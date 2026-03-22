Fluttur á bráðamóttöku eftir stunguárás í miðbænum

Aðili var handtekinn í miðbænum í gær eftir að hafa stungið mann fyrir utan skemmtistað. Árásarþoli var fluttur með sjúkrabifreið á bráðamóttöku en samkvæmt dagbók lögreglunnar liggur ekki fyrir hversu alvarlega áverka hann hlaut. Árásarmaðurinn var vistaður í fangaklefa.
95 mál voru skráð hjá lögreglunni á höfuðborgarsvæðinu frá klukkan 17 í gær til klukkan 05 í nótt og í morgun voru 5 aðilar vistaðir í fangaklefa.
Hafði lögregla afskipti af ökumanni sem ók á móti umferð í Hlíðunum, en hann reyndist í mjög annarlegu ástandi sökum ölvunar og fíkniefna.
Óskað var eftir aðstoð lögreglu á skemmtistað í miðbænum þar sem kona datt niður stiga, en hún var flutt á bráðamóttöku með sjúkrabifreið.
Aðili var handtekinn og vistaður í fangaklefa vegna líkamsárásar í Múlahverfinu og annar var handtekinn í miðbænum þar sem hann var staðinn að sölu fíkniefna og gat hvorki framvísað skilríkjum né gert grein fyrir sér með öðrum hætti.
Óskað var eftir aðstoð lögreglu eftir að kona féll fram fyrir sig og slasaðist á andliti, en hún var flutt á bráðamóttöku með sjúkrabifreið.
Lögregla handtók svo aðila í Mosfellsbæ vegna framleiðslu fíkniefna. Ræktunin var tekin niður og efni og búnaður haldlögð.