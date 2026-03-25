Þetta eru 10 fallegustu staðir heims til að skoða árið 2026

Nú hefur Time Out tímaritið tekið saman lista yfir 50 fallegustu staði heims til að skoða árið 2026. Á listanum má meðal annars finna þekktar náttúruperlur en einnig söfn, bæjarhluta og kirkjur svo eitthvað sé nefnt.
Það er skemmst frá því að segja að á toppi listans trónir Picos de Europa-þjóðgarðurinn á norðurhluta Spánar. Af 50 fallegustu stöðunum komast tveir staðir frá Íslandi á listann, annars vegar Sky Lagoon sem er í 23. sæti og hins vegar Fílakletturinn svokallaði í Vestmannaeyjum sem er í 30. sæti.
Hér að neðan má sjá staðina sem skipa efstu 10 sætin.
Svæðið er þekkt fyrir stórbrotna náttúrufegurð; græna skóga og vötn og ekki skemmir að veðrið er yfirleitt gott, sérstaklega yfir sumartímann. Svæðið er þekkt fyrir einstakar gönguleiðir.
Komodo-þjóðgarðurinn er verndað náttúrusvæði í Indónesíu, staðsett milli eyjanna Sumbawa og Flores. Þjóðgarðurinn var stofnaður árið 1980 og er á Heimsminjaskrá UNESCO vegna einstaks lífríkis og stórbrotins landslags. Eins og nafnið gefur til kynna er þjóðgarðurinn heimili Komodo-drekans sem er stærsta eðla heims.
Þetta sögufræga hús í miðborg New York er eitt glæsilegasta bókasafn heims. Það gegnir einnig hlutverki safns fyrir gömul og verðmæt handrit. Byggingin er öll hin glæsilegasta og minnir einna helst á kirkju frá endurreisnartímanum.
Douro-dalurinn er í norðurhluta Portúgals og er eitt elsta vínræktarsvæði heims. Hann nær yfir meira en 600 þúsund ekrur og eru hlíðarnar í dalnum eitt helsta einkenni hans. Þær hafa verið mótaðar í hundruð láréttra þrepa sem gefur dalnum einstakt yfirbragð.
Big Sur er eitt þekktasta og fegursta strandsvæði Kaliforníu í Bandaríkjunum og er þekkt fyrir dramatískt landslag þar sem brattar klettastrendur mæta opnu hafi. Strandleiðin Highway 1 um Big Sur er talin ein fallegasta leið heims til að keyra um. Svæðið er þekkt fyrir rólega, nánast andlega stemningu og einfalt líf í nánd við náttúruna.
Topp 10:
1. Picos de Europa, Spánn
2. Komodo-þjóðgarðurinn, Indónesía
3. The Morgan Library & Museum, Bandaríkin
4. Douro-dalurinn, Portúgal
5. Big Sur, Bandaríkin
6. Ullswater, England
7. Centro Storico (gamli bærinn) í Bologna, Italíu
8. Capo Testa á Sardiníu, Ítalíu
9. Viktoríufossar, Afríku
10. Punakha-dalurinn, Bútan