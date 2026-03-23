Donald Trump færir heiminum góðar fréttir – Er lausn í sjónmáli?

Trump hótaði því um helgina að tortíma Íran ef landið opnaði ekki Hormússundið aftur fyrir alþjóðlegum siglingum. Gaf hann yfirvöldum 48 klukkustunda frest, en fresturinn átti að óbreyttu að renna út í kvöld.
Trump tilkynnti á samfélagsmiðli sínum, Truth Social, upp úr klukkan 11 að íslenskum tíma að hann hafi ákveðið að fresta öllum árásum gegn írönskum raforkuverum og orkuinnviðum í fimm daga.
Sagði hann að uppbyggilegar viðræður hefðu átt sér stað á milli Bandaríkjanna og Írans og þær muni halda áfram næstu daga. Með þeim fyrirvara að árangur verði af áframhaldandi og viðræðum verði árásum frestað.