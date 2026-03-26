fbpx
Fimmtudagur 26.mars 2026

DV - Frjáls og óháður miðill

Fréttir

Halda því til streitu að Samhjálp fari á Grensásveg – „Í okkar samfélagi geta komið upp erfið atvik“

Jakob Snævar Ólafsson
Fimmtudaginn 26. mars 2026 15:30

Fyrirhugaður flutningur Kaffistofu Samhjálpar í húsnæði á Grensásvegi hefur reynst vægast sagt umdeildur. Mynd: Skjáskot/Já.is.

Ekki missa af Helstu tíðindum dagsins í pósthólfið þitt

Lesa nánar

Umhverfis- og skipulagsráð Reykjavíkurborgar samþykkti á fundi sínum í gær að halda skuli áfram með umdeildan flutning Kaffistofu Samhjálpar á Grensásveg 46. Íbúar og eigendur fyrirtækja í nágrenninu hafa í nokkurn tíma mótmælt flutningunum harðlega og segja starfsemi Kaffistofunnar ekki eiga heima í miðju íbúðahverfi og jafn stutt frá grunnskólum og raun ber vitni. Hefur verið lýst yfir áhyggjum af meðal annars ónæði, fíkniefnaneyslu, reykingum, ofbeldi og afbrotum. Fjöldi athugasemda var lagður fram við grenndarkynningu á málinu en í umsögn skipulagsfulltrúa er ekki tekið undir áhyggjurnar og vísað til þess að starfsemi kaffistofunnar í húsinu sé í samræmi við aðalskipulag borgarinnar en meirihluti umhverfis- og skipulagsráðs vísaði ekki síst til þess.

Með samþykktinni mun málið næst fara til byggingarfulltrúa til fullnaðarafgreiðslu en það mun ekki fara fyrir borgarráð. Umhverfis- og skipulagsráð hefur þar með veitt leyfi sitt fyrir því að húsnæðinu verði breytt til að það nýtist fyrir starfsemi kaffistofunnar. Framkvæmdir höfðu áður verið stöðvaðar á meðan grenndarkynning fór fram.

Í bókun fulltrúa Samfylkingarinnar, Sósíalistaflokks Íslands og Vinstri grænna, sem mynda meirihlutann í umhverfis- og skipulagsráði og samþykktu leyfið, er meðal annars vísað til þess að breytingarnar á húsnæðinu samræmist að öllu leyti aðalskipulagi Reykjavíkur. Það sé ekki góð stjórnsýsla að synja frjálsum félagasamtökum um leyfi til að breyta húsnæði eins og aðalskipulag geri ráð fyrir. Eftir byggingaleyfisveitingu og framkvæmdir þurfi að fara fram lokaúttekt byggingarfulltrúa og að henni lokinni sé það Heilbrigðiseftirlitið sem gefi út starfsleyfi og sýslumaður gefi út rekstrarleyfi.

Umsögn

Byggir bókunin ekki síst á ítarlegri umsögn skipulagsfulltrúa borgarinnar þar sem hinum fjölda athugasemda sem gerður var við grenndarkynninguna er svarað.

Í umsögninni segir að ljóst sé að samkvæmt aðalskipulagi borgarinnar sé Grensásvegur 46 ekki á skilgreindu svæði fyrir íbúðabyggð, heldur á svæði fyrir verslun og þjónustu þar sem sú notkun húsnæðisins sem felist í rekstri Kaffistofu Samhjálpar sé heimil.

Öllum athugasemdum er síðan svarað í umsögninni. Þar má nefna athugasemdir um að Kaffistofa Samhjálpar sé ekki ætluð börnum en samkvæmt umsögninni hefur Samhjálp upplýst að kaffistofan sé opin lögráða einstaklingum en ólögráða einstaklingum sé ekki vísað á dyr enda starfsemi kaffistofunnar ekki hættuleg börnum.

Erfið atvik

Hvað varðar athugasemdir um að starfsemi kaffistofu Samhjálpar eigi ekki heima í íbúðabyggð eða grunnskólahverfi þá segir í umsögninni að grunnskólarnir í nágrenninu, Hvassaleitisskóli og Breiðagerðisskóla, séu annars vegar 245 metra og hins vegar 320 metra í beinni loftlínu frá Grensásvegi 46. Staðsetning viðkomandi skóla sé almennt ekki á leið þeirra sem heimsæki kaffistofu Samhjálpar. Engar athugasemdir hafi borist frá stjórnendum eða starfsfólki skólanna eða frá skóla-og frístundasviði Reykjavíkurborgar.

Segir því næst:

„Í okkar samfélagi geta komið upp erfið atvik. Eðlilega leita slík atvik oft í fréttaflutning og umræðu í samfélaginu. Slík atvik hafa komið upp á kaffistofu Samhjálpar, eins og sumar athugasemdir vitna í. Í slíku tilviki skoðar starfsfólk Samhjálpar hvert mál fyrir sig til að koma í veg fyrir að það endurtaki sig. Heilbrigðiseftirlit Reykjavíkur gefur út starfsleyfi fyrir starfseminni og fylgir eftir ábendingum sem upp kunna að koma í tengslum við starfsemina. Auk þess er gott samstarf milli Samhjálpar og Reykjavíkurborgar í málaflokki heimilislausra með miklar og flóknar þjónustuþarfir.“

Ekki rétt á

Þegar kemur að ástandi gesta kaffistofunnar þá segir í umsögninni að Samhjálp sé með bíl sem keyri fólk milli staða í borginni, t.d. í gistiskýlið og með þeim hætti sé leitast við að koma í veg fyrir árekstra gesta kaffistofunnar við nærumhverfi. Minnt er á að samkvæmt lögum um persónuvernd eigi almenningur ekki rétt á upplýsingum um gesti kaffistofunnar. Þar að auki hafi athugasemdir sem þessar ekki áhrif á byggingarleyfisumsókn enda sé starfsemi kaffistofunnar heimil á þessu svæði.

Athugasemdum um að rekstur kaffistofunnar allan ársins hring valdi áreiti og álagi á íbúa hverfisins er svarað með því að benda á að ýmis starfsemi, sem heimil sé á verslunar og þjónustusvæðum megi vera opin allt árið um kring, t.d. verslanir og veitingastaðir. Þá megi geta þess að ýmis starfsemi sem heimil sé á miðsvæðum og í nærumhverfi íbúðabyggðar sé opin alla daga ársins, t.d. sundlaugar.

Þegar kemur að athugasemdum um að fjöldi gesta sé of mikill fyrir svæðið og matsalur of stór þá segir í umsögn skipulagsfulltrúa að sótt sé um byggingarleyfi fyrir veitingastað sem rúmi 100 gesti. Á kaffistofu Samhjálpar séu afgreiddar 200-300 máltíðir á dag, þegar mest sé. Flestir gestir kaffistofunnar þiggi bæði morgun- og hádegismat. Vísað er síðan til nokkurra dæmi um veitingastaði sem eru með leyfi fyrir 100 manns en það eru Kaffihús Þjóðminjasafns Íslands, Jómfrúin, Hornið og Reykjavík Roasters.

Má reykja

Þegar kemur að áhyggjum af reykingum gesta kaffistofunnar og áhrifum þessa á aðra í húsinu þá minnir skipulagsfulltrúi á að samkvæmt lögum séu reykingar óheimilar í þjónusturýmum á vegum félagasamtaka svo sem veitingastöðum en notkun tóbaks utandyra sé hins vegar ekki bönnuð.

Áhyggjum af því að forsendur fyrir fasteignakaupum og búsetu í hverfinu séu brostnar, enda hafi verið um að ræða rólegt íbúðahverfi, svarar skipulagsfulltrúi þannig að samkvæmt Aðalskipulagi Reykjavíkur 2040 sé heimild fyrir fjölbreyttri starfsemi innan verslunar- og þjónustusvæða sem geti haft mismikil áhrif á nærumhverfi og innviði. Fyrirhugaðar breytingar á húsnæðinu að Grensásvegi 46 rúmist innan aðalskipulagsins.

Áhyggjum af áhrifum á nærliggjandi fyrirtæki, en til að mynda er rekin kjötbúð í húsnæðinu við hliðina, Grensásvegi 48, er svarað þannig að borgarumhverfið taki sífelldum breytingum. Skipulagsyfirvöld komi ekki að ákvörðunartöku um rekstraraðila innan borgarinnar, þar með talið innan skilgreindra verslunar- og þjónustusvæða. Rekstur kaffistofu Samhjálpar sé fyrir fólk úr öllum stéttum þjóðfélagsins. Mat skipulagsyfirvalda sé að áhrif starfseminnar rúmist innan landnotkunarflokksins verslun og þjónusta samkvæmt skipulagsreglugerð.

Tillit

Í bókunum fulltrúa minnihlutans í umhverfis- og skipulagsráði, úr Sjálfstæðisflokknum, Framsóknarflokknum og Viðreisn, sem greiddu atkvæði á móti því að veita leyfið, er lýst yfir óánægju með að meirihlutinn hafi ekki tekið meira tillit til áhyggja íbúa og eigenda fyrirtækja í nágrenninu.

Fulltrúi Framsóknarflokksins er ósammála því að starfsemi kaffistofunnar sé heimil í húsinu samkvæmt aðalskipulagi og hér sé um starfsemi að ræða þar sem þörf sé á meiri aðkomu lögreglunnar en á öðrum stöðum þar sem veitingar séu í boði.

Einnig minnir minnihlutinn á að staðsetningin henti mjög illa fyrir notendur kaffistofunnar enda séu þeir flestir dagsdaglega miðsvæðis í borginni og þeim sé bannað að nota Strætó. Fulltrúi Viðreisnar segir að borgin hafi átt, þrátt fyrir umsókn Samhjálpar um að hafa kaffistofuna á þessum stað, að stíga inn í og finna hentugri stað fyrir starfsemina.

 

 

Athugasemdir eru á ábyrgð þeirra sem þær skrá. DV áskilur sér þó rétt til að eyða ummælum sem metin verða sem ærumeiðandi eða ósæmileg. Smelltu hér til að tilkynna óviðeigandi athugasemdir.

Fleiri fréttir

Fréttir
Fyrir 1 klukkutíma
Halda því til streitu að Samhjálp fari á Grensásveg – „Í okkar samfélagi geta komið upp erfið atvik“
Fréttir
Fyrir 1 klukkutíma
Urðar yfir Guðrúnu og kallar hana örvæntingarfullan og misheppnaðan stjórnmálamann – „Tími hennar er ekki liðinn, hann kom aldrei“
Fréttir
Fyrir 3 klukkutímum
Ósáttur við að þurfa að borga kílómetragjaldið þótt bíllinn sé í útlöndum
Fréttir
Fyrir 3 klukkutímum
Stúlkan er fundin
Fréttir
Fyrir 4 klukkutímum
Stefán Einar hjólar í Bubba og Sigmund Erni: „Auðvitað stekkur þú strax til. Ekki við öðru að búast“
Fréttir
Fyrir 4 klukkutímum
Dagur segir rökin hrannast upp: „Þori að fullyrða að meginþorri nemenda og starfsfólks vilji ekki fara til baka“
Fréttir
Fyrir 5 klukkutímum
Kolklikkað veður á Reykjanesbraut í morgun – Myndbönd
Fréttir
Fyrir 5 klukkutímum
Ágreiningur á milli Trumps og Netanjahú – „Hvers vegna í fjáranum ættum við að gera það?“

Mest lesið

Hálkuvarnir dugðu ekki til að koma í veg fyrir banaslys þar sem lítið barn lést
Lára Björk rifjar upp martröðina á búlgörskum spítala – „Biðin og mannvonskan kostaði mig fingur og tær“
Tók fyrir tilviljun viðtal við mann nokkrum mínútum áður en hann varð bráðkvaddur á skiptistöðinni í Hamraborg
„Ég fékk ákaflega skemmtilegt símtal rétt í þessu og brosi allan hringinn“
Ætlar ekki að stunda kynlíf aftur fyrr en að maðurinn sem hún hatar verður rekinn úr starfi

Nýlegt

Nanna fór í hjáveituaðgerð og vildi ekki niðurgreiðslu – „Mér fannst það ekki rétt“
Elvar fór brotinn út í lífið – „Ég horfði inn í það mikið svartnætti“
Ætlar ekki að stunda kynlíf aftur fyrr en að maðurinn sem hún hatar verður rekinn úr starfi
„Ég fékk ákaflega skemmtilegt símtal rétt í þessu og brosi allan hringinn“
Stúlkan er fundin
Stefán Einar hjólar í Bubba og Sigmund Erni: „Auðvitað stekkur þú strax til. Ekki við öðru að búast“
Félagi Guardiola telur að hann muni hætta með City í sumar
Áfall fyrir Rooney fjölskylduna
Dagur segir rökin hrannast upp: „Þori að fullyrða að meginþorri nemenda og starfsfólks vilji ekki fara til baka“
Fréttir
Fyrir 6 klukkutímum
Lýsir slæmri meðferð á Sjúkrahúsinu á Akureyri – Öskraði af kvölum á meðan þrír menn héldu honum niðri
Fréttir
Fyrir 6 klukkutímum

Hálkuvarnir dugðu ekki til að koma í veg fyrir banaslys þar sem lítið barn lést

Hálkuvarnir dugðu ekki til að koma í veg fyrir banaslys þar sem lítið barn lést
Fréttir
Fyrir 6 klukkutímum
Vilhjálmur sár og svekktur – „Við vorum svikin“
Fréttir
Fyrir 6 klukkutímum
Stofna nýtt hátæknifélag
Fréttir
Fyrir 7 klukkutímum

Strætó stöðvar allan akstur á höfuðborgarsvæðinu og nágrenni

Strætó stöðvar allan akstur á höfuðborgarsvæðinu og nágrenni
Fréttir
Fyrir 7 klukkutímum

Erfitt ástand á Reykjanesbraut – Þurfa að bíða föst í bílum

Erfitt ástand á Reykjanesbraut – Þurfa að bíða föst í bílum
Fréttir
Fyrir 8 klukkutímum
Lára Björk rifjar upp martröðina á búlgörskum spítala – „Biðin og mannvonskan kostaði mig fingur og tær“
Fréttir
Fyrir 8 klukkutímum

Ólafur F. tekur skýra afstöðu fyrir borgarstjórnarkosningar – Segir einn flokk skera sig úr

Ólafur F. tekur skýra afstöðu fyrir borgarstjórnarkosningar – Segir einn flokk skera sig úr
Fréttir
Fyrir 9 klukkutímum
Daði fær „uppsagnarbréf“: „Enginn fær annan séns. Annað tækifæri er ekki í boði“
Fréttir
Fyrir 9 klukkutímum
Morgunblaðið stendur fast á sínu: „Heimildarmennirnir eru trúverðugir“
Fréttir
Fyrir 10 klukkutímum

Veðurspáin virðist ætla að ganga eftir: „Við viljum ítreka að fólk haldi sig heima“

Veðurspáin virðist ætla að ganga eftir: „Við viljum ítreka að fólk haldi sig heima“
Fréttir
Fyrir 10 klukkutímum

Hafna því að kenna sjálfsvörn í grunnskólum – „Við erum hrædd við aukna tíðni ofbeldis“

Hafna því að kenna sjálfsvörn í grunnskólum – „Við erum hrædd við aukna tíðni ofbeldis“
Fréttir
Fyrir 19 klukkutímum
Röskun á þjónustu Heilsugæslu höfuðborgarsvæðisins vegna óveðursins á morgun
Fréttir
Fyrir 20 klukkutímum
Tók fyrir tilviljun viðtal við mann nokkrum mínútum áður en hann varð bráðkvaddur á skiptistöðinni í Hamraborg
Fréttir
Fyrir 22 klukkutímum

Robert F. Kennedy yngri skar getnaðarlim af þvottabirni á meðan börnin hans biðu í bílnum

Robert F. Kennedy yngri skar getnaðarlim af þvottabirni á meðan börnin hans biðu í bílnum
Fréttir
Fyrir 22 klukkutímum
„Ég fékk ákaflega skemmtilegt símtal rétt í þessu og brosi allan hringinn“
Fréttir
Fyrir 22 klukkutímum
Biðja fólk um að halda sig heima á meðan veðrið gengur yfir á morgun
Fréttir
Fyrir 23 klukkutímum
„Kirkjan þarf til dæmis að geta losað sig við mig ef að ég myndi fara yfir mörk hjá einhverjum“
Fréttir
Í gær

Forsíðufrétt Morgunblaðsins um árásina á Höfðatorgi vekur hörð viðbrögð – „Kjaftasaga, hreinn og klár uppspuni“

Forsíðufrétt Morgunblaðsins um árásina á Höfðatorgi vekur hörð viðbrögð – „Kjaftasaga, hreinn og klár uppspuni“
Fréttir
Í gær

Þvottavélarnar þagna – Kjartan Örn segir ekki nóg að lækka vextina því hagkerfið geti stöðvast

Þvottavélarnar þagna – Kjartan Örn segir ekki nóg að lækka vextina því hagkerfið geti stöðvast
Fréttir
Í gær
Tölvuþrjótar „seldu“ herbergi í gegnum tölvu Hótel Breiðavíkur á sólmyrkvanum – „Með undirskrift minni og öllu saman“
Fréttir
Í gær

Þóttist ætla að gera við húsið

Þóttist ætla að gera við húsið
Fréttir
Í gær
Með stanslausa verki en fær ekki meiri hjálp frá Sjúkratryggingum
Fréttir
Í gær
Brak úr Villi Birni líklega komið í ljós – Feðgum bjargað eftir að báturinn hvolfdi
Fréttir
Í gær

Uppnám á Íslendingahóteli á Tenerife þegar sprenging heyrðist og menn með lambhúshettur birtust – „Fólk var hágrátandi“

Uppnám á Íslendingahóteli á Tenerife þegar sprenging heyrðist og menn með lambhúshettur birtust – „Fólk var hágrátandi“
Fréttir
Í gær

Hinir handteknu á Höfðatorgi hafi engin tengsl við Hamas

Hinir handteknu á Höfðatorgi hafi engin tengsl við Hamas
Fréttir
Í gær
Siggi Stormur ómyrkur í máli: „Með því ljótara sem ég hef séð síðustu vikur og mánuði“
Fréttir
Í gær
Margrét bendir á einfalda aðgerð til að létta byrðar íslenskra heimila