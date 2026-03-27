Fjölskyldur látinna og fyrrverandi hermenn reiðir Trump – Smættar fórnina með Svampi Sveinssyni og Grand Theft Auto

Fjölskyldur látinna hermanna í stríði Bandaríkjanna og Ísrael gegn Íran eru miður sín vegna notkunar Donald Trump forseta á skrýtlum og „jörmum“ í færslum sínum um stríðið. Þrettán bandarískir hermenn hafa látist og yfir tvö hundruð særst. Þykir fjölskyldum þeirra forsetinn gera lítið úr fórn þeirra.
Donald Trump hefur birt margar undarlegar færslur í tengslum við hernað sinn í Íran. Meðal annars með því að nota barnalegar skrýtlur og svokölluð „jörm“ (e. memes).
Eins og bent er á í frétt blaðsins Independent um málið þá hefur Trump notað færslur með teiknimyndunum um Svamp Sveinsson og Dragonball Z, bíómyndinni Top Gun og ýmsum Marvel ofurhetjumyndum og tölvuleikjunum Grand Theft Auto og Call of Duty.
Þrettán bandarískir hermenn hafa nú látist í stríðinu sem hófst fyrir mánuði síðan og yfir tvö hundruð hafa slasast. Meðal annars sex hermenn flughersins sem fórust þegar eldsneytisflugvél hrapaði í Írak. Þá hafa yfir tvö hundruð bandarískir hermenn særst í stríðinu sem er þó eingöngu háð með lof- og flugskeytaárásum.
Þá hafa um 3.300 Íranir látist, um helmingur þeirra almennir borgarar og að minnsta kosti 217 börn.
Mannfall hefur einnig orðið í öðrum löndum á svæðinu. Í Ísrael hafa um 20 manns látist, tæplega 90 í Írak, fleiri en 1.000 í Líbanon og samanlagt nokkrir tugir í Sameinuðu Arabísku Furstadæmunum, Katar, Barein, Óman, Sádi Arabíu, Kúveit og á Vesturbakkanum.
Hafa þessar færslur forsetans, sem hefur verið lýst sem kjánalegum, sagðar vera ekki í takti við alvarleika stríðsins. En fyrir utan allt mannfallið og eyðilegginguna þá hefur stríðið áhrif á efnahag alls heimsins. Hafa fjölskyldur látinna hermanna og fyrrverandi hermenn látið í sér heyra vegna þessar smættunar Trump.
„Það er algjörlega verið að gera lítið úr því sem verið er að biðja þjóðina um að gera í Íran,“ segir Joe Buccino, fyrrverandi ofursti í landhernum, við dagblaðið The Washington Post. „Þetta er næstum því klámfengið miðað við það raunverulega ofbeldi og þjáningar sem þessu fylgja.“
Annar fyrrverandi hermaður, Connor Crehan að nafni, er einnig harðorður.
„Ég get ekki ímyndað mér hvernig fjölskyldum þessara hermanna líður, fólk sem fór og skráði sig af miklu stolti til þess að þjóna landinu sínu……og svo er Hvíta húsið að birta myndbönd sem segja: Sjáið allar þessar flottu sprengingar,“ segir hann.
John Vick, framkvæmdastjóri samtakanna Concerned Veterans for America, segir að það eigi ekki að láta stríðið líta út fyrir að vera tölvuleikur.
„Flestir Bandaríkjamenn, sérstaklega fyrrverandi hermenn, vilja heyra hvernig stjórnvöld sjá fyrir sér að ná sigri og enda þetta stríð. Það er það sem Varnarmálaráðuneytið verður að gera, strax,“ segir hann.