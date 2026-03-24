Friðarvonir fjara út: Íran ræðst á Ísrael skömmu eftir yfirlýsingu Trumps

Trump hótaði því um helgina að tortíma Íran ef landið opnaði ekki Hormússundið aftur fyrir alþjóðlegum siglingum. Hann gaf írönskum stjórnvöldum 48 klukkustunda frest sem átti að renna út í gærkvöldi.
Í gærmorgun tilkynnti forsetinn á samfélagsmiðli sínum, Truth Social, að hann hefði ákveðið að fresta öllum árásum gegn írönskum raforkuverum og orkuinnviðum í fimm daga þar sem viðræður við írönsk stjórnvöld hefðu gengið vel. Sú frestun næði þó einungis til orkumannvirkja, en aðrar hernaðaraðgerðir Bandaríkjanna héldu áfram.
Ef marka má viðbrögð Írans er friðarvonin ekki mikil eins og sakir standa. Íranir hafa sagt að engar eiginlegar friðarviðræður hafi átt sér stað og hafa sakað bandarísk yfirvöld um að dreifa röngum upplýsingum til að hafa áhrif á fjármála- og olíumarkaði.
Árásirnar í nótt beindust meðal annars að Tel Aviv og nokkrum borgum í suður- og norðurhluta landsins.
Samkvæmt írönskum ríkisfjölmiðlum voru árásirnar liður í áætlun stjórnvalda til að veikja grundvöll frekari friðarviðræðna.
Loftvarnakerfi Ísraels voru virkjuð víða um land og heyrðust sprengingar þegar eldflaugar voru skotnar niður. Í sumum tilvikum féll brak til jarðar og olli tjóni á íbúðarhúsnæði, einkum í norðurhluta landsins.
Ekki hafa borist fregnir af dauðsföllum en ísraelsk lögregluyfirvöld greindu frá því að sex hefðu slasast lítillega í árásunum. Þá hafi sprengivopn með um 100 kílóum af sprengiefni lent í þéttbýli og valdið víðtæku tjóni á byggingum og ökutækjum.
Auk Tel Aviv urðu svæði nærri Eilat í suðurhluta landsins fyrir árásum, sem og borgirnar Dimona og Yeruham. Íbúar á Jerúsalem-svæðinu sögðust hafa heyrt háværar sprengingar í gærkvöldi.
Átökin hafa haft veruleg áhrif á siglingar um Hormússund sem er ein mikilvægasta siglingaleið heims með olíu og gas. Íran hefur að mestu lokað sundinu frá því átök brutust út seint í febrúar, sem hefur aukið spennu á alþjóðlegum orkumörkuðum og keyrt olíuverð upp.
Direct Hit in Tel Aviv as Iran Fires New Missile Barrage, Multiple Impact Sites Reported in Israel.
Israel’s Magen David Adom reported that at least six people were wounded across four separate impact sites in the city. Dramatic footage from the scene shows heavy damage to a… https://t.co/28dxeWG1Qr pic.twitter.com/ELTfK4K7SK
