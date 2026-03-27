Færist aftur fjör í leikinn á laugardagskvöld

Þetta segir í hugleiðingum veðurfræðings á vef Veðurstofu Íslands en hvassast verður á Vestfjörðum.
„Snjókoma eða él fylgir þessu veðri, og bætir talsvert í ofankomu með kvöldinu,“ segir í hugleiðingum en síðdegis fer að hvessa um austanvert landið og verður orðið verulega hvasst suðaustanlands í kvöld og nótt. Þá er útlit fyrir rok eða ofsaveður og snjókomu austan Öræfa en samtímis lægir vestantil.
„Um hádegi á laugardag verður lægðin loks búin að fjarlægjast okkur og dregur þá úr vindi um landið austanvert og útlit fyrir bjartviðri í flestum landshlutum, en þá færist aftur fjör í leika, fyrst í suðvestri. Seint á laugardagskvöld er útlit fyrir storm eða rok víða um land og snjókomu, en slyddu eða skúrir með ströndinni sunnan- og vestantil. Staðbundið gæti verið um ofsaveður að ræða með hviðum yfir 40-45 m/s. Vindur verður þó hægari um landið norðaustanvert fram eftir kvöldi og yfirleitt þurrt.“
Að sögn veðurfræðings verður fremur rólegt veður á á pálmasunnudag með éljum, slydduéljum eða skúrum, en hvassviðri verður nyrst á landinu með snjókomu. Úrkomuminna verður sunnan jökla.
„Síðan tekur að hvessa suðaustan- og austantil með deginum. Hiti verður um og undir frostmarki með ströndinni norðanverðri, en að 6 stigum um landið sunnanvert að deginum. Þó stutt sé í hlýja vorloftið suður af landinu, þá mun kalda loftið halda áfram að minna reglulega á sig, að minnsta kosti vel inn í næstu viku.“