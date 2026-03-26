Ólafur F. tekur skýra afstöðu fyrir borgarstjórnarkosningar – Segir einn flokk skera sig úr

„Þó að Samfylkingin sé höfuðsmiður skipulagsóreiðunnar og flugvallarandstöðunnar í Reykjavík hafa allir aðrir flokkar í borginni, nema Sjálfstæðisflokkur og Miðflokkur, komið að stjórn borgarinnar á undanförnum árum. Þetta þarf að breytast,“ segir Ólafur í grein sinni.
Hann segir að „öfgakennd“ hugmyndafræði um þéttingu byggðar með tilheyrandi skipulagsóhöppum og óform um rándýra og íþyngjandi borgarlínu hafi verið borgarbúum þung í skauti.
„Það birtist m.a. í byggingu dýrs og óhentugs húsnæðis með skipulögðum bílastæðaskorti, ásamt því að tefja fyrir umferð um borgina til að reyna að knýja fram breyttan ferðamáta. Áformin um nýja byggð í Keldnalandi og í Skerjafirði litast líka af þessari þröngsýni og ábyrgðarleysi gagnvart almanna- og öryggishagsmunum.“
Ólafur segir að þessi hugmyndafræði birtist líka í „fráleitum“ hugmyndum um byggð í Vatnsmýri, sem grundvallast meðal annars á tillögu skoskra arkitekta þar sem gert er ráð fyrir að Reykjavíkurflugvöllur víki fyrir byggð.
„Þetta mál þekki ég vel, enda var ég eini kjörni aðalborgarfulltrúinn í Reykjavík á árunum 2006-2010 sem barðist gegn þessari ótrúlegu tillögu, ekki síst í borgarstjóratíð minni, árið 2008. Þetta var staðan í borgarstjórn Reykjavíkur á sama tíma og meirihluti borgarbúa og hvað þá annarra landsmanna vildi hafa flugvöllinn áfram í Vatnsmýrinni.“
Ólafur rifjar upp að lítið hafi farið fyrir stuðningi við flugvöllinn í Vatnsmýri eftir að hann hætti í borgarstjórn árið 2010, þar til flugvallarvinir buðu fram með Framsóknarflokknum árið 2014 og fengu tvo borgarfulltrúa kjörna.
„Þá fyrst fór borgarstjórnarflokkur Sjálfstæðisflokksins að sjá að sér í flugvallarmálinu. Í dag er Miðflokkurinn helsti arftaki flugvallarvinaframboðsins frá árinu 2014, því að Framsóknarflokkurinn í dag er sannarlega ekki flugvallarvinur, hvorki í síðustu ríkisstjórn né borgarstjórn. Um andúð Viðreisnar á flugvellinum í Vatnsmýri þarf ekki að fjölyrða,“ segir Ólafur sem endar grein sína á þessum orðum:
„Í mínum huga sem helsta flugvallarvinarins í borgarstjórn Reykjavíkur á fyrsta áratug þessarar aldar er Miðflokkurinn besti valkosturinn í borgarstjórnarkosningunum 16. maí nk.“