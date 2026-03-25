Uppnám á Íslendingahóteli á Tenerife þegar sprenging heyrðist og menn með lambhúshettur birtust – „Fólk var hágrátandi“

Mikið uppnám var núna rétt fyrir hádegi þegar mikil sprenging heyrðist úr bílakjallara á Íslendingahóteli á Tenerife. Þegar menn með lambhúshettur birtust hljóp fólk öskrandi í burtu þar sem það taldi að hryðjuverkaárás væri hafin. En um var að ræða lögreglumenn að elta grunaðan mann.
„Fólk var hágrátandi hérna. Sumir stukku upp í leigubíla og brunuðu í burtu. Garðurinn rýmdist á nokkrum mínútum,“ segir íslenskur maður sem dvelur á hótelinu Tenerife Gara Suites, á Amerísku ströndinni, ásamt eiginkonu sinni.
Hótelið er eitt af þeim vinsælustu hjá Íslendingum og maðurinn segir að núna séu margir hópar Íslendinga þar. Meðal annars fótboltalið frá Garðinum og Hafnarfirði.
Maðurinn var á sundlaugarbakkanum þegar hávaðinn mikli heyrðist.
„Við vorum á sundlaugarbakkanum, ekkert langt frá. Fólk heyrði sprenginguna og fór að kíkja hvað væri að gerast. Svo hljóp það í burtu í skelfingu,“ segir hann.
Það sem blasti við fólkinu voru menn með lambhúshettur á höfðinu. Litu þeir út eins og hryðjuverkamenn.
„Við hlupum berfætt út af hótelinu með öllum gestunum. Við héldum að það væri hryðjuverk,“ segir hann. En ekki var um eiginlega sprengingu að ræða heldur mikinn árekstur. Og mennirnir með lambhúshetturnar voru ekki hryðjuverkamenn heldur lögreglumenn, sérsveitarmenn að elta grunaðan mann á bíl. „Það kom allt í einu geðveikur hávaði, eins og sprenging, þegar bíll keyrir inn í bílakjallara. Hann hefur verið á flótta undan lögreglunni.“
Aðspurður segist maðurinn ekki vita hvort að lögreglan hafi handsamað manninn. Lögreglumennirnir hafi hlaupið í burtu. Hann segist heldur ekki vita til þess að neinn sé slasaður þrát fyrir þessa miklu skelfingu sem greip um sig.
„Þetta virðist vera fallið í ljúfa löð núna,“ segir hann.