Nýjar vendingar í máli tengdasonar Íslands – Rex sagður ætla að játa á sig raðmorðin

Meinti raðmorðinginn Rex Heuermann mun ætla að játa sök þegar hann mætir fyrir dóm þann 8. apríl. Frá þessu greina bandarískir fjölmiðlar. Íslendingar hafa fylgst vel með máli Heuermanns en þegar hann var handtekinn var hann giftur hinni íslensku Ásu Guðbjörgu Ellerup. Heuermann er ákærður fyrir að hafa frá tíunda áratug síðustu aldar og allt fram til ársins 2010 myrt sjö ungar konur í viðkvæmri stöðu. Líkamsleifar flestra kvennanna fundust á árunum 2010-2011 við Gilgo-ströndina á Long Island.
Konurnar voru Valerie Mack, Jessica Taylor, Megan Waterman, Melissa Barthelemy, Maureen Brainard-Barnes, Amber Lynn Costello og Sandra Costilla. Allar höfðu þær starfað við vændi og er talið að þannig hafi Heuermann náð að lokka þær heim til sín þar sem hann myrti þær með hrottalegum hætti.
Heuermann hafði áður lýst yfir sakleysi og átti aðalmeðferð í máli hans að hefjast í september. Þær vendingar hafa nú átt sér stað að Heuermann er sagður stefna á að játa. Miðillinn Newsday hefur þetta eftir fjölskyldum fórnarlambanna. Ekki er víst hvað Heuermann mun græða á því að játa, en samkomulag þess efnis hefur ekki verið gert opinbert. Eins er ljóst að Heuermann gæti snúist hugur og eins gæti svo farið að dómari neiti að samþykkja samkomulagið.
Herumann starfaði sem arkitekt á Manhattan þegar hann var handtekinn sumarið 2023. Hann hafði þá verið andlag rannsóknar lögreglu í rúmt ár.
„Rex Heuermann er djöfull sem gengur meðal vor“, sagði þáverandi lögreglustjórinn í Suffolk-sýslu, Rodney K. Harrison, eftir að Heuermann var handtekinn. Rannsókn á raftækjum Heuermann leiddi í ljós að arkitektinn hafði skoðað mikið af ofbeldisfullu klámi þar sem pyntingar voru í stóru hlutverki. Eins hélt hann úti sérstöku glósuskjali um hvað væri gott að hafa í huga við framkvæmd morða. Þetta voru glósur á borð við leiðir til að fela sig fyrir eftirlitsmyndavélum, staði til að losa sig við líkamsleifar, að smávaxin fórnarlömb væru betri en önnur og hvernig væri hægt að losa sig við sönnunargögn.
Lögregla hafði einnig tengt Heuermann við sex morðanna með greiningu á hárum sem fundust hjá eða á líkum kvennanna. Þar fundust erfðaefni úr honum sjálfum, Ásu Guðbjörgu, dóttur hans Victoriu og hvað elsta morðið varðar fannst erfðaefni úr þáverandi eiginkonu hans.
Ása Guðbjörg og Heuermann eru skilin í dag, en hún hafði þó lýst því yfir að hún ætlaði ekki að fella dóm í málinu fyrr en öll kurl væru komin til grafar. Hún sagðist ekki þekkja þann mann sem væri lýst í ákærunum og hafði enga trú á því að maður hennar væri fær um þessi hrottalegu myrkraverk. Dóttir þeirra Victoria lýsti því þó í heimildaþáttum um morðin að faðir hennar væri mögulega sekur. Rex er sakaður um að hafa myrt fórnarlömb sín á meðan Ása og börnin hennar voru fjarri heimili þeirra, svo sem á Íslandi. „Á meðan við vorum að skemmta okkur í fríi var hann heima að myrða og sundurlima konur hér heima,“ sagði Victoria í þáttunum.
Fjölskyldan ferðaðist reglulega til Íslands enda á Ása hér mörg systkini. Bróðir Ásu ræddi við hvaðvarpið Eftirmál á síðasta ári og sagðist þar eiga erfitt með að trúa á sekt Heuermanns. Ása kom til Íslands eftir að Heuermann var handtekinn og bað þá bræður sína um að hitta sig.
„Hún kemur og hélt fund með okkur heima hjá mér ásamt dætrum mínum tveimur og þar var spjallað alveg fram og til baka. Við vorum í alveg tvo eða tvo og hálfan tíma að spjalla um þetta mál og hennar tilfinningar. Hún var í sárum eftir að fólk réðist að henni þarna heima hjá henni. Hún kom til þess að spjalla við okkur um þetta mál.“
Þrátt fyrir skilnaðinn hefur Ása staðið þétt við bak síns fyrrverandi. Þau ákváðu að skilja til að koma í veg fyrir að fjölskyldur fórnarlamba gætu hirt af þeim allar eigur.