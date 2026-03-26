Slapp við steininn vegna tafa á rannsókn sérstaklega hættulegrar líkamsárásar – Sló konu með skiptilykli í höfuðið

Erlendur karlmaður hefur verið dæmdur í átta mánaða skilorðsbundið fangelsi fyrir sérstaklega hættulega líkamsárás á konu á veitingastað. Veitist hann að henni með skiptilykli að vopni.
Dómurinn féll á mánudag, 23. mars, í Héraðsdómi Reykjavíkur.
Maðurinn var fundinn sekur um að hafa slegið konu að minnsta kosti tvisvar í höfuðið á ónefndum veitingastað í Reykjavík fimmtudaginn 22. september árið 2022. Notaði hann skiptilykil til að berja á konunni.
Konan hlaut tvo stjörnulaga skurði á höfuð, hvorn með eins sentimetra löngum örmum. Sauma þurfti fimm spor í hvorn skurðinn.
Maðurinn viðurkenndi brot sitt skýlaust en hafnaði hins vegar bótakröfu konunnar, sem hljóðaði upp á 2 milljónir króna auk vaxta og lögfræðikostnaðar. Var málið því dómtekið án frekari sönnunarfærslu.
Litið var til þess að árásin beindist að höfði konunnar og var því talin sérstaklega hættuleg. Játning hans var hins vegar metin til refsilækkunar sem og að rannsókn málsins hafi tekið langan tíma og að dráttur málsins væri óútskýrður.
„Með vísan til alls þessa þykir refsing ákærða hæfilega ákveðin fangelsi í átta mánuði sem rétt þykir, með vísan til mikils dráttar á rannsókn málsins, að skilorðsbinda að öllu leyti,“ segir í dóminum.
Hlaut maðurinn 8 mánaða skilorðsbundinn fangelsisdóm til tveggja ára. Þá var honum gert að greiða konunni 400 þúsund krónur í bætur og 300 þúsund í málskostnað. Einnig 1,2 milljón krónur til verjenda síns.