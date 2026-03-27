Lögmenn hjóla í VÍS fyrir „harmakvein“ um ósanngjarnar bótagreiðslur samhliða methagnaði – „Aumingja trygginga­fé­lögin“

Reynir Bjarni Egilsson, framkvæmdastjóri trygginga og tjóna hjá VÍS, vill að stjórnvöld endurskoði hvernig bætur vegna líkamstjóna eru metnar svo kerfið verði sanngjarnara og skilvirkara. Sagði Reynir í samtali við Vísi í síðustu viku að það komi fyrir að fólk fái bætur vegna metinnar varanlegrar örorku en sé svo komið aftur út á vinnumarkaðinn á tiltölulega skömmum tíma. Níu af hverjum tíu málum sem koma til VÍS varða varanlega örorku sem nemur minna en 15 prósentum. Með því að breyta lögum væri hægt að skapa svigrúm til lægri iðgjalda. Benti Reynir meðal annars á Danmörku þar sem mál sem varða minna en 15 prósent örorku eru metin sem miski frekar en út frá áætluðu tekjutapi út starfsævina.

Lögmennirnir Agnar Þór Guðmundsson og Haukur Freyr Axelsson hjá Fulltingi gera athugasemdir við málflutning Reynis í grein sem þeir birta hjá Vísi í dag. Þar segja þeir galið að halda því fram að ekki sé hægt að lækka iðgjöld nema með því að skerða bætur til neytenda.

„Harmakvein berast nú innan úr herbúðum VÍS trygginga hf. Á föstudaginn síðasta birtist á Vísi.is viðtal við framkvæmdastjóra trygginga og tjóna hjá félaginu, Reyni Bjarna Egilsson. Í viðtalinu viðraði hann þá skoðun sína að breyta þurfi skaðabótalögum þar sem það sé bæði ósanngjarnt og of dýrt að fólk sem lendi í slysum og verði fyrir örorku sem er minni en 15% fái bætur. Þessi „skekkja“ í lögunum sé að kosta samfélagið milljarða og verði henni breytt gætu iðgjöld mögulega lækkað í framtíðinni.

Sami maður hefur sagt opinberlega að tjónþolar sem eru metnir með minna en 15% örorku séu að fá „lottóvinning“ þegar þeir fá greiddar bætur frá tryggingafélögum. Blessunarlega snúa flestir tjónþolar til baka á vinnumarkaðinn þrátt fyrir að búa við skerta vinnugetu það sem eftir er vegna afleiðinga slysa, en viðtal Reynis Bjarna verður ekki skilið öðruvísi en svo að hann telji að einungis þeir sem geti ekki snúið til baka á vinnumarkað eftir slys eigi að fá greiddar bætur.“

Skyldi engan undra

Lögmennirnir benda á að VÍS hafi aldrei haft jafn miklar tekjur af vátryggingastarfsemi sinni og á síðasta ári. Þá var sérstaklega tekið fram í ársuppgjöri að afkoman hefði verið sú besta frá stofnun og að hagnaður af vátryggingastarfsemi hafi tvöfaldast.

„Skyldi engan undra að svigrúm til lækkunar á iðgjöldum sé ekki fyrir hendi þegar staða félagsins er svo bág. Svo því sé haldið til haga hafa tryggingafélögin sárasjaldan, varla svo elstu menn muni, séð ástæðu til að lækka iðgjöld og það hefur ekkert með hlutfall tjóna að gera.“

Vissulega sé skekkja til staðar í skaðabótalögum og hafði landsréttardómarinn Eiríkur Jónsson útbúið frumvarp árið 2017 til að leiðrétta þessa skekkju. Þessi skekkja varði margfeldisstuðla skaðabótalaga sem hafa orðið til þess að lágmarks- og hámarkslaunaviðmið hafa ekki fylgt launaþróun í landinu. Þetta hefur orðið til þess að hluti tjónþola, þar með talið ungt fólk, fær mun lægri bætur en þeir ættu að fá. Löggjafinn hafi þó ekki haft meiri áhuga á að leiðrétta skekkjuna en svo að frumvarpið dagaði uppi í nefnd.

Lögmennirnir minna á að það er markmið skaðabótalaga að tryggja fullar bætur. Að tjónþoli verði eins settur og hann var fyrir tjónið. Telja lögmennirnir að tjónþolum eigi ekki að vera refsað fyrir það að geta snúið aftur til vinnu, varanlega líkamstjónið þeirra sé eftir sem áður til staðar.

„Markmið tryggingafélaganna virðist hins vegar vera annað en það að greiða fólki fullar bætur fyrir tjón sitt. Ef hugmyndir þeirra yrðu að lögum myndi það þýða að bætur til þeirra sem hljóta varanlegt líkamstjón sem metið er minna en 15% yrði óbætt.“

Þar með þyrftu þessir einstaklingar að taka á sig tjónið þrátt fyrir að hafa sannarlega hlotið varanlegt líkamstjón og eins þrátt fyrir að hafa greitt sín iðgjöld til tryggingarfélaganna í áraraðir.

„En við skulum ekki gagnrýna tryggingafélögin fyrir að innheimta svona há iðgjöld. Svigrúm til lækkunar iðgjalda fæst jú ekki nema með skerðingu bóta til neytenda!“

Fréttir
Fyrir 2 klukkutímum
Lögmenn hjóla í VÍS fyrir „harmakvein“ um ósanngjarnar bótagreiðslur samhliða methagnaði – „Aumingja trygginga­fé­lögin“
Fréttir
Fyrir 2 klukkutímum
„Sannfærður um að uppeldið eigi stærstan þátt í að ég geti unnið starf eins og þetta“
Fréttir
Fyrir 3 klukkutímum
Þorgerður Katrín tekur snúning á kommentakerfinu – „Ég var reyndar í brjóstahaldara“
Fréttir
Fyrir 3 klukkutímum
„Við höfum nokkrum sinnum þurft að brjóta ofan af ánni 1. apríl“
Fréttir
Fyrir 4 klukkutímum
Mætti með haglabyssu á lögreglustöðina
Fréttir
Fyrir 6 klukkutímum
Hafði samræði við konu á salerni – Blekkti hana síðan og aðstoðaði félaga sinn við nauðgun
Fréttir
Fyrir 7 klukkutímum
Óprúttnir aðilar við Reðasafnið: Reyndu að stela risastórum steinlim – „Voru í vandræðum með að ná honum upp“
Fréttir
Fyrir 8 klukkutímum
Handtekinn á Suðurlandsbraut: Krafðist tveggja milljóna frá ríkinu en fær ekki krónu

Mest lesið

Gagnrýnir vandræðalegan nýjan veruleika kynlífssena
Mætti á sjúkrahúsið í örvæntingu til að stöðva æskuvinkonu sína – Myndband
Lögregla varar fólk við þessu: „Það er þrennt sem veldur áhyggjum“
Aftur uppnám í Ungfrú Ísland: Kristín Anna stígur fram og lýsir „íþyngjandi samningskvöðum“ – „Kom mér mjög á óvart“
Færist aftur fjör í leikinn á laugardagskvöld

Nýlegt

Lögregla varar fólk við þessu: „Það er þrennt sem veldur áhyggjum“
Færist aftur fjör í leikinn á laugardagskvöld
Hálkuvarnir dugðu ekki til að koma í veg fyrir banaslys þar sem lítið barn lést
Fluttu á hótel þegar þau höfðu ekki lengur efni á að leigja – Spara 1,5 milljón árlega
Lýsir slæmri meðferð á Sjúkrahúsinu á Akureyri – Öskraði af kvölum á meðan þrír menn héldu honum niðri
Mætti með haglabyssu á lögreglustöðina
United með tvö járn í eldinum
Hafði samræði við konu á salerni – Blekkti hana síðan og aðstoðaði félaga sinn við nauðgun
Íþróttavikan: Adam Páls og Jónatan Ingi – Er umræðan um Val á villigötum?
Arsenal sagt skoða mjög öflugan framherja
Fréttir
Fyrir 9 klukkutímum
Sigmar gagnrýnir Diljá Mist: „Eiginlega frekar dapurlegt allt saman”
Fréttir
Fyrir 10 klukkutímum

Segir rökstuddan grun ekki liggja fyrir að brotið hafi verið á leikskólabarni á Akureyri

Segir rökstuddan grun ekki liggja fyrir að brotið hafi verið á leikskólabarni á Akureyri
Fréttir
Fyrir 11 klukkutímum
Daði svarar fyrir sig eftir að hann var „rekinn“ í gær
Fréttir
Fyrir 11 klukkutímum
„Ég er á pari við Moggann þegar kemur að því að valda geðshræringu“
Fréttir
Fyrir 12 klukkutímum

Fjölskyldur látinna og fyrrverandi hermenn reiðir Trump – Smættar fórnina með Svampi Sveinssyni og Grand Theft Auto

Fjölskyldur látinna og fyrrverandi hermenn reiðir Trump – Smættar fórnina með Svampi Sveinssyni og Grand Theft Auto
Fréttir
Fyrir 13 klukkutímum

Færist aftur fjör í leikinn á laugardagskvöld

Færist aftur fjör í leikinn á laugardagskvöld
Fréttir
Fyrir 13 klukkutímum
Deilur vegna peninga enduðu með líkamsárás
Fréttir
Fyrir 23 klukkutímum

Slapp við steininn vegna tafa á rannsókn sérstaklega hættulegrar líkamsárásar – Sló konu með skiptilykli í höfuðið

Slapp við steininn vegna tafa á rannsókn sérstaklega hættulegrar líkamsárásar – Sló konu með skiptilykli í höfuðið
Fréttir
Í gær
Kurr í Seðlabankanum – Starfsfólk á hjólum þarf að fara ofan í kjallara en hjólastæðin standa tóm
Fréttir
Í gær
Falsfrétt Morgunblaðsins: Þröngur hópur lögreglumanna hefur aðgang að gögnum Höfðatorgsmálsins
Fréttir
Í gær

Hjón frá Venesúela standa vaktina á Kaffistofu Samhjálpar – „Þetta fólk er ekki árásargjarnt eða ofbeldisfullt“

Hjón frá Venesúela standa vaktina á Kaffistofu Samhjálpar – „Þetta fólk er ekki árásargjarnt eða ofbeldisfullt“
Fréttir
Í gær

Urðar yfir Guðrúnu og kallar hana örvæntingarfullan og misheppnaðan stjórnmálamann – „Tími hennar er ekki liðinn, hann kom aldrei“

Urðar yfir Guðrúnu og kallar hana örvæntingarfullan og misheppnaðan stjórnmálamann – „Tími hennar er ekki liðinn, hann kom aldrei“
Fréttir
Í gær
Ósáttur við að þurfa að borga kílómetragjaldið þótt bíllinn sé í útlöndum
Fréttir
Í gær
Halda því til streitu að Samhjálp fari á Grensásveg – „Í okkar samfélagi geta komið upp erfið atvik“
Fréttir
Í gær

Stúlkan er fundin

Stúlkan er fundin
Fréttir
Í gær
Stefán Einar hjólar í Bubba og Sigmund Erni: „Auðvitað stekkur þú strax til. Ekki við öðru að búast“
Fréttir
Í gær
Dagur segir rökin hrannast upp: „Þori að fullyrða að meginþorri nemenda og starfsfólks vilji ekki fara til baka“
Fréttir
Í gær
Kolklikkað veður á Reykjanesbraut í morgun – Myndbönd
Fréttir
Í gær

Ágreiningur á milli Trumps og Netanjahú – „Hvers vegna í fjáranum ættum við að gera það?“

Ágreiningur á milli Trumps og Netanjahú – „Hvers vegna í fjáranum ættum við að gera það?“
Fréttir
Í gær

Karlmaður á áttræðisaldri sviptur fjárræði – Ítrekað orðið svikahröppum að bráð og millifært milljónir

Karlmaður á áttræðisaldri sviptur fjárræði – Ítrekað orðið svikahröppum að bráð og millifært milljónir
Fréttir
Í gær
Lindex opnar í stað Next í Kringlunni
Fréttir
Í gær

Lýsir slæmri meðferð á Sjúkrahúsinu á Akureyri – Öskraði af kvölum á meðan þrír menn héldu honum niðri

Lýsir slæmri meðferð á Sjúkrahúsinu á Akureyri – Öskraði af kvölum á meðan þrír menn héldu honum niðri
Fréttir
Í gær
Hálkuvarnir dugðu ekki til að koma í veg fyrir banaslys þar sem lítið barn lést
Fréttir
Í gær
Vilhjálmur sár og svekktur – „Við vorum svikin“
Fréttir
Í gær

Stofna nýtt hátæknifélag

Stofna nýtt hátæknifélag
Fréttir
Í gær

Strætó stöðvar allan akstur á höfuðborgarsvæðinu og nágrenni

Strætó stöðvar allan akstur á höfuðborgarsvæðinu og nágrenni
Fréttir
Í gær
Erfitt ástand á Reykjanesbraut – Þurfa að bíða föst í bílum
Fréttir
Í gær
Lára Björk rifjar upp martröðina á búlgörskum spítala – „Biðin og mannvonskan kostaði mig fingur og tær“