erni: „Auðvitað stekkur þú strax til. Ekki við öðru að búast“
Fréttir
Í gær

Dagur segir rökin hrannast upp: „Þori að fullyrða að meginþorri nemenda og starfsfólks vilji ekki fara til baka“

Dagur segir rökin hrannast upp: „Þori að fullyrða að meginþorri nemenda og starfsfólks vilji ekki fara til baka“
Fréttir
Í gær

Kolklikkað veður á Reykjanesbraut í morgun – Myndbönd

Kolklikkað veður á Reykjanesbraut í morgun – Myndbönd
Fréttir
Í gær
Ágreiningur á milli Trumps og Netanjahú – „Hvers vegna í fjáranum ættum við að gera það?“
Fréttir
Í gær

Karlmaður á áttræðisaldri sviptur fjárræði – Ítrekað orðið svikahröppum að bráð og millifært milljónir

Karlmaður á áttræðisaldri sviptur fjárræði – Ítrekað orðið svikahröppum að bráð og millifært milljónir
Fréttir
Í gær
Lindex opnar í stað Next í Kringlunni
Fréttir
Í gær
Lýsir slæmri meðferð á Sjúkrahúsinu á Akureyri – Öskraði af kvölum á meðan þrír menn héldu honum niðri
Fréttir
Í gær

Hálkuvarnir dugðu ekki til að koma í veg fyrir banaslys þar sem lítið barn lést

Hálkuvarnir dugðu ekki til að koma í veg fyrir banaslys þar sem lítið barn lést
Fréttir
Í gær

Vilhjálmur sár og svekktur – „Við vorum svikin“

Vilhjálmur sár og svekktur – „Við vorum svikin“
Fréttir
Í gær
Stofna nýtt hátæknifélag
Fréttir
Í gær
Strætó stöðvar allan akstur á höfuðborgarsvæðinu og nágrenni