Óprúttnir aðilar við Reðasafnið: Reyndu að stela risastórum steinlim – „Voru í vandræðum með að ná honum upp“

Þetta segir Þórður Ólafur Þórðarson, safnstjóri Reðasafnsins, í samtali við DV.
Þjófunum tókst að færa höggmyndina úr stað en virðast hafa látið staðar numið þegar þeir áttuðu sig á þyngdinni. Þórður segir að verkið sem um ræðir sé um 150 kíló og því ekki fyrir hvern sem er að færa það úr stað.
„Það virðist sem sagt hafa gerst aðfaranótt miðvikudags að óprúttnir aðilar, reðurunnendur eða hatarar, reyndu að nema á brott höggmyndina Rismál eftir Reyni Hjartarson,“ segir Þórður Ólafur en verkið hefur prýtt inngang safnsins, á horni Reykjastrætis og Geirsgötu, frá árinu 2020.
„Rismál er í raun stór steinlimur með tveimur eistum og virðist sem þjófarnir hafi verið í einhverjum vandræðum með að ná honum upp. Alla vega fóru þeir ekki með hann langt eða rétt um hálfan metra,“ segir Þórður en sem betur fer urðu engar skemmdir á gripnum.
Aðspurður segir Þórður að hann geri ráð fyrir því að einhver ungmenni sem voru úti á galeiðunni hafi verið þarna að verki.
Þórður segir að barnabarn og alnafni Sigurðar Hjartarsonar heitins, stofnanda safnsins, hafi uppgötvað glæpinn og tókst honum að koma höggmyndinni á sinn stað á nýjan leik.