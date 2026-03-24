Sænsk kona í vanda eftir handtöku í Leifsstöð

Kona sem er sænskur ríkisborgari hefur verið ákærð fyrir peningaþvætti með því að taka við illa fengnu fé en hún var með peningana meðferðis þegar hún var handtekin í Flugstöð Leifs Eiríkssonar.
Konan er á fimmtugsaldri og ákæran á hendur henni er birt í Lögbirtingablaðinu þar sem væntanlega hefur ekki tekist að birta konunni ákæruna.
Hún er ákærð fyrir peningaþvætti með því að hafa á tímabilinu 25. nóvember 2023 til 28. nóvember 2023 tekið við samtals 17.850 evrum (um 2,5 milljónir íslenskra króna) í reiðufé frá óþekktum aðila eða aðilum, en samkvæmt ákærunni gat henni ekki dulist að um væri að ræða ávinning af refsiverðum brotum.
Segir í ákærunni að konan hafi verið með reiðuféð í fórum sínum þegar hún var handtekin í Flugstöð Leifs Eiríkssonar þann 28. nóvember 2023 á leið til Parísar. Með háttsemi sinni hafi konan tekið á móti ávinningi af refsiverðum brotum, geymt ávinninginn, flutt og leynt ávinningnum og upplýsingum um uppruna, eðli, staðsetningu og ráðstöfun hans.
Þess er krafist að konan verði dæmd til refsingar og til greiðslu alls sakarkostnaðar. Þá er þess krafist að gerðar verði upptækar með dómi áðurnefndar 17.850 evrur sem lögregla hafi fundið og haldlagt og varðveittar séu sem innistæða á bankareikningi lögreglustjórans á Suðurnesjum auk vaxta og verðbóta af framangreindri fjárhæð frá 28. nóvember 2023 til greiðsludags.
Málið verður tekið fyrir við Héraðdóm Reykjaness í maí næstkomandi. Mæti konan ekki má búast við því að dæmt verði í málinu og fjarvera hennar metin sem ígildi játningar.