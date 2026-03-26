Daði fær „uppsagnarbréf“: „Enginn fær annan séns. Annað tækifæri er ekki í boði“

Bréfið birtist á síðu 9 í Morgunblaðinu í dag en um er að ræða keypta heilsíðuauglýsingu þar sem til stendur að afnema svokallaða áminningarskyldu. Frumvarp um málið var lagt fyrir á Alþingi á dögunum.
Í auglýsingunni eru nöfn fyrrnefndra stéttarfélaga undir og svo er vísað á vefsíðuna godaminning.is sem stéttarfélögin standa á bak við.
„Ríkisstjórn Íslands ætlar að ráðast í eina stærstu réttindaskerðingu sögunnar á íslenskum vinnumarkaði — að afnema áminningarskyldu. Það myndi minnka starfsöryggi allra ríkisstarfsmanna. Þessa réttindaskerðingu setja stjórnvöld svo fram sem eins konar mannauðsstjórnunarmál til hagsmuna fyrir starfsfólk í stað þess að grípa til aðgerða til að bæta starfsumhverfið. Með því að afnema áminningarskyldu aukast verulega líkur á óréttlátum, ósanngjörnum og tilhæfulausum uppsögnum,“ segir á vefsíðunni.
Í hinu svokallaða uppsagnarbréfi stendur að samkvæmt nýju fyrirkomulagi hafi áminningarskylda verið afnumin og það þýði að ekki er lengur gerð krafa um að veitt sé áminning eða gefið sé tækifæri til úrbóta áður en gripið er til uppsagnar.
„Mistök í starfi eru því ekki lengur liðin. Enginn fær annan séns. Annað tækifæri er ekki í boði. Á þeirri forsendu hefur verið tekin ákvörðun um uppsögn þína frá störfum án aðvörunar. Við hvetjum þig til að fylgjast vel með hvaða réttindi verða afnumin næst.“