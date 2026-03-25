fbpx
Miðvikudagur 25.mars 2026

DV - Frjáls og óháður miðill

Fréttir

Uppnám á Íslendingahóteli á Tenerife þegar sprenging heyrðist og menn með lambhúshettur birtust – „Fólk var hágrátandi“

Kristinn H. Guðnason
Miðvikudaginn 25. mars 2026 13:00

Hótelið er vinsælt hjá Íslendingum. Myndir/aðsendar

Ekki missa af Helstu tíðindum dagsins í pósthólfið þitt

Lesa nánar

Mikið uppnám var núna rétt fyrir hádegi þegar mikil sprenging heyrðist úr bílakjallara á Íslendingahóteli á Tenerife. Þegar menn með lambhúshettur birtust hljóp fólk öskrandi í burtu þar sem það taldi að hryðjuverkaárás væri hafin. En um var að ræða lögreglumenn að elta grunaðan mann.

„Fólk var hágrátandi hérna. Sumir stukku upp í leigubíla og brunuðu í burtu. Garðurinn rýmdist á nokkrum mínútum,“ segir íslenskur maður sem dvelur á hótelinu Tenerife Gara Suites, á Amerísku ströndinni, ásamt eiginkonu sinni.

Fótboltalið frá Garðinum og Hafnarfirði á hótelinu

Hótelið er eitt af þeim vinsælustu hjá Íslendingum og maðurinn segir að núna séu margir hópar Íslendinga þar. Meðal annars fótboltalið frá Garðinum og Hafnarfirði.

Maðurinn var á sundlaugarbakkanum þegar hávaðinn mikli heyrðist.

„Við vorum á sundlaugarbakkanum, ekkert langt frá. Fólk heyrði sprenginguna og fór að kíkja hvað væri að gerast. Svo hljóp það í burtu í skelfingu,“ segir hann.

Skelfing greip um sig

Það sem blasti við fólkinu voru menn með lambhúshettur á höfðinu. Litu þeir út eins og hryðjuverkamenn.

„Við hlupum berfætt út af hótelinu með öllum gestunum. Við héldum að það væri hryðjuverk,“ segir hann. En ekki var um eiginlega sprengingu að ræða heldur mikinn árekstur. Og mennirnir með lambhúshetturnar voru ekki hryðjuverkamenn heldur lögreglumenn, sérsveitarmenn að elta grunaðan mann á bíl. „Það kom allt í einu geðveikur hávaði, eins og sprenging, þegar bíll keyrir inn í bílakjallara. Hann hefur verið á flótta undan lögreglunni.“

Í ljúfa löð

Aðspurður segist maðurinn ekki vita hvort að lögreglan hafi handsamað manninn. Lögreglumennirnir hafi hlaupið í burtu. Hann segist heldur ekki vita til þess að neinn sé slasaður þrát fyrir þessa miklu skelfingu sem greip um sig.

„Þetta virðist vera fallið í ljúfa löð núna,“ segir hann.

Athugasemdir eru á ábyrgð þeirra sem þær skrá. DV áskilur sér þó rétt til að eyða ummælum sem metin verða sem ærumeiðandi eða ósæmileg. Smelltu hér til að tilkynna óviðeigandi athugasemdir.

Fleiri fréttir

Fréttir
Fyrir 21 mínútum
Fréttir
Fyrir 30 mínútum
Þóttist ætla að gera við húsið
Fréttir
Fyrir 1 klukkutíma
Með stanslausa verki en fær ekki meiri hjálp frá Sjúkratryggingum
Fréttir
Fyrir 2 klukkutímum
Brak úr Villi Birni líklega komið í ljós – Feðgum bjargað eftir að báturinn hvolfdi
Fréttir
Fyrir 3 klukkutímum
Hinir handteknu á Höfðatorgi hafi engin tengsl við Hamas
Fréttir
Fyrir 4 klukkutímum
Siggi Stormur ómyrkur í máli: „Með því ljótara sem ég hef séð síðustu vikur og mánuði“
Fréttir
Fyrir 4 klukkutímum
Margrét bendir á einfalda aðgerð til að létta byrðar íslenskra heimila
Fréttir
Fyrir 5 klukkutímum
Lýsir ofbeldi sem hún var beitt á fósturheimili – „Þú mátt ekki eyðileggja mannslíf svona og komast upp með það“

Mest lesið

Siggi Stormur ómyrkur í máli: „Með því ljótara sem ég hef séð síðustu vikur og mánuði“
Einar varar við „ástandi” á höfuðborgarsvæðinu í fyrramálið
Friðrik Dór kominn með nóg af þessari umræðu – „Ég nenni þessu ekki lengur“
Eyjólfur fengið nóg: Lögðu líf sitt í hættu í óveðri í gærkvöldi – „Þetta er ekki boðlegt
Ívar var rekinn af FM957 – „Besta sem komið gat fyrir“

Nýlegt

Friðrik Dór kominn með nóg af þessari umræðu – „Ég nenni þessu ekki lengur“
Patrekur Jaime deilir 5 lífsráðum sem hann hefur lært á 26 árum – „Þú veist ekki læra af mistökunum“
Eyjólfur fengið nóg: Lögðu líf sitt í hættu í óveðri í gærkvöldi – „Þetta er ekki boðlegt
Jóhannes Haukur eftir Silfrið í gær: „Plís! Ég get ekki meir!!!“
Ívar var rekinn af FM957 – „Besta sem komið gat fyrir“
Hinir handteknu á Höfðatorgi hafi engin tengsl við Hamas
Horfir til London þrátt fyrir áhuga víða
Siggi Stormur ómyrkur í máli: „Með því ljótara sem ég hef séð síðustu vikur og mánuði“
Þakklátur Sóli Hólm bregst við tíðindum gærdagsins – „Fyrstu viðbrögð eru uppnám“
United hefur mikinn áhuga á spænska stjóranum – Eftirsóttur víða
Fréttir
Fyrir 6 klukkutímum
Smáralindardeilan harðnar – Andri Steinn sér ekki ofsjónum yfir 1,5 milljarði – Theodóra segir Ásdísi bæjarstjóra ljúga
Fréttir
Fyrir 7 klukkutímum

Vonskuveður á höfuðborgarsvæðinu á morgun – Viðvörunin orðin appelsínugul

Vonskuveður á höfuðborgarsvæðinu á morgun – Viðvörunin orðin appelsínugul
Fréttir
Fyrir 7 klukkutímum
Árásin á Höfðatorgi: Mennirnir sagðir tengjast Hamas – Lögreglumenn áhyggjufullir
Fréttir
Fyrir 8 klukkutímum
Þetta eru 10 fallegustu staðir heims til að skoða árið 2026
Fréttir
Fyrir 19 klukkutímum

Erlend kona í greipum kærasta síns á Íslandi og kemst ekki heim – „Hann sannfærði mig um að halda barninu“

Erlend kona í greipum kærasta síns á Íslandi og kemst ekki heim – „Hann sannfærði mig um að halda barninu“
Fréttir
Fyrir 20 klukkutímum

Eyjólfur fengið nóg: Lögðu líf sitt í hættu í óveðri í gærkvöldi – „Þetta er ekki boðlegt

Eyjólfur fengið nóg: Lögðu líf sitt í hættu í óveðri í gærkvöldi – „Þetta er ekki boðlegt
Fréttir
Fyrir 21 klukkutímum
Akureyringur dæmdur fyrir viðbjóðslega framkomu í garð dóttur sinnar – „Mamma þín hefði átt að missa þig í gólfið í fæðingu“
Fréttir
Fyrir 21 klukkutímum

Sænsk kona í vanda eftir handtöku í Leifsstöð

Sænsk kona í vanda eftir handtöku í Leifsstöð
Fréttir
Í gær
Gerður afturreka með fjölda ásakana á hendur eiganda Glerártorgs
Fréttir
Í gær
Jón Kalman þungt hugsi eftir frétt RÚV: Enginn þingmaður steig fram og sagði: „Nei, þetta gerum við ekki“
Fréttir
Í gær

Nágranni fékk nóg og hringdi á lögreglu vegna heimilisofbeldis í næstu íbúð

Nágranni fékk nóg og hringdi á lögreglu vegna heimilisofbeldis í næstu íbúð
Fréttir
Í gær

Kolbrún bendir á ójafna stöðu barna – „Hvernig stendur á því að við höfum leyft þessari mismunun að þrífast?”

Kolbrún bendir á ójafna stöðu barna – „Hvernig stendur á því að við höfum leyft þessari mismunun að þrífast?”
Fréttir
Í gær
Hrinan getur hæglega endað með gosi – „Augljóst að það er eitthvað að gerast“
Fréttir
Í gær
Biðjast afsökunar – Foreldrar ekki látnir vita af óviðeigandi framkomu leikskólastarfsmanns gegn barni
Fréttir
Í gær

Friðarvonir fjara út: Íran ræðst á Ísrael skömmu eftir yfirlýsingu Trumps

Friðarvonir fjara út: Íran ræðst á Ísrael skömmu eftir yfirlýsingu Trumps
Fréttir
Í gær
Pylsa og kók kostar nú 1.330 krónur: „Launakostnaðurinn er farinn úr böndunum“
Fréttir
Í gær
Fimmtán umdeildir Yutong vagnar í íslenska Strætóflotanum – Ótti við fjarstýringu frá Kína
Fréttir
Í gær
Guðmundur ekki sáttur: „Einfaldlega til skammar“ – Á ekki að vera lúxus fyrir útvalda að komast á skíði
Fréttir
Í gær

Málarameistari í atvinnurekstrarbann eftir að hafa „kerfisbundið tæmt“ fyrirtæki sitt

Málarameistari í atvinnurekstrarbann eftir að hafa „kerfisbundið tæmt“ fyrirtæki sitt
Fréttir
Í gær

Steypustöðin hlaut Sýningarverðlaun Verk og vit

Steypustöðin hlaut Sýningarverðlaun Verk og vit
Fréttir
Fyrir 2 dögum
Verulega ósátt við „lítillækkandi orðræðu“ Diljár Mistar – „Minna öryggi fyrir fólkið sem ber uppi samfélagið“
Fréttir
Fyrir 2 dögum

Vilhjálmur ómyrkur í máli: „Hætt við að við séum að sigla inn í alvarlega stöðu“

Vilhjálmur ómyrkur í máli: „Hætt við að við séum að sigla inn í alvarlega stöðu“
Fréttir
Fyrir 2 dögum
Forsvarsmenn huldufyrirtækis sem skuldar lífeyrissjóði finnast ekki
Fréttir
Fyrir 2 dögum
Hnífaárás í strætisvagni – Myndband náðist af unglingum skera fullorðinn mann
Fréttir
Fyrir 2 dögum

Donald Trump færir heiminum góðar fréttir – Er lausn í sjónmáli?

Donald Trump færir heiminum góðar fréttir – Er lausn í sjónmáli?
Fréttir
Fyrir 2 dögum

Svanur segir andstæðinga dánaraðstoðar auka á þjáningu og svipta fólk reisn – Fólk hafi svelt sig í rúmum sínum

Svanur segir andstæðinga dánaraðstoðar auka á þjáningu og svipta fólk reisn – Fólk hafi svelt sig í rúmum sínum
Fréttir
Fyrir 2 dögum
Aðalmeðferð í máli Helga Bjarts hófst í morgun
Fréttir
Fyrir 2 dögum
Vísa flökkusögu og misskilningi um Pólverja á Íslandi á bug
Hide picture