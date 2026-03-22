Fáskrúðsfjarðargöngum lokað eftir bílveltu

Fáskrúðsfjarðargöng eru lokuð vegna umferðaróhapps sem átti sér stað í morgun. Þetta kemur fram í tilkynningu frá lögreglunni á Austurlandi en þar segir að þess sé vænst að göngin muni opna fljótlega að nýju.
„Umferðaróhapp varð í morgun í Fáskrúðsfjarðargöngum þar sem bifreið valt. Vinna er í gangi á vettvangi og göngunum lokað á meðan. Ökumaður, sem var einn í bifreið sinni, hefur verið fluttur til aðhlynningar á sjúkrastofnun, ekki talinn alvarlega slasaður.
Þess er vænst að göngin opni fljótlega að nýju. Upplýsingar um opnun þeirra mun að finna á vef Vegagerðarinnar, Umferðin“