Veðurspáin virðist ætla að ganga eftir: „Við viljum ítreka að fólk haldi sig heima“

Svo segir í tilkynningu frá aðgerðastjórn höfuðborgarsvæðisins vegna yfirvofandi vonskuveðurs.
„Samkvæmt nýjustu upplýsingum Veðurstofunnar eru spár að ganga eftir og má gera ráð fyrir að veðrið gangi niður fljótlega eftir hádegið á höfuðborgarsvæðinu. Röskun verður á leik- og grunnskólastarfi líkt og komið hefur fram. Leik- og grunnskólar eru opnir en með lágmarksopnun og með fáu starfsfólki og einungis gert ráð fyrir þeim sem nauðsynlega þurfa að mæta með börn sín í grunn- og leikskóla.“
Í tilkynningunni er bent á að hefðbundið leikskóla-, grunnskóla- og frístundastarf hefjist eftir að viðvörun gengur yfir. Minnt er á að lokað er fyrir umferð á Hellisheiði og á Vesturlandsvegi um Kjalarnes. Reykjanesbraut er á óvissustigi til hádegis og gæti lokast með stuttum fyrirvara.