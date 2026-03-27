Sigmar gagnrýnir Diljá Mist: „Eiginlega frekar dapurlegt allt saman”

Þetta segir Sigmar Guðmundsson, þingflokksformaður Viðreisnar, í aðsendri grein á Vísi í morgun. Þar svarar hann grein sem Diljá Mist Einarsdóttir, þingkona Sjálfstæðisflokksins, birti á sama vettvangi í gærmorgun.
Þar sagði Diljá að Þorgerður Katrín Gunnarsdóttir utanríkisráðherra hefði ítrekað forðast að svara spurningum á opnum fundi utanríkismálanefndar í vikunni, annars vegar um samskipti hennar við fulltrúa ESB og hins vegar um möguleg skilyrði Íslands í viðræðum við Evrópusambandið.
Þá gagnrýndi hún skort á skýrum yfirlýsingum um „full og varanleg yfirráð“ yfir auðlindum og sagði slíkt vekja upp spurningar um hvað kynni að liggja að baki. Diljá taldi framgöngu ráðherrans ekki samrýmast skyldum gagnvart Alþingi og setti málið í samhengi við virðingu fyrir lýðræðislegum leikreglum.
Sigmar segir að í tilefni af grein Diljár sé rétt að halda ákveðnum atriðum til haga. Hann segir að fullyrðingar þess efnis að utanríkisráðherra neiti ítrekað að svara spurningum sem varða samskipti ráðherra við fulltrúa ESB hafi verið endurtekið stef stjórnarandstöðunnar og sé orðið nokkuð þreytt.
„Dagskrá ráðherra er birt á heimasíðu ráðuneytisins. Ráðherra fór ágætlega yfir þau samskipti á fundi nefndarinnar og svaraði þingmanni beint út um þau samskipti sem hún spurði um. Það væri bragur á því ef þingfólk stjórnarandstöðunnar myndu nú bara koma hreint út með sínar ásakanir, ef þau hafa einhverjar og þá kannski rökstyðja þær um leið. Annars gæti mann farið að gruna að þau hafi ekkert annað í hyggju en að hræra upp í almennri umræðu með dylgjum og hálfsannleik.“
Sigmar bætir svo að Diljá Mist hafi tiltekið á fundi nefndarinnar að til stæði að óska með formlegum hætti eftir gögnum frá ráðuneytinu. Segir Sigmar að það sé vonandi nóg til að setja punkt við málið. Hann heldur svo áfram:
„Diljá Mist greindi frá áhyggjum sínum yfir að samningsmarkmið Íslands vegna hugsanlegra aðildarviðræðna lægju ekki fyrir, einkum finnur þingmaðurinn að það því að orðin „full og varanleg yfirráð“ væru ekki notuð.“
Sigmar segir að Ísland hafi full og varanleg yfirráð yfir sínu yfirráðasvæði og aðild að ESB breyti engu þar um. Nefnir hann til dæmis að Bretar glötuðu hvorki fiski- eða olíuauðlindum við inngöngu sína í ESB og engar auðlindir urðu eftir þegar þeir fóru út úr sambandinu.
Þá bendir hann á að samningsmarkmið Íslands um yfirráð auðlinda komi skýrt fram í greinargerð tillögunnar um þjóðaratkvæðagreiðslu, þar sem lögð er áhersla á forræði þjóðarinnar yfir orku- og fiskveiðiauðlindum og sjálfbæra nýtingu þeirra.
Utanríkisráðherra hafi jafnframt tekið af öll tvímæli um þetta og sagt að tryggja eigi yfirráð Íslands yfir fiskveiðilögsögunni og að enginn samningur verði undirritaður nema þeir hagsmunir séu tryggðir. Það sé því óljóst hvernig Diljá Mist túlkar þessi ummæli sem eitthvað annað.
Sigmar segir það vera nýstárlega leið að reyna að segja hluti með því að segja að einhver annar vilji ekki segja eitthvað.
„Svo sem gaman að því að þingmenn reyni nýjar leiðir. Það er kannski ekki nema von að málþófsandstaðan sé orðinn leið á að nota hefðbundnar leiðir til tjáningar. Ég væri líka orðinn leiður á þessu ef ég stæði í þessum sporum. En svona samandregið er Diljá Mist greinilega að reyna að skapa þau hughrif að utanríkisráðherra Íslands sé í leynilegum förum erlendis að véla og pretta með íslenska hagsmuni. Ástæðan fyrir því að þetta er ekki sagt hreint út er að fyrir þessu er engin fótur. Engin skjöl eða gögn eða neitt annað. Eiginlega frekar dapurlegt allt saman.“