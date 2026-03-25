Miðvikudagur 25.mars 2026

Þetta eru 10 fallegustu staðir heims til að skoða árið 2026

Miðvikudaginn 25. mars 2026 07:00

Á jörðinni leynast margir fallegir staðir, bæði vinsælir ferðamannastaðir og náttúruperlur sem ekki allir þekkja. Fyrir ferðalanga getur því verið snúið að velja næsta áfangastað þegar möguleikarnir eru svo margir og ólíkir.

Nú hefur Time Out tímaritið tekið saman lista yfir 50 fallegustu staði heims til að skoða árið 2026. Á listanum má meðal annars finna þekktar náttúruperlur en einnig söfn, bæjarhluta og kirkjur svo eitthvað sé nefnt.

Það er skemmst frá því að segja að á toppi listans trónir Picos de Europa-þjóðgarðurinn á norðurhluta Spánar. Af 50 fallegustu stöðunum komast tveir staðir frá Íslandi á listann, annars vegar Sky Lagoon sem er í 23. sæti og hins vegar Fílakletturinn svokallaði í Vestmannaeyjum sem er í 30. sæti.

Hér að neðan má sjá staðina sem skipa efstu 10 sætin. Hér má svo sjá allan listann á vef Time Out.

1 – Picos de Europa, Spánn

Svæðið er þekkt fyrir stórbrotna náttúrufegurð; græna skóga og vötn og ekki skemmir að veðrið er yfirleitt gott, sérstaklega yfir sumartímann. Svæðið er þekkt fyrir einstakar gönguleiðir.

2 – Komodo-þjóðgarðurinn, Indónesía

Komodo-þjóðgarðurinn er verndað náttúrusvæði í Indónesíu, staðsett milli eyjanna Sumbawa og Flores. Þjóðgarðurinn var stofnaður árið 1980 og er á Heimsminjaskrá UNESCO vegna einstaks lífríkis og stórbrotins landslags. Eins og nafnið gefur til kynna er þjóðgarðurinn heimili Komodo-drekans sem er stærsta eðla heims.

3 – The Morgan Library & Museum, Bandaríkin

Þetta sögufræga hús í miðborg New York er eitt glæsilegasta bókasafn heims. Það gegnir einnig hlutverki safns fyrir gömul og verðmæt handrit. Byggingin er öll hin glæsilegasta og minnir einna helst á kirkju frá endurreisnartímanum.

4 – Douro-dalurinn, Portúgal

Douro-dalurinn er í norðurhluta Portúgals og er eitt elsta vínræktarsvæði heims. Hann nær yfir meira en 600 þúsund ekrur og eru hlíðarnar í dalnum eitt helsta einkenni hans. Þær hafa verið mótaðar í hundruð láréttra þrepa sem gefur dalnum einstakt yfirbragð.

5 – Big Sur, Bandaríkin

Big Sur er eitt þekktasta og fegursta strandsvæði Kaliforníu í Bandaríkjunum og er þekkt fyrir dramatískt landslag þar sem brattar klettastrendur mæta opnu hafi. Strandleiðin Highway 1 um Big Sur er talin ein fallegasta leið heims til að keyra um. Svæðið er þekkt fyrir rólega, nánast andlega stemningu og einfalt líf í nánd við náttúruna.

Topp 10:

1. Picos de Europa, Spánn

2. Komodo-þjóðgarðurinn, Indónesía

3. The Morgan Library & Museum, Bandaríkin

4. Douro-dalurinn, Portúgal

5. Big Sur, Bandaríkin

6. Ullswater, England

7. Centro Storico (gamli bærinn) í Bologna, Italíu

8. Capo Testa á Sardiníu, Ítalíu

9. Viktoríufossar, Afríku

10. Punakha-dalurinn, Bútan

