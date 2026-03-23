Hnífaárás í strætisvagni – Myndband náðist af unglingum skera fullorðinn mann

Stunguárás var gerð í strætisvagni í gær. Ágreiningur kom upp á milli fullorðins karlmanns og unglinga sem endaði með því að hann var skorinn á hendi. Lögregla rannsakar málið í samvinnu við barnaverndaryfirvöld.
„Ég get ekki farið út í þetta nema að þarna virðist hafa orðið einhver ágreiningur og átök sem enduðu með þessum hætti,“ segir Ævar Pálmi Pálmason, aðstoðaryfirlögregluþjónn hjá miðlægri rannsóknardeild Lögreglunnar á höfuðborgarsvæðinu.
DV hefur undir höndum myndband at atvikinu. En á myndbandinu má sjá unglinga öskra að fullorðnum manni á ensku, sem er særður á hendi og augljóslega mjög brugðið. Á gólfi strætisvagnsins er blóð.
Miðað við það sem heyrist á myndbandinu virðist deilan hafa sprottið upp vegna jakka.
Að sögn Ævars Pálma barst tilkynningin um málið rétt fyrir klukkan 15:00 í gær. Teknar voru skýrslur af aðilum. Hann segir að málið sé nú unnið áfram í samvinnu við barnaverndaryfirvöld. En samkvæmt heimildum DV eru gerendurnir í málinu í 9. bekk grunnskóla.
Maðurinn var fluttur á slysadeild til aðhlynningar. Var þar gert að sárum hans á hendi. Ævar Pálmi segist ekki hafa frekari upplýsingar um líðan hans.
Myndbandið hefur gengið um netið og uggur er í öðrum foreldrum sem þekkja til gerendanna í málinu.
„Ég á barn sem er í sama skóla og þessi nemandi og er búin þetta í skólann og senda videoið til lögreglunnar. Ég hef miklar áhyggjur af því að þessi nemandi gangi um með hníf í skólanum,“ segir ein móðir í nafnlausri færslu á samfélagsmiðlum í dag.