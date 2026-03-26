Fimmtudagur 26.mars 2026

Stofna nýtt hátæknifélag

Ragna Gestsdóttir
Fimmtudaginn 26. mars 2026 10:33

Ólafur Magnússon tæknistjóri Nova, Sylvía Kristín Ólafsdóttir forstjóri Nova, Valdimar Kristjónsson forstjóri Rafal, Ingibjörg Lilja Þórmundsdóttir stjórnarformaður Rafal og Ingibjörg Ólafsdóttir aðstoðarforstjóri Rafal.

Nova og Rafal stefna að því að stofna nýtt félag sem mun sameina reynslu Rafal í stafrænni þróun og öflugt fjarskiptakerfi Nova með það að markmiði að bjóða fyrirtækjum og stórnotendum framúrskarandi lausnir sem byggja á nýjustu fjarskiptatækni.

Í tilkynningu kemur fram að Nova klúbburinn hf. og Rafal ehf. hafa undirritað viljayfirlýsingu um stofnun nýs sameiginlegs félags sem mun sérhæfa sig í IoT-lausnum (Internet of Things), eins og snjallvöktun, orkustjórnun og gagnastýrðri þjónustu. Með fyrirvara um endanlegan frágang samninga verður félagið byggt á styrkleikum beggja fyrirtækja: annars vegar öflugu fjarskiptakerfi Nova, sem er meðal þeirra fullkomnustu í Evrópu, og hins vegar yfir 40 ára reynslu Rafal í hönnun, smíði og rekstri raforku- og tæknilegra innviða. Nova mun fara með meirihlutaeign í nýju félagi.

Markmið félagsins verður að gefa viðskiptavinum tækifæri á að nýta sér nýjustu tækni til vöktunar og stýringar á sínum auðlindum, en með fjarvöktun og stýringu má spara verulegan tíma, kostnað og bæta ákvarðanatöku í rekstri. Lausnirnar spila jafnframt stórt hlutverk í umhverfismálum og skapa grunn fyrir gagnadrifnari nálgun í nýtingu auðlinda. Þetta fellur vel að stefnu og framtíðarsýn Nova að bjóða tæknibúnað og lausnir fyrir innviði fyrirtækja og samfélagsins, og er rökrétt framhald af kaupum Nova á Ofar.

Félaginu er ætlað að hraða þróun á markaði hlutanetslausna á Íslandi, en markaður fyrir IoT-lausnir á Norðurlöndum hefur farið vaxandi á undanförnum árum og þó svo að markaðurinn sé að hluta til frábrugðinn, þá eru tækifærin samhliða því fjölmörg á Íslandi. Með sameiginlegri nálgun telja Nova og Rafal sig vel í stakk búin til að styðja við þróun snjallari, skilvirkari, öruggari og sjálfbærari innviða hér á landi.

„Nova og Rafal hafa verið að vinna að ýmsum IoT lausnum fyrir fyrirtæki síðustu misseri og eru því vel kunnug hvoru öðru og þeim tækifærum sem eru á þessum markaði í dag. Með því að sameina krafta Nova og Rafal með þessum hætti fæst enn meiri slagkraftur á þessu sviði. Þjónusta Nova til stórnotenda í gegnum sérlausnir hefur aukist ár frá ári og sjáum við aukna þörf viðskiptavina á breiðara vöruframboði á þessum grunni.

Með þessu fæst enn betri nýting á innviðum Nova í gegnum þrjá sölukanala; Nova á einstaklingsmarkaði, Ofar á fyrirtækjamarkaði og nýtt félag sem þjónustar stórnotendur, gagnaver, ríki og sveitarfélög. Rafal hefur þegar sýnt hvað er hægt að gera á þessu sviði og við sjáum mikil tækifæri í að þróa þessar lausnir áfram saman með markvissari hætti,“ segir Sylvía Kristín Ólafsdóttir, forstjóri Nova klúbbsins.

Valdimar Kristjónsson, forstjóri Rafals, tekur undir orð Sylvíu:

„Undanfarin ár höfum við hjá Rafal umbreytt fyrirtækinu í leiðandi þekkingar- og þjónustumiðstöð á sviði orku-, rafmagns- og fjarskiptainnviða. Við höfum byggt upp mikla reynslu og þekkingu á sviði snjallra innviðalausna sem bæta vöktun og stýringar, auka öryggi og stuðla að betri nýtingu á auðlindum.

Framtíðin kallar á enn snjallari og sjálfbærari innviði og með þessu samstarfi við Nova erum við að taka mikilvægt næsta skref og skapa öflugan vettvang fyrir þróun snjallra innviða á Íslandi. Fyrir núverandi viðskiptavini okkar þýðir þetta samstarf að þjónustan heldur áfram óskert með okkar frábæra stafsfólki en með auknum styrk til að þróa og innleiða enn betri lausnir. Rafal mun áfram vinna að því að umbreyta orku í tækifæri og byggja upp orku- og rafmagnsinnviði sem styðja við örugga og skilvirka orkunýtingu fyrir komandi kynslóðir,” segir Valdimar.

Athugasemdir eru á ábyrgð þeirra sem þær skrá. DV áskilur sér þó rétt til að eyða ummælum sem metin verða sem ærumeiðandi eða ósæmileg. Smelltu hér til að tilkynna óviðeigandi athugasemdir.

Fleiri fréttir

Fréttir
Rétt í þessu
Stofna nýtt hátæknifélag
Fréttir
Fyrir 1 klukkutíma
Lindex opnar í stað Next í Kringlunni
Fréttir
Fyrir 1 klukkutíma
Lýsir slæmri meðferð á Sjúkrahúsinu á Akureyri – Öskraði af kvölum á meðan þrír menn héldu honum niðri
Fréttir
Fyrir 1 klukkutíma
Hálkuvarnir dugðu ekki til að koma í veg fyrir banaslys þar sem lítið barn lést
Fréttir
Fyrir 2 klukkutímum
Vilhjálmur sár og svekktur – „Við vorum svikin“
Fréttir
Fyrir 2 klukkutímum
Strætó stöðvar allan akstur á höfuðborgarsvæðinu og nágrenni
Fréttir
Fyrir 2 klukkutímum
Erfitt ástand á Reykjanesbraut – Þurfa að bíða föst í bílum
Fréttir
Fyrir 2 klukkutímum
Lára Björk rifjar upp martröðina á búlgörskum spítala – „Biðin og mannvonskan kostaði mig fingur og tær“

Mest lesið

Tók fyrir tilviljun viðtal við mann nokkrum mínútum áður en hann varð bráðkvaddur á skiptistöðinni í Hamraborg
„Ég fékk ákaflega skemmtilegt símtal rétt í þessu og brosi allan hringinn“
Ætlar ekki að stunda kynlíf aftur fyrr en að maðurinn sem hún hatar verður rekinn úr starfi
Uppnám á Íslendingahóteli á Tenerife þegar sprenging heyrðist og menn með lambhúshettur birtust – „Fólk var hágrátandi“
Nanna fór í hjáveituaðgerð og vildi ekki niðurgreiðslu – „Mér fannst það ekki rétt“

Nýlegt

„Ég fékk ákaflega skemmtilegt símtal rétt í þessu og brosi allan hringinn“
Friðrik Dór kominn með nóg af þessari umræðu – „Ég nenni þessu ekki lengur“
Patrekur Jaime deilir 5 lífsráðum sem hann hefur lært á 26 árum – „Þú veist ekki læra af mistökunum“
Eyjólfur fengið nóg: Lögðu líf sitt í hættu í óveðri í gærkvöldi – „Þetta er ekki boðlegt
Jóhannes Haukur eftir Silfrið í gær: „Plís! Ég get ekki meir!!!“
Strætó stöðvar allan akstur á höfuðborgarsvæðinu og nágrenni
Erfitt ástand á Reykjanesbraut – Þurfa að bíða föst í bílum
Lára Björk rifjar upp martröðina á búlgörskum spítala – „Biðin og mannvonskan kostaði mig fingur og tær“
Áhrif Salah ekki bara innan vallar – Hatursglæpum í Liverpool fækkað verulega
Ólafur F. tekur skýra afstöðu fyrir borgarstjórnarkosningar – Segir einn flokk skera sig úr
Fréttir
Fyrir 4 klukkutímum
Morgunblaðið stendur fast á sínu: „Heimildarmennirnir eru trúverðugir“
Fréttir
Fyrir 5 klukkutímum

Veðurspáin virðist ætla að ganga eftir: „Við viljum ítreka að fólk haldi sig heima“

Veðurspáin virðist ætla að ganga eftir: „Við viljum ítreka að fólk haldi sig heima“
Fréttir
Fyrir 5 klukkutímum
Hafna því að kenna sjálfsvörn í grunnskólum – „Við erum hrædd við aukna tíðni ofbeldis“
Fréttir
Fyrir 14 klukkutímum
Röskun á þjónustu Heilsugæslu höfuðborgarsvæðisins vegna óveðursins á morgun
Fréttir
Fyrir 14 klukkutímum

Tók fyrir tilviljun viðtal við mann nokkrum mínútum áður en hann varð bráðkvaddur á skiptistöðinni í Hamraborg

Tók fyrir tilviljun viðtal við mann nokkrum mínútum áður en hann varð bráðkvaddur á skiptistöðinni í Hamraborg
Fréttir
Fyrir 16 klukkutímum

Robert F. Kennedy yngri skar getnaðarlim af þvottabirni á meðan börnin hans biðu í bílnum

Robert F. Kennedy yngri skar getnaðarlim af þvottabirni á meðan börnin hans biðu í bílnum
Fréttir
Fyrir 16 klukkutímum
„Ég fékk ákaflega skemmtilegt símtal rétt í þessu og brosi allan hringinn“
Fréttir
Fyrir 17 klukkutímum

Biðja fólk um að halda sig heima á meðan veðrið gengur yfir á morgun

Biðja fólk um að halda sig heima á meðan veðrið gengur yfir á morgun
Fréttir
Fyrir 17 klukkutímum
„Kirkjan þarf til dæmis að geta losað sig við mig ef að ég myndi fara yfir mörk hjá einhverjum“
Fréttir
Fyrir 18 klukkutímum
Forsíðufrétt Morgunblaðsins um árásina á Höfðatorgi vekur hörð viðbrögð – „Kjaftasaga, hreinn og klár uppspuni“
Fréttir
Fyrir 19 klukkutímum

Þvottavélarnar þagna – Kjartan Örn segir ekki nóg að lækka vextina því hagkerfið geti stöðvast

Þvottavélarnar þagna – Kjartan Örn segir ekki nóg að lækka vextina því hagkerfið geti stöðvast
Fréttir
Fyrir 20 klukkutímum

Tölvuþrjótar „seldu“ herbergi í gegnum tölvu Hótel Breiðavíkur á sólmyrkvanum – „Með undirskrift minni og öllu saman“

Tölvuþrjótar „seldu“ herbergi í gegnum tölvu Hótel Breiðavíkur á sólmyrkvanum – „Með undirskrift minni og öllu saman“
Fréttir
Fyrir 21 klukkutímum
Þóttist ætla að gera við húsið
Fréttir
Fyrir 21 klukkutímum
Með stanslausa verki en fær ekki meiri hjálp frá Sjúkratryggingum
Fréttir
Fyrir 22 klukkutímum

Brak úr Villi Birni líklega komið í ljós – Feðgum bjargað eftir að báturinn hvolfdi

Brak úr Villi Birni líklega komið í ljós – Feðgum bjargað eftir að báturinn hvolfdi
Fréttir
Fyrir 23 klukkutímum
Uppnám á Íslendingahóteli á Tenerife þegar sprenging heyrðist og menn með lambhúshettur birtust – „Fólk var hágrátandi“
Fréttir
Fyrir 23 klukkutímum
Hinir handteknu á Höfðatorgi hafi engin tengsl við Hamas
Fréttir
Í gær
Siggi Stormur ómyrkur í máli: „Með því ljótara sem ég hef séð síðustu vikur og mánuði“
Fréttir
Í gær

Margrét bendir á einfalda aðgerð til að létta byrðar íslenskra heimila

Margrét bendir á einfalda aðgerð til að létta byrðar íslenskra heimila
Fréttir
Í gær

Lýsir ofbeldi sem hún var beitt á fósturheimili – „Þú mátt ekki eyðileggja mannslíf svona og komast upp með það“

Lýsir ofbeldi sem hún var beitt á fósturheimili – „Þú mátt ekki eyðileggja mannslíf svona og komast upp með það“
Fréttir
Í gær
Fyrrum ráðherra skorar á Alþingi – „Á þessum árum var stanslaus áróður í gangi frá leiðandi ráðherrum“
Fréttir
Í gær

Einar varar við „ástandi” á höfuðborgarsvæðinu í fyrramálið

Einar varar við „ástandi” á höfuðborgarsvæðinu í fyrramálið
Fréttir
Í gær
Smáralindardeilan harðnar – Andri Steinn sér ekki ofsjónum yfir 1,5 milljarði – Theodóra segir Ásdísi bæjarstjóra ljúga
Fréttir
Í gær
Vonskuveður á höfuðborgarsvæðinu á morgun – Viðvörunin orðin appelsínugul
Fréttir
Í gær

Árásin á Höfðatorgi: Mennirnir sagðir tengjast Hamas – Lögreglumenn áhyggjufullir

Árásin á Höfðatorgi: Mennirnir sagðir tengjast Hamas – Lögreglumenn áhyggjufullir
Fréttir
Í gær

Þetta eru 10 fallegustu staðir heims til að skoða árið 2026

Þetta eru 10 fallegustu staðir heims til að skoða árið 2026
Fréttir
Í gær
Erlend kona í greipum kærasta síns á Íslandi og kemst ekki heim – „Hann sannfærði mig um að halda barninu“
Fréttir
Í gær
Eyjólfur fengið nóg: Lögðu líf sitt í hættu í óveðri í gærkvöldi – „Þetta er ekki boðlegt