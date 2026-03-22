Sunnudagur 22.mars 2026

Gróflega misboðið yfir brandara og söngatriði hjá Gísla Marteini á föstudaginn – „Þetta er alls ekki fyndið. Í alvöru“

Sunnudaginn 22. mars 2026 15:00

Ekki voru allir sáttir með nýjasta þáttinn af Vikunni með Gísla Marteini. Tvennt fór fyrir brjóstið á fólki, annars vegar þegar Gísli Marteinn fjallaði um hópárás sem átti sér stað undir Höfðatorgi í Reykjavík aðfaranótt þriðjudags og hins vegar þegar dúettinn Plató var endurlífgaður og flutti tónlistaratriði um Evrópusambandið.

Umfjöllunin um hópárásina var liður í stuttri yfirferð Gísla um fréttir vikunnar. Sú yfirferð er að erlendri fyrirmynd, frá kvöldskemmtiþáttum í Bandaríkjunum, þar sem fréttir vikunnar eru raktar með húmorinn að vopni.

„Til hópslagsmála kom í bílakjallaranum á Höfðatorgi. Samkvæmt fréttum var um að ræða uppgjör vegna útistandandi skulda og það verður bara að segjast eins og er… þessi gróðafíkn bílastæðafyrirtækja er algjörlega komin úr böndunum.“

Síðan var það dúettinn Plató, sem margir landsmenn kannast við úr Fóstbræðraþáttunum vinsælu. Dúettinn er leikinn af Tvíhöfðafélögunum Sigurjóni Kjartanssyni og Jóni Gnarr, en sá síðarnefndi situr nú á Alþingi Íslendinga fyrir Viðreisn. Flutti Plató sitt frægasta lag, Spillingardans, sem nú er komið í nýjan Evrópusambandsbúning, en Plató ætlar að kjósa NEI í ágúst.0

Einar Jóhannes Guðnason, oddviti Miðflokksins í Kópavogi, segir í færslu að þessi áróður RÚV verði rannsóknarefni í framtíðinni.

„Fyrst gerir Gísli Marteinn lítið úr fólskulegri árás erlendra glæpamanna þar sem maður liggur þungt haldinn á sjúkrahúsi. En svo kemur þingmaður Viðreisnar með hreinasta áróður sem þú finnur um hugmynd hans af þeim sem ætla að kjósa nei 29. ágúst í formi grínatriðis. “

Snorri Másson, þingmaður Miðflokksins, ræddi við mbl.is og sagði söngatriðið ekki fyndið.

„Mér er meinilla við að vera fúll þingmaður í viðtali um pólitískt grín í sjónvarpinu og að tala um að eitthvað sér ekki fyndið, en þetta er alls ekki fyndið. Í alvöru.“

Sagði hann fall Jóns Gnarr mikið og sé hann nú kominn í hlutverk ríkishirðfífls sem hafi verið falið að skapa frjóan jarðveg fyrir „Evrópusambandsdellu Þorgerðar Katrínar“.

Eins hefur Snorri ritað færslu um málið þar sem hann sagði Tvíhöfða eiga betra skilið en að vera breytt í áróðursbragð í þágu Viðreisnar. Skilaboðin séu þarna að sá hluti þjóðarinnar sem ekki vill ganga í Evrópusambandið sé fáviti.

„Ég velti fyrir mér á hvaða tímapunkti almenningur fær nóg af þessari pólitísku spillingu almannaútvarpsins og segir hingað og ekki lengra. Lýðræðisleg lausn er tilbúin inni í þingi, tillaga okkar um að leyfa skattgreiðendum að ráðstafa útvarpsgjaldinu til fjölmiðils að eigin vali.“

Umræður áttu sér einnig stað í Facebook-hópi Fjölmiðlanörda þar sem færsla birtist í gær þar sem færsluhöfundur spurði hvort það væri ekki undarlegt að þingmaður Viðreisnar hafi fengið fimm mínútur á besta sjónvarpstíma til að „búa til strámann í tengslum við þjóðaratkvæðagreiðsluna“

Viðbrögðin við færslunni voru misjöfn. Sumum þykir úlfaldi gerður úr mýflugu enda enn langt í þjóðaratkvæðagreiðsluna og hér sé bara um grín að ræða. Aðrir taka undir með færsluhöfundi og segja það á gráu svæði að ríkismiðill leyfi alþingismanni að skapa skrípamynd af þeim sem séu honum ósammála. Enn aðrir furða sig á því að gera mál úr þessu: „Þarf virkilega að röfla yfir öllu?“

Íslendingum á X var misboðið yfir Höfðatorgsbrandaranum, enda um alvarlegt mál að ræða og óviðeigandi að slá því upp í grín um bílastæðaverð.

