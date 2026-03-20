fbpx
Föstudagur 20.mars 2026

DV - Frjáls og óháður miðill

Fréttir

Svara fyrir stóra ísmálið – „Smjör er annað geymsluform rjóma“

Ritstjórn DV
Föstudaginn 20. mars 2026 20:23

Ekki missa af Helstu tíðindum dagsins í pósthólfið þitt

Lesa nánar

Frétt Bændablaðsins í vikunni vakti gríðarlega athygli en þar var greint frá því að hvorki mjólk né rjómi væru aðalhráefnin í vanilluísnum frá Kjörís og Emmessís. Hjá Emmessís eru helstu hráefnin vatn, smjör og sykur og hjá Kjörís reyndist það vera hert kókosfita og sykur.

Kom þetta mörgum neytendum á óvart, sérstaklega hvað Emmessís varðar þar sem vanilluísinn þeirra heitir bókstaflega Rjómaís. Fyrirtækið hefur nú sent út yfirlýsingu vegna málsins og áréttað að rjómaísinn þeirra sé svo sannarlega rjómaís enda sé smör eitt af geymsluformum rjóma.

„Allar götur frá árinu 1960 hefur Emessís eingöngu notað rjóma í ísgerð sína en ekki herta jurtafitu. Smjör er lykilhráefni í framleiðslunni og smjör er annað geymsluform rjóma enda er smjör framleitt úr rjóma og liggur til grundvallar framleiðslu rjómaíssins.“

Emmessís segist leggja áherslu á gegnsæi og vandað hráefnaval og helstu innihaldsefnin í rjómaísnum eru vatn og smjör ásamt rjóma, sykri og öðrum mjólkurafurðum sem tryggja viðeigandi áferð og bragð. Framleiðslan uppfyllir kröfur sem koma fram í íslenskri reglugerð og er ein af þeim fáu hér á landi sem uppfylla kröfurnar að fullu. Eins hefur fyrirtækið hlotið vottun sem staðfestir að starfsemin uppfylli alþjóðlega staðla um matvælaöryggi og rekjanleika.

„Við erum stolt af samstarfi okkar við bændur landsins enda byggjum framleiðslu Rjómaíss á íslenskum mjólkurafurðum sem eru af hæstum gæðum. Við viljum að lokum einnig halda því til haga að árleg hráefnisnotkun okkar á mjólkurafurðum jafngildir afurðum um 250 mjólkurkúa eða sem nemum framleiðslu fjögurra meðalmjólkurbúa á landinu,“ er haft eftir Kristjáni Geir Gunnarssyni, framkvæmdastjóra Emmessíss í tilkynningu.

Athugasemdir eru á ábyrgð þeirra sem þær skrá. DV áskilur sér þó rétt til að eyða ummælum sem metin verða sem ærumeiðandi eða ósæmileg. Smelltu hér til að tilkynna óviðeigandi athugasemdir.

