Vaknaði við vondan draum í Airbnb-íbúð í Reykjavík og gagnrýnir viðbrögð eigandans

Ferðamaður vaknaði við vondan draum í Airbnb-íbúð í Reykjavík á dögunum og furðar sig á viðbrögðum eigandans í færslu sem hann birti á Reddit.
„Ég vaknaði í morgun á Airbnb-gistingunni okkar í Reykjavík með rosalegan kláða á fætinum og þegar ég leit niður sá ég þyrpingu af litlum rauðum útbrotum sem líktust veggjalúsabitum [e. bed bugs].“
Ferðamaðurinn fann svo bæði lifandi og dauðar veggjalýs í rúmdýnunni og segist við það hafa „fríkað út“ enda bendi það til þess að veggjalúsin hafi verið í íbúðinni í nokkurn tíma. Ákvað ferðamaðurinn nafnlausi að hafa samband við eiganda íbúðarinnar og segir að viðbrögðin hafi komið á óvart.
„Við létum Airbnb-gestgjafann vita og hann sakaði okkur nánast um að hafa sjálfir komið með veggjalýsnar, þrátt fyrir að við höfum sannanir fyrir hinu gagnstæða.“
Ferðamaðurinn segist hafa vaknað um það leyti sem hann átti að skila íbúðinni af sér. Sökum vágestarins hafi hann ákveðið að setja föt sín í þurrkarann við háan hita í von um að drepa veggjalýsina. Hann ritaði færslu sína frá íbúðinni eftir að eigandinn krafði hann um að yfirgefa íbúðina svo hægt væri að undirbúa hana fyrir næsta gest.
„Sem er fáránlegt að segja þegar það er virkt og greinilega mikill faraldur í þessari íbúð.“
Óskaði ferðamaðurinn eftir ráðum um hvað honum bæri að gera í þessari stöðu og tók fram að hann hefði þegar reynt að hafa samband við upplýsingamiðstöð fyrir ferðamenn og neyðarþjónustu heilbrigðisþjónustunnar en þó ekki fengið mikil viðbrögð við þeim símtölum.
Ferðamanninum var bent á að hafa beint samband við Airbnb en eins að veggjalús, eins óskemmtileg og hún er, sé algengur gestur í gistirýmum fyrir ferðamenn. Aðrir gagnrýndu eiganda íbúðarinnar og sögðu það galið að ætla að leigja áfram út íbúð þrátt fyrir að vera meðvitaður um veggjalýsina. Eins var viðkomandi bent á að skrifa umsögn um gistinguna og taka þar skýrt fram að hann hafi verið bitinn af veggjalús.