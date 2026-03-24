fbpx
Þriðjudagur 24.mars 2026

DV - Frjáls og óháður miðill

Fréttir

Nágranni fékk nóg og hringdi á lögreglu vegna heimilisofbeldis í næstu íbúð

Ritstjórn DV
Þriðjudaginn 24. mars 2026 12:30

Ekki missa af Helstu tíðindum dagsins í pósthólfið þitt

Lesa nánar

Karlmanni hefur verið gert að sæta brottvísun af heimili vegna gruns um að hann hafi beitt sambýliskonu sína heimilisofbeldi. Málið kom upp þann 11. mars sl. eftir að símtal barst til lögreglu frá aðila sem vildi aðstoð vegna heimilisofbeldis í næstu íbúð. Þegar lögregla kom á staðinn fundu þeir konuna en maður hennar var farinn af vettvangi. Konan lýsti langvarandi ofbeldi, bæði andlegu og líkamlegu, allt frá árinu 2023. Barn þeirra yrði iðulega vitni að ofbeldinu og eins var konan þunguð. Konan lýsti því að áfengisdrykkja mannsins væri mikil, hæfist oft að morgni og að hann drekki um heila kippu af bjór flesta daga og jafnvel meira um helgar. Undir áhrifum beitti hann hana gjarnan ofbeldi og talaði niðrandi til hennar. Hún sagðist óttast mann sinn sem hefði skipað henni að yfirgefa heimilið ásamt barni þeirra áður en hann kæmi heim aftur.

Maðurinn var handtekinn um kvöldið og var þá undir verulegum áhrifum. Var hann handtekinn klukkan sjö að kvöldi en fyrst var hægt að taka skýrslu af honum morguninn eftir. Lögregla taldi skilyrði fyrir nálgunarbanni ekki uppfyllt en ákvað að sækjast eftir brottvísun mannsins af heimilinu. Fyrir dómi lýsti lögreglan því að konan hefði í tvígang þurft að flýja af heimilinu og að hún hafi leitað aðstoðar í Kvennaathvarfinu. Konan færi ein með forsjá barnsins og væri ekki skráð í sambúð með manninum þó að bæði væru með lögheimili í húsnæðinu. Lögregla tók fram að staða konunnar væri viðkvæm. Hún væri með takmarkað tengslanet á Íslandi, væri án ökuréttinda og ætti ekki í önnur hús að vernda.

Maðurinn hafnaði tilboði um að undirgangast yfirlýsingu um friðhelgi.

Dómari héraðsdóms féllst á það með lögreglunni að maðurinn væri undir rökstuddum grun um að hafa brotið gegn almennum hegningarlögum og að háttsemi hans hafi beinst gegn sambýliskonu hans sem jafnframt væri barnsmóðir hans og þar að auki barnshafandi. Jafnvel þó að skilyrði nálgunarbanns væri ekki fyrir hendi þýddi það ekki að brottvísun af heimili kæmi ekki til greina enda þurfa þessi úrræði ekki að fara saman. Heimild til brottvísunar af heimili hafi verið komið á til að vernda líf og heilsu annarra sem á heimilinu búa. Heimili sé ætlað að vera griðastaður þar sem þeir sem búa þar njóta öryggis. Hér sé um tímabundna ráðstöfun að ræða sem verði ekki framlengd nema skilyrði séu enn þá fyrir hendi. Breytti þar engu að leigusamningur um húsnæðið væri alfarið í nafni mannsins, en hann hafði borið því við að sökum þessa hefði konan ekki sjálfstæðan rétt til búsetu í húsnæðinu. Tók dómari fram að það skipti engu máli hver væri skráður á leigusamninginn enda hefði konan lögheimili í húsnæðinu sem væri heimili hennar.

Var manninum því gert að sæta brottvísun af heimili í þrjár vikur frá og með 12. mars. Landsréttur hefur staðfest úrskurðinn.

Athugasemdir eru á ábyrgð þeirra sem þær skrá. DV áskilur sér þó rétt til að eyða ummælum sem metin verða sem ærumeiðandi eða ósæmileg. Smelltu hér til að tilkynna óviðeigandi athugasemdir.

