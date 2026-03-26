Fimmtudagur 26.mars 2026

Slapp við steininn vegna tafa á rannsókn sérstaklega hættulegrar líkamsárásar – Sló konu með skiptilykli í höfuðið

Kristinn H. Guðnason
Fimmtudaginn 26. mars 2026 21:30

Skiptilykill. Mynd tengist málinu ekki beint.

Erlendur karlmaður hefur verið dæmdur í átta mánaða skilorðsbundið fangelsi fyrir sérstaklega hættulega líkamsárás á konu á veitingastað. Veitist hann að henni með skiptilykli að vopni.

Dómurinn féll á mánudag, 23. mars, í Héraðsdómi Reykjavíkur.

Maðurinn var fundinn sekur um að hafa slegið konu að minnsta kosti tvisvar í höfuðið á ónefndum veitingastað í Reykjavík fimmtudaginn 22. september árið 2022. Notaði hann skiptilykil til að berja á konunni.

Konan hlaut tvo stjörnulaga skurði á höfuð, hvorn með eins sentimetra löngum örmum. Sauma þurfti fimm spor í hvorn skurðinn.

Maðurinn viðurkenndi brot sitt skýlaust en hafnaði hins vegar bótakröfu konunnar, sem hljóðaði upp á 2 milljónir króna auk vaxta og lögfræðikostnaðar. Var málið því dómtekið án frekari sönnunarfærslu.

Óútskýrður dráttur

Litið var til þess að árásin beindist að höfði konunnar og var því talin sérstaklega hættuleg. Játning hans var hins vegar metin til refsilækkunar sem og að rannsókn málsins hafi tekið langan tíma og að dráttur málsins væri óútskýrður.

„Með vísan til alls þessa þykir refsing ákærða hæfilega ákveðin fangelsi í átta mánuði sem rétt þykir, með vísan til mikils dráttar á rannsókn málsins, að skilorðsbinda að öllu leyti,“ segir í dóminum.

Hlaut maðurinn 8 mánaða skilorðsbundinn fangelsisdóm til tveggja ára. Þá var honum gert að greiða konunni 400 þúsund krónur í bætur og 300 þúsund í málskostnað. Einnig 1,2 milljón krónur til verjenda síns.

Ágreiningur á milli Trumps og Netanjahú – „Hvers vegna í fjáranum ættum við að gera það?“

Lýsir slæmri meðferð á Sjúkrahúsinu á Akureyri – Öskraði af kvölum á meðan þrír menn héldu honum niðri

Hálkuvarnir dugðu ekki til að koma í veg fyrir banaslys þar sem lítið barn lést

Stofna nýtt hátæknifélag

Lára Björk rifjar upp martröðina á búlgörskum spítala – „Biðin og mannvonskan kostaði mig fingur og tær“

Ólafur F. tekur skýra afstöðu fyrir borgarstjórnarkosningar – Segir einn flokk skera sig úr

Veðurspáin virðist ætla að ganga eftir: „Við viljum ítreka að fólk haldi sig heima“

Robert F. Kennedy yngri skar getnaðarlim af þvottabirni á meðan börnin hans biðu í bílnum

„Ég fékk ákaflega skemmtilegt símtal rétt í þessu og brosi allan hringinn“

„Kirkjan þarf til dæmis að geta losað sig við mig ef að ég myndi fara yfir mörk hjá einhverjum“

Tölvuþrjótar „seldu“ herbergi í gegnum tölvu Hótel Breiðavíkur á sólmyrkvanum – „Með undirskrift minni og öllu saman“

Þóttist ætla að gera við húsið

