fbpx
Þriðjudagur 24.mars 2026

DV - Frjáls og óháður miðill

Fréttir

Pylsa og kók kostar nú 1.330 krónur: „Launakostnaðurinn er farinn úr böndunum“

Ritstjórn DV
Þriðjudaginn 24. mars 2026 07:20

Ekki missa af Helstu tíðindum dagsins í pósthólfið þitt

Lesa nánar

Baldur Ingi Halldórsson, framkvæmdastjóri og einn eigenda Bæjarins beztu, segir að launakostnaðurinn í þjóðfélaginu sé farinn úr böndunum.

Þetta segir hann við Morgunblaðið í dag en þar kemur fram að þjóðarréttur Íslendingar, ein með öllu og kók, sé kominn í 1.330 krónur. Pylsan kostar orðið 880 krónur og kókið 450 krónur.

Baldur bendir þó á að Bæjarinz bestu bjóði upp á góð tilboð sem lækka verðið umtalsvert, til dæmis kostar fjölskyldutilboð, það er sex pylsur og fjórir drykkir, 3.500 krónur.

Baldur segir við Morgunblaðið að hagnaður nái aldrei yfir 10% og ástæðan fyrir verðhækkunum síðustu misseri sé til að eiga fyrir kostnaði. Laun, hráefniskostnaður og opinber gjöld hafi hækkað.

„Launakostnaður er 50% hjá okkur svo það má ekkert bregða út af. Launakostnaðurinn er farinn úr böndunum í samfélaginu,” segir hann.

Nánar er rætt við Baldur í Morgunblaðinu í dag.

Athugasemdir eru á ábyrgð þeirra sem þær skrá. DV áskilur sér þó rétt til að eyða ummælum sem metin verða sem ærumeiðandi eða ósæmileg. Smelltu hér til að tilkynna óviðeigandi athugasemdir.

