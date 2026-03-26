Urðar yfir Guðrúnu og kallar hana örvæntingarfullan og misheppnaðan stjórnmálamann – „Tími hennar er ekki liðinn, hann kom aldrei“

Sólveig Anna Jónsdóttir formaður Eflingar fer hörðum orðum um formann Sjálfstæðisflokksins, Guðrúnu Hafsteinsdóttur, og hvetur hana til að finna pláss í hjarta sínu fyrir boðskap Jesú Krists. Þetta kemur fram í færslu sem Sólveig ritar til að bregðast við frétt sem birtist í Morgunblaðinu í dag.
„Örvænting formanns Sjálfstæðisflokksins yfir því að vera algjörlega misheppnaður stjórnmálamaður er yfirþyrmandi. Hún veit að hún hefur úr því sem næst engu að moða, er ekki sterkur leiðtogi heldur leiðtoginn sem enginn vill leiða – tími hennar er ekki liðinn, hann kom aldrei – og grípur því til þess örþrifaráðs að ösla um í drullupolli mannhaturs og öfga-hyggju þeirra sem kynda öll ófriðarbál en láta eins og afleiðingar vestrænnar yfirburðahyggju og heimsvaldastefnu, fólk sem hrekst á flótta, komi þeim ekkert við.“
Guðrún ræddi við Morgunblaðið í dag um hópárásina á Höfðatorgi og þá Palestínumenn sem eru meðal sakborninga í málinu. Guðrún vék máli sínu að samtökunum Solaris og þeim grun um að maðkur hafi verið í mysunni þegar palestínskum flóttamönnum var komið til Íslands frá Gasa.
„Ef fólk sem hingað kemur misnotar það skjól sem það sækist eftir til að ógna öryggi almennings, þá á það ekki að vera hér. Hér eru einstaklingar sem efndu til söfnunar til þess að sækja fólk til Gasa og það var grunur um að vörðum á landamærum Egyptalands og Palestínu hefði verið mútað. Þá er auðvitað hætt við því að til landsins komi fólk sem hefur ekki farið í gegnum bakgrunnsskoðun og hefur mögulega sögu um hegðun sem við viljum ekki hafa hér á Íslandi.“
Sólveig Anna telur að þarna sé Guðrún að reyna að kaupa sér pólitísk stig meðal fordómafullra kjósenda sem vilja kenna brúnu fólki um allt sem miður fer í heiminum.
„Allt til að kreista út nokkur atkvæði frá kjósendum sem vilja trúa því að brúnt fólk beri ábyrgð á afleiðingum siðblindu og svívirðu útkynjaðs kapítalisma og heimsvaldastefnu hnignaðra vesturlanda.“
Minnir Sólveig Anna á sögu biblíunnar um miskunnarsama samverjann. Liðar Solaris hafi fylgt þeim boðskap í björgunarferð sinni en Guðrún virðist hafa gleymt boðskap Jesús sem lifir þó enn rúmlega 2.000 árum eftir að hann hét og var.
„Mennska birtist í verki; hún sér þann sem þjáist, burtséð frá öllu; þjóðerni, uppruna, kynþætti – og þráir að lina þjáningarnar.“
Telur Sólveig að Sjálfstæðisflokkurinn ætti að sleppa því að berjast fyrir kristinfræðikennslu í grunnskólum þar til flokksmenn hafa sótt slíka tíma.
„Fullorðið fólk þarf fyrst að læra það sem það vill kenna börnum – formaður Sjálfstæðisflokksins ætti að nota páska-hátíðina til að koma sér upp úr drullusvaðinu sem hún er sokkin í og athuga hvort að hún getur fundið pláss fyrir boðskap Krists í hjarta sínu. Þá tækist henni kannski að lina eigin vanlíðan yfir því að vera svona ótrúlega óvinsæl og gæti þá mögulega snúið af vegi villutrúar og grimmdar og byrjað að ganga veg náungakærleika og samhyggðar með mannfólki.“
Færsla Sólveigar hefur vakið töluverða athygli og líflegar umræður í athugasemdum. Þar taka margir undir með Sólveigu og þakka henni fyrir skrifin. Þar með talin félagsfræðiprófessorinn Stefán Ólafsson sem segir: „Vel mælt“, og leikarinn Valdimar Örn Flygenring sem þakkar Sólveigu fyrir. Einn skrifar til Sólveigar: „Vá… þarna er eldmóðurinn sem mér finnst skorta á vinstri vængnum…“
Aðrir eru þó ósammála. Fjölmiðlamaðurinn Hallur Hallsson segir að Sólveig ætti að vita öðrum betur hvað ógni íslensku alþýðufólki. „Svo bullar fólk hér um hvíta yfirburðahyggju … Paníkin er Rauð … Af hverju heldur þú að þessir Hamasliðar hafi verið fluttir inn til landsins . . . Auðvitað veist þú …“
Veitingamaðurinn Gylfi Arnar Ísleifsson segir að fyrst fjölmenningin sé að reynast Íslendingum svona rosalega vel þá gætum við allt eins bjargað nokkrum klerkum frá Íran „áður en Trump sendir þá alla til himna“.
Sólveig er eins spurð hvort hún ætti ekki bara að einbeita sér að Eflingu og starfi sínu þar. Sólveig svarar því og tekur fram að hún sinni vinnunni sinni á hverjum degi, en svo ótrúlega vilji til að hún geti gert fleiri hluti yfir daginn, svo sem að skrifa færslur á Facebook.