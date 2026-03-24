Eyjólfur fengið nóg: Lögðu líf sitt í hættu í óveðri í gærkvöldi – „Þetta er ekki boðlegt

Eyjólfur Þorkelsson, framkvæmdastjóri lækninga við Heilbrigðisstofnun Austurlands (HSA), segir veturinn hafa verið þungan fyrir Austfirðinga. Nú hafi innviðaráðherra þyngt róðurinn enn frekar. Þetta kemur fram í grein Eyjólfs á Vísi.
„Þessi vetur hefur verið þungur fyrir Austfirðinga. Óvenju þungur. Ekki bara hefur óveður ítrekað lokað vegum, heldur hefur Innviðaráðherra þyngt róðurinn enn frekar. Það væri óþarfi að eyða frekari orðum en þegar er orðið í óhæfuna sem jarðgangaáætlun er, ef ekki væri um svo alvarlegt heilbrigðismál að ræða. Hér kallar á stórhuga stjórnmálamenn að stíga inn. Hér er um líf og heilsu fólks að tefla.“
Eyjólfur tekur fram að eina öflugustu heilsugæslu Austurlands sé að finna á Egilsstöðum og um 74 kílómetrum frá, í Neskaupsstað veiti HSA ómetanlega þjónustu. Vegna vegleysu hefði fjarlægðin þá allt eins getað verið 700 kílómetrar í ófærðinni í gær. Austfirðingar séu vanir ófærð yfir vetrartímann og sem betur fer gerist það sjaldan að alvarleg veikindi komi upp í slíkum aðstæðum. Það gerðist þó í gær.
„Í gær þurftu læknar og sjúkralið á Egilsstöðum að leggja eigið öryggi undir til að fara í fylgd björgunarsveitar og Vegagerðar með sjúkling landleiðina til Akureyrar. Eftir tveggja klukkustunda samráð milli heilsugæslu og sjúkrahúss HSA, sjúkraflugs, Landspítala, Sjúkrahússins á Akureyri, þyrlulæknis, Landhelgisgæslu, Vegagerðar, Björgunarsveita og Slökkviliðsins á Akureyri voru valmöguleikarnir tveir: Senda sjúkling heim og taka sénsinn á að líffæraskaði væri ekki óafturkræfur og ástand hans myndi ekki versna, eða brjótast í brjáluðu veðri í fleiri klukkutíma yfir fjöllin til að geta lagt hann inn á sjúkrahús í öruggar aðstæður. Hvorugur kosturinn var góður. Báðir hættulegir. Við þessar aðstæður lögðu læknir, sjúkraflutningamenn og björgunarsveitarfólk eigin heilsu og öryggi að veði til að koma sjúklingi í skjól.“
Eyjólfur segist þakklátur fyrir að vinna með þessum hetjum en á sama tíma sé þetta ekki boðlegt, hvorki fyrir viðbragðsaðila né Austfirðinga.
„Þetta er ekki boðlegt því þetta þarf ekki að vera svona. Við þurfum að tryggja greiðar leiðir milli þjónustumiðjunnar á Egilsstöðum og sjúkrahússins í Neskaupstað, og milli sjúkrahússins í Neskaupstað og flugvallarins á Egilsstöðum. Þetta er nauðsynlegt og við getum byrjað strax.“
Fjarðarheiðargöng séu tilbúin til útboðs og í framhaldi þurfi að grafa Mjóafjarðargöng til Neskaupstaðar. Þannig sé hægt að tryggja þjónustu sjúkrahússins fyrir Austfirðinga sem og öryggi vegfarenda. Eyjólfur tekur fram að það þurfi að grafa göngin í þessari röð, annað væri fásinna.
„Fyrir fjórðung sem leggur jafn mikið í tekjur til ríkissjóðs er annað móðgun. Fyrir ríkisstjórn sem situr á grundvelli loforða um að laga heilbrigðiskerfið og samgöngur er annað ekki trúverðugt.“
Austurland hefur logað frá því að greint var frá því að Fljótagöng yrðu efst á forgangslista í nýrri samgönguáætlun til ársins 2040. Fjarðarheiðargöngum hefur verið frestað og koma ekki til framkvæmda á tímabilinu. Hefur innviðaráðherra frekar lagt áherslu á Fjarðargöng, sem munu liggja frá Seyðisfirði yfir í Mjóafjörð og áfram að Norðfirði, komin í annað sæti forgangslistans ásamt Súðavíkurgöngum sem munu tengja saman Súðavík og Ísafjörð. Kemur fram í áætlun að Fjarðarheiðargöng verði áfram til nánari skoðunar.