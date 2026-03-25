Röskun á þjónustu Heilsugæslu höfuðborgarsvæðisins vegna óveðursins á morgun

Búast má við röskun á þjónustu Heilsugæslu höfuðborgarsvæðisins vegna veðurs á morgun. Þetta kemur fram í tilkynningu. Stjórnendur heilsugæslustöðva munu meta aðstæður í fyrramálið og reyna að halda opnu, sérstaklega fyrir bráð erindi. Fólki með bráð erindi er bent á að hringja í síma 1700 eða hafa samband í gegnum netspjall Heilsuveru.
Eins má búast við töfum á heimavitjunum Heimahjúkrunar Heilsugæslu höfuðborgarsvæðisins, sem sinnir skjólstæðingum í Kópavogi, Garðabæ og Hafnarfirði. Þjónustu verður forgangsraðað eftir mikilvægi.