Pylsa og kók kostar nú 1.330 krónur: „Launakostnaðurinn er farinn úr böndunum“

Þetta segir hann við Morgunblaðið í dag en þar kemur fram að þjóðarréttur Íslendingar, ein með öllu og kók, sé kominn í 1.330 krónur. Pylsan kostar orðið 880 krónur og kókið 450 krónur.
Baldur bendir þó á að Bæjarinz bestu bjóði upp á góð tilboð sem lækka verðið umtalsvert, til dæmis kostar fjölskyldutilboð, það er sex pylsur og fjórir drykkir, 3.500 krónur.
Baldur segir við Morgunblaðið að hagnaður nái aldrei yfir 10% og ástæðan fyrir verðhækkunum síðustu misseri sé til að eiga fyrir kostnaði. Laun, hráefniskostnaður og opinber gjöld hafi hækkað.
„Launakostnaður er 50% hjá okkur svo það má ekkert bregða út af. Launakostnaðurinn er farinn úr böndunum í samfélaginu,” segir hann.
Nánar er rætt við Baldur í Morgunblaðinu í dag.