Mætti með haglabyssu á lögreglustöðina

Maður nokkur mætti vopnaður haglabyssu á lögreglustöðina við Hverfisgötu í Reykjavík fyrr í vikunni en málið leystist þó farsællega og frekari eftirmálar verða ekki af því eins og fram kemur í tilkynningu frá lögreglunni á höfuðborgarsvæðinu.
Í tilkynningunni segir að nokkur viðbúnaður hafi orðið fyrr í vikunni á lögreglustöðinni við Hverfisgötu í Reykjavík þegar þangað hafi komið maður vopnaður haglabyssu. Líkt og ávallt þegar sjáist til vopnaðra manna á almannafæri hafi vopnaðir lögreglumenn verið sendir í málið, en blessunarlega hafi viðkomandi reynst ekki hafa neitt illt í hyggju heldur ætlað sér að skila vopninu inn til förgunar.
Lögreglan vilji minna á að vopnaburður á almannafæri sé bannaður hérlendis. Þó sé líkt og segi í vopnalögum heimilt að bera á sér bitvopn „þar sem eðlilegt og sjálfsagt getur talist, svo sem við vinnu eða veiðar.“ Í vopnalögum sé jafnframt sérstaklega kveðið á um að við „burð og flutning“ skotvopna skuli þau vera „óhlaðin og í umbúðum“. Þannig séu byssutöskur og pokar ekki aðeins til hagræðis fyrir skotvopnaeigendur heldur beinlínis skylda ef fara eigi með vopnin milli staða. Þetta gildi líka þegar ferðast sé með skotvopn í ökutækjum eða öðrum farartækjum.
Ef skila eigi skotvopnum inn til förgunar fari best á því að þeim sé skilað beint inn til leyfaþjónustu embættisins, en gera eigi þá boð á undan sér með því að hringja í síma 444 1000.