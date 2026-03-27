Deilur vegna peninga enduðu með líkamsárás

Í umdæmi lögreglustöðvar 1, sem sinnir meðal annars miðborginni, Seltjarnarnesi og Vesturbænum, var lögregla kölluð til vegna ágreinings um fjármuni. Eitthvað mun hafa kastast í kekki á milli tveggja einstaklinga og var annar aðilinn kærður fyrir líkamsárás. Málið er í rannsókn að sögn lögreglu.
Þá var tilkynnt um mann að selja fíkniefni við verslunarmiðstöð og fór lögregla og kannað málið. Loks voru höfð afskipti af ökumanni vegna umferðarlagabrots. Sá virti ekki forgang við gatnamót og athugasemdir voru gerðar við ökuhraða.
Í umdæmi lögreglustöðvar 2, sem sinnir Hafnarfirði og Garðabæ, voru höfð afskipti af þremur ökumönnum vegna aksturs undir áhrifum áfengis og fíkniefna og án ökuréttinda.
Í umdæmi lögreglustöðvar 3, sem sinnir Kópavogi og Breiðholti, var tilkynnt um grunsamlegar mannaferðir þar sem menn voru að taka í húna á bílum.