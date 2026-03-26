Kurr í Seðlabankanum – Starfsfólk á hjólum þarf að fara ofan í kjallara en hjólastæðin standa tóm

Starfsfólk Seðlabankans má ekki nota hjólastæði framan við bankann heldur hefur hjólageymslu í bílakjallara hússins. Sumt starfsfólk er ósátt við þetta og segir að bankinn vilji ekki hafa reiðhjól fyrir framan bankann. Stæðin séu fyrir gesti en engir slíkir komi á hjólum.
Stefán Jóhann Stefánsson, ritstjóri skrifstofu Seðlabankans, segir það rétt að starfsmenn hafi verið beðnir um að nota hjólageymslu í kjallara bankans fremur en að geyma hjólin fyrir framan bankann.
„Það hefur verið töluverður fjöldi starfsmanna sem hefur komið í vinnuna á hjóli og því gæti það þrengt aðgengi að aðalinngangi bankans ef allir myndu leggja hjólum sínum þar,“ segir Stefán.
Umræða um þetta hefur skapast á Facebook grúbbunni Samtök um bíllausan lífsstíl. En þar harmar starfsmaður bankans þetta. Vísað er í markmið Seðlabankans sem komi fram í samgöngustefnu, það er:
Markmið samgöngustefnu Seðlabanka Íslands (SÍ) er að stuðla að því að starfsfólk noti vistvænan, hagkvæman og heilsusamlegan ferðamáta. SÍ vill leggja sitt af mörkum til að bæta umhverfi og heilsu starfsfólks síns sem og allra landsmanna, sýna gott fordæmi og efla vitund fólks um vistvænar samgöngur.
Hins vegar er sagt að markmiðin séu ekki alltaf í samræmi við aðgerðir, eins og þetta mál sýni. Hjólastæðin, sem eru á annan tug, séu hugsuð fyrir gesti sem komi hins vegar ekki á hjólum. Telur upphafsmaður umræðunnar að bankinn líti á hjólin sem sjónmengun við bankann.
Þess í stað þurfi starfsfólk að fara niður ramp, sem sé „brattur og sleipur“, niður í kjallarann í kapp við bíla.
Stefán segir það rétt að hjólafólk hafi þurft að fara niður aflíðandi ramp til að komast í hjólageymsluna í kjallaranum. Aðstæður geti vissulega verið mismunandi góðar eftir veðri líkt og annars staðar.
„Þeirri aðkomu var breytt lítillega nýverið og við erum okkur meðvituð um viðbrögð við þeim breytingum,“ segir Stefán. Þessi mál séu reglulega í skoðun hjá bankanum sem styðji við umhverfisvænan ferðamáta starfsfólks og leggi þar til grundvallar samgöngustefnu og umhverfis- og loftslagsstefnu.
„Að því sögðu þá er það okkur ánægjuefni hversu margir starfsmenn bankans hafa ákveðið að nýta umhverfisvænan ferðamáta, svo sem á hjóli eða í almenningssamgöngum,“ segir hann.