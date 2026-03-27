Föstudagur 27.mars 2026

„Við höfum nokkrum sinnum þurft að brjóta ofan af ánni 1. apríl“

Ragna Gestsdóttir
Föstudaginn 27. mars 2026 17:30

Stefán Sigurðsson

Nýr þáttur af Veiðin með Gunnari Bender er nú aðgengilegur hér fyrir neðan. Í þættinum fer Gunnar í Leirá í Leirársveit og hittir þar fyrir hjónin Stefán Sigurðsson og Hörpu Hlín Þórðardóttur.

„Þetta er að byrja, veturnir verða styttri og styttri“, segir Harpa Hlín „Við gátum ekkert veitt í fyrra, það var allt frosið fyrstu tvær vikurnar. Við höfum nokkrum sinnum þurft að brjóta ofan af ánni 1. apríl. Stefán ætti nú að vita hvað hann er að gera“.

Segir hún erfitt fyrir þau hjónin að komast í veiði á sumrin, vorið sé tíminn fyrir þau.

Gunnar Bender og Harpa Hlín Þórðardóttir

„Ha hvað er þetta, fiskur?“ segir Gunnar hlæjandi þegar Stefán hendir skóm til hans.

Hjónin halda áfram að kasta því fiskurinn liggur einhvers staðar í felum í hylnum.

„Ég hélt þetta væri sá stóri,“ segir Gunnar, „Nei það var ekki svo gott“, svarar Stefán. „Nú þurfum við bara að finna fiskana.“

Veiðin fer svo að braggast eins og sjá má í myndbandinu.

Þættirnir eru unnir í samstarfi við Veiðar.is sem er nýr frétta- og upplýsingavefur um sport- og laxveiðar í íslenskri náttúru. Á vefnum eru nýjustu fréttir úr veiðinni og því sem þar gerist á hverjum tíma, auk viðtala og frásagna af veiðiferðum, reynslu og upplifun einstaklinga og hópa í veiðimennsku.

Gunnar Bender ritstjóri er annálaður áhugamaður um stangveiðar í ám og vötnum sem og auðvitað hafi, og er með áratuga reynslu af sportveiði og veiðimennsku. Gunnar hefur ferðast um landið árið um kring og hitt sportveiðifólk og aðra áhugasama um veiðar og útivist.

Í þessum ferðum sínum dreifir Gunnar meðal annars Sportveiðiblaðinu, einu mest lesna og virtasta tímariti um laxveiðar á Íslandi en Gunnar stofnaði til útgáfunnar fyrir 40 árum og hefur verið þar ritstjóri og útgefandi síðan.

Veiðiþætti Gunnars þekkja margir en hann hefur framleitt slíka þætti um veiðar í villtri náttúru Íslands og frá helstu laxveiðiám landsins. Nokkrir af veiðiþáttum Gunnars eru aðgengilegir á veidar.is og á YouTube rásinni Veiðar.

Leirá í Leirársveit
Athugasemdir eru á ábyrgð þeirra sem þær skrá. DV áskilur sér þó rétt til að eyða ummælum sem metin verða sem ærumeiðandi eða ósæmileg. Smelltu hér til að tilkynna óviðeigandi athugasemdir.

