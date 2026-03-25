Einar varar við „ástandi” á höfuðborgarsvæðinu í fyrramálið

Þetta segir Einar Sveinbjörnsson veðurfræðingur í færslu á Facebook-síðu sinni.
Eins og greint var frá í morgun hefur Veðurstofa Íslands gefið út appelsínugula viðvörun í nokkrum landshlutum í fyrramálið og má búast við því að veðrið verði einna verst á höfuðborgarsvæðinu.
Sjá einnig: Vonskuveður á höfuðborgarsvæðinu á morgun – Viðvörunin orðin appelsínugul
Í viðvörun Veðurstofunnar kemur fram að búast megi við suðaustan 18-25 metrum á sekúndu og vindhviður gætu staðbundið farið yfir 35 metra á sekúndu.
„Einnig má búast við talsverðri snjókomu með slæmu skyggni og versnandi færð. Varasamt ferðaveður. Einnig er hætta á foktjóni og er fólk er hvatt til að tryggja lausamuni,“ segir á vef Veðurstofunnar en appelsínugula viðvörunin á höfuðborgarsvæðinu gildir frá klukkan átta í fyrramálið til klukkan 13.
Einar segir í færslu sinni að þó hann eigi að heita í fríi frá veðrinu í dag komist hann ekki hjá því að sjá ákveðin merki eða teikn á spákortunum.
„Á undan skilum djúprar lægðar hvessir mjög í í 500-1.500 m hæð. Fyrra spákortið sýnir vind í 500 m. hæð kl. 9 í fyrramálið. Svo mikill mikill vindur í þessari hæð sést kannski einu sinni á vetri. Guli liturinn 35 m/s og sá fjólublái 40 m/s. Spurning í hve ríkum mæli sá vindur skilar sér jarðar. Á öðrum spákortum er vindhraðinn bremsaður niður 15-20 m/s (í 10 m) á höfuðborgarsvæðinu.”
Einar segir að vindröstin á undan skilunum hitti fyrir kalt landið að þessu sinni. Hann birtir svo annað kort frá Veðurstofunni sem gefur til kynna nokkuð ákafa snjókomu klukkan níu í fyrramálið.
„Úr verður talsverður bylur og víða mjög takmarkað skyggni, eins og þetta er sýnt, frá því kl. 7 eða 8 og til um kl. 11 á versta tíma á virkum degi. Veðurstofan hefur nú þegar gefið út appelsínugula viðvörun suðvestanlands. Spá Bliku gefur líka til kynna nokkuð ákafa ofankomu frá kl. 7 til 12 í Reykjavík. Síðan lægir og hlánar, í það minnsta á láglendi.”