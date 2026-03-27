Föstudagur 27.mars 2026

Fjölskyldur látinna og fyrrverandi hermenn reiðir Trump – Smættar fórnina með Svampi Sveinssyni og Grand Theft Auto

Kristinn H. Guðnason
Föstudaginn 27. mars 2026 08:00

Trump birtir færslur með Svampi, GTA, Spiderman og fleiri skrípó karakterum.

Fjölskyldur látinna hermanna í stríði Bandaríkjanna og Ísrael gegn Íran eru miður sín vegna notkunar Donald Trump forseta á skrýtlum og „jörmum“ í færslum sínum um stríðið. Þrettán bandarískir hermenn hafa látist og yfir tvö hundruð særst. Þykir fjölskyldum þeirra forsetinn gera lítið úr fórn þeirra.

Donald Trump hefur birt margar undarlegar færslur í tengslum við hernað sinn í Íran. Meðal annars með því að nota barnalegar skrýtlur og svokölluð „jörm“ (e. memes).

Eins og bent er á í frétt blaðsins Independent um málið þá hefur Trump notað færslur með teiknimyndunum um Svamp Sveinsson og Dragonball Z, bíómyndinni Top Gun og ýmsum Marvel ofurhetjumyndum og tölvuleikjunum Grand Theft Auto og Call of Duty.

Líkin hrannast víða upp

Þrettán bandarískir hermenn hafa nú látist í stríðinu sem hófst fyrir mánuði síðan og yfir tvö hundruð hafa slasast. Meðal annars sex hermenn flughersins sem fórust þegar eldsneytisflugvél hrapaði í Írak. Þá hafa yfir tvö hundruð bandarískir hermenn særst í stríðinu sem er þó eingöngu háð með lof- og flugskeytaárásum.

Þá hafa um 3.300 Íranir látist, um helmingur þeirra almennir borgarar og að minnsta kosti 217 börn.

Mannfall hefur einnig orðið í öðrum löndum á svæðinu. Í Ísrael hafa um 20 manns látist, tæplega 90 í Írak, fleiri en 1.000 í Líbanon og samanlagt nokkrir tugir í Sameinuðu Arabísku Furstadæmunum, Katar, Barein, Óman, Sádi Arabíu, Kúveit og á Vesturbakkanum.

Klámfengin smættun á fórninni

Hafa þessar færslur forsetans, sem hefur verið lýst sem kjánalegum, sagðar vera ekki í takti við alvarleika stríðsins. En fyrir utan allt mannfallið og eyðilegginguna þá hefur stríðið áhrif á efnahag alls heimsins. Hafa fjölskyldur látinna hermanna og fyrrverandi hermenn látið í sér heyra vegna þessar smættunar Trump.

„Það er algjörlega verið að gera lítið úr því sem verið er að biðja þjóðina um að gera í Íran,“ segir Joe Buccino, fyrrverandi ofursti í landhernum, við dagblaðið The Washington Post. „Þetta er næstum því klámfengið miðað við það raunverulega ofbeldi og þjáningar sem þessu fylgja.“

Fólk sem skráði sig í herinn með stolti

Annar fyrrverandi hermaður, Connor Crehan að nafni, er einnig harðorður.

„Ég get ekki ímyndað mér hvernig fjölskyldum þessara hermanna líður, fólk sem fór og skráði sig af miklu stolti til þess að þjóna landinu sínu……og svo er Hvíta húsið að birta myndbönd sem segja: Sjáið allar þessar flottu sprengingar,“ segir hann.

Vilja enda stríðið strax

John Vick, framkvæmdastjóri samtakanna Concerned Veterans for America, segir að það eigi ekki að láta stríðið líta út fyrir að vera tölvuleikur.

„Flestir Bandaríkjamenn, sérstaklega fyrrverandi hermenn, vilja heyra hvernig stjórnvöld sjá fyrir sér að ná sigri og enda þetta stríð. Það er það sem Varnarmálaráðuneytið verður að gera, strax,“ segir hann.

 

 

Fréttir
Fyrir 27 mínútum
Fjölskyldur látinna og fyrrverandi hermenn reiðir Trump – Smættar fórnina með Svampi Sveinssyni og Grand Theft Auto
Fréttir
Fyrir 35 mínútum
Færist aftur fjör í leikinn á laugardagskvöld
Fréttir
Fyrir 10 klukkutímum
Deilur vegna peninga enduðu með líkamsárás
Fréttir
Fyrir 12 klukkutímum
Slapp við steininn vegna tafa á rannsókn sérstaklega hættulegrar líkamsárásar – Sló konu með skiptilykli í höfuðið
Fréttir
Fyrir 13 klukkutímum
Kurr í Seðlabankanum – Starfsfólk á hjólum þarf að fara ofan í kjallara en hjólastæðin standa tóm
Fréttir
Fyrir 13 klukkutímum
Falsfrétt Morgunblaðsins: Þröngur hópur lögreglumanna hefur aðgang að gögnum Höfðatorgsmálsins
Fréttir
Fyrir 15 klukkutímum
Hjón frá Venesúela standa vaktina á Kaffistofu Samhjálpar – „Þetta fólk er ekki árásargjarnt eða ofbeldisfullt“
Fréttir
Fyrir 15 klukkutímum
Urðar yfir Guðrúnu og kallar hana örvæntingarfullan og misheppnaðan stjórnmálamann – „Tími hennar er ekki liðinn, hann kom aldrei“

Fluttu á hótel þegar þau höfðu ekki lengur efni á að leigja – Spara 1,5 milljón árlega
25 ára þolandi hópnauðgunar hafði betur gegn föður sínum og fær dánaraðstoð í dag – „Nú skulum við sjá hvort ég fái loksins að hvíla í friði“
Lýsir slæmri meðferð á Sjúkrahúsinu á Akureyri – Öskraði af kvölum á meðan þrír menn héldu honum niðri
Hálkuvarnir dugðu ekki til að koma í veg fyrir banaslys þar sem lítið barn lést
Lára Björk rifjar upp martröðina á búlgörskum spítala – „Biðin og mannvonskan kostaði mig fingur og tær“

Karlmaður á áttræðisaldri sviptur fjárræði – Ítrekað orðið svikahröppum að bráð og millifært milljónir
Nanna fór í hjáveituaðgerð og vildi ekki niðurgreiðslu – „Mér fannst það ekki rétt“
Elvar fór brotinn út í lífið – „Ég horfði inn í það mikið svartnætti“
Ætlar ekki að stunda kynlíf aftur fyrr en að maðurinn sem hún hatar verður rekinn úr starfi
„Ég fékk ákaflega skemmtilegt símtal rétt í þessu og brosi allan hringinn“
Kurr í Seðlabankanum – Starfsfólk á hjólum þarf að fara ofan í kjallara en hjólastæðin standa tóm
Dómaramistök aukist í ensku úrvalsdeildinni
Yfirgefur Arsenal eftir fimm ár hjá félaginu
Falsfrétt Morgunblaðsins: Þröngur hópur lögreglumanna hefur aðgang að gögnum Höfðatorgsmálsins
Þægilegt fyrir íslensku strákana gegn Eistum
Fréttir
Fyrir 17 klukkutímum
Stúlkan er fundin
Fréttir
Fyrir 17 klukkutímum

Stefán Einar hjólar í Bubba og Sigmund Erni: „Auðvitað stekkur þú strax til. Ekki við öðru að búast“

Fréttir
Fyrir 18 klukkutímum
Dagur segir rökin hrannast upp: „Þori að fullyrða að meginþorri nemenda og starfsfólks vilji ekki fara til baka“
Fréttir
Fyrir 18 klukkutímum
Kolklikkað veður á Reykjanesbraut í morgun – Myndbönd
Fréttir
Fyrir 19 klukkutímum

Ágreiningur á milli Trumps og Netanjahú – „Hvers vegna í fjáranum ættum við að gera það?“

Fréttir
Fyrir 19 klukkutímum

Karlmaður á áttræðisaldri sviptur fjárræði – Ítrekað orðið svikahröppum að bráð og millifært milljónir

Fréttir
Fyrir 19 klukkutímum
Lindex opnar í stað Next í Kringlunni
Fréttir
Fyrir 21 klukkutímum

Lýsir slæmri meðferð á Sjúkrahúsinu á Akureyri – Öskraði af kvölum á meðan þrír menn héldu honum niðri

Fréttir
Fyrir 21 klukkutímum
Hálkuvarnir dugðu ekki til að koma í veg fyrir banaslys þar sem lítið barn lést
Fréttir
Fyrir 21 klukkutímum
Vilhjálmur sár og svekktur – „Við vorum svikin“
Fréttir
Fyrir 21 klukkutímum

Stofna nýtt hátæknifélag

Fréttir
Fyrir 22 klukkutímum

Strætó stöðvar allan akstur á höfuðborgarsvæðinu og nágrenni

Fréttir
Fyrir 22 klukkutímum
Erfitt ástand á Reykjanesbraut – Þurfa að bíða föst í bílum
Fréttir
Fyrir 22 klukkutímum
Lára Björk rifjar upp martröðina á búlgörskum spítala – „Biðin og mannvonskan kostaði mig fingur og tær“
Fréttir
Fyrir 22 klukkutímum

Ólafur F. tekur skýra afstöðu fyrir borgarstjórnarkosningar – Segir einn flokk skera sig úr

Fréttir
Fyrir 23 klukkutímum
Daði fær „uppsagnarbréf“: „Enginn fær annan séns. Annað tækifæri er ekki í boði“
Fréttir
Fyrir 23 klukkutímum
Morgunblaðið stendur fast á sínu: „Heimildarmennirnir eru trúverðugir“
Fréttir
Í gær
Veðurspáin virðist ætla að ganga eftir: „Við viljum ítreka að fólk haldi sig heima“
Fréttir
Í gær

Hafna því að kenna sjálfsvörn í grunnskólum – „Við erum hrædd við aukna tíðni ofbeldis“

Fréttir
Í gær

Röskun á þjónustu Heilsugæslu höfuðborgarsvæðisins vegna óveðursins á morgun

Fréttir
Í gær
Tók fyrir tilviljun viðtal við mann nokkrum mínútum áður en hann varð bráðkvaddur á skiptistöðinni í Hamraborg
Fréttir
Í gær

Robert F. Kennedy yngri skar getnaðarlim af þvottabirni á meðan börnin hans biðu í bílnum

Fréttir
Í gær
„Ég fékk ákaflega skemmtilegt símtal rétt í þessu og brosi allan hringinn“
Fréttir
Í gær
Biðja fólk um að halda sig heima á meðan veðrið gengur yfir á morgun
Fréttir
Í gær

„Kirkjan þarf til dæmis að geta losað sig við mig ef að ég myndi fara yfir mörk hjá einhverjum“

Fréttir
Í gær

Forsíðufrétt Morgunblaðsins um árásina á Höfðatorgi vekur hörð viðbrögð – „Kjaftasaga, hreinn og klár uppspuni“

Fréttir
Í gær
Þvottavélarnar þagna – Kjartan Örn segir ekki nóg að lækka vextina því hagkerfið geti stöðvast
Fréttir
Í gær
Tölvuþrjótar „seldu“ herbergi í gegnum tölvu Hótel Breiðavíkur á sólmyrkvanum – „Með undirskrift minni og öllu saman“