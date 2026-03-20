Föstudagur 20.mars 2026

Ráðherrar settu Verk og vit

Ragna Gestsdóttir
Föstudaginn 20. mars 2026 14:16

Þorsteinn Víglundsson, Ragnar Þór Ingólfsson, Elsa Giljan, Eyjólfur Ármannsson og Sigurður Hannesson við setningu Verk og vit í gær.

Stórsýningin Verk og vit hófst í Laugardalshöll í gær. Ragnar Þór Ingólfsson félags- og húsnæðismálaráðherra og Eyjólfur Ármannsson innviðaráðherra settu sýninguna formlega. Verk og vit hefur fest sig í sessi sem einn mikilvægasti vettvangur fagaðila í byggingariðnaði, mannvirkjagerð og skipulagsmálum og taka um 100 sýnendur þátt í ár. Sýningin er opin fagaðilum alla sýningardagana en almenningi gefst kostur á að heimsækja hana helgina 21.-22. mars.

Eyjólfur sagði við setninguna að markmið sýningarinnar um að efla tengsl, kynna nýjungar og auka þekkingu í geiranum hafi sjaldan verið jafn mikilvæg og núna. „Vonandi í dag eða á næstu dögum verður flutt frumvarp um stofnun sérstaks innviðafélags á Alþingi. Markmiðið með því er að opna á fjármögnun frá langtímafjárfestum og tryggja aukna samfellu í útgjöldum ríkisins til þessa mikilvæga málaflokks. Þegar sífellt er farið í stór átaksverkefni bregðast verktakar eðlilega við og fjárfesta í dýrum tækjum. Þegar jafn snögglega er stigið á bremsuna er rekstargrundvöllurinn brostinn með tilheyrandi kostnaði fyrir alla. Við verðum að koma í veg fyrir þessar miklu sveiflur þar sem stigið er á bensínið og svo aftur strax á bremsuna,“ sagði innviðarráðherra.

Í máli Ragnars Þórs kom fram að það væru ákveðnar viðvörunarbjöllur sem hringdu varðandi byggingargeirann en hann mætti ekki sigla inn í svipaða tíma og eftir efnahagshrunið þegar byggingargeirinn lenti í algjöru frosti.

„Þetta verður vonandi okkar samvinnuverkefni ekki bara næstu árin heldur líka næstu vikur og mánuði að verkefnastaðan verði með þeim hætti að við getum haldið sjó og gott betur. Sýning eins og Verk og vit er mikilvægur vettvangur þar sem þessi samvinna á sér stað og við getum hist og talað saman, deilt sýn og hugmyndum og myndað tengsl,“ sagði Ragnar Þór.

Um 100 sýnendur eru með sýningarrými á Verk og vit.

Þörfin eftir iðnmenntuðu fólki gríðarleg

Sigurður Hannesson, formaður Samtaka iðnaðarins, sagði að iðnaðurinn sem heild væri ein af undirstöðum íslensk efnahagslífs. „Skattspor hans nam 564 milljörðum króna árið 2024 og var stærsta skattspor allra útflutningsgreina. Byggingariðnaðurinn og mannvirkjagerð hafi vegið þar þungt með skattspor sem nam 83 milljörðum, sem er umfram skattspor sjávarútvegsins svo dæmi séu tekin,“ sagði Sigurður.

Hann gagnrýndi stöðu iðnmenntunar í landinu og sagði að á hverju ári væri um eitt þúsund nemendum vísað frá iðnnámi vegna plássleysis. Á sama tíma væri þörfin eftir iðnmenntuðu fólki gríðarleg. Hann nefndi meðal annars að áætlað sé að það vanti 800 rafvirkja á næstu fimm árum. Sigurður nefndi að úrlausna væri þörf en mjög jákvætt væri að ríkisstjórnin vilji byggja nýjar höfuðstöðvar Tækniskólans sem gætu orðið flaggskip iðnmenntunar á Íslandi. „Sýning eins og Verk og vit er hluti af lausninni. Hún tengir saman fólk, menntun og atvinnulíf,“ sagði hann enn fremur.

Áslaug Pálsdóttir, framkvæmdastjóri AP almannatengsla, sem er framkvæmdaraðili sýningarinnar, sagði að fjölbreytileiki sýnenda hefði aldrei verið meiri á sýningunni en nú.

„Með Verk og vit höfum við bæði náð að skapa tækifæri fyrir íslenska markaðinn til að kynna vörur sínar og þjónustu og veitt erlendum aðilum tækifæri til að taka þátt sem sjálfstæðir sýnendur eða undir formerkjum íslenskra félaga,“ sagði hún.

Eftirvæntingin er sérstaklega mikil í ár, því 20 ár eru liðin frá fyrstu Verk og vit sýningunni og segir Áslaug greinilegt að sýnendur stefni að því að gera afmælissýninguna sem veglegasta.

„Margir þeirra þekkja handtökin vel, því þátttaka í sýningunni er orðin fastur liður í starfsemi fjölmargra fyrirtækja. Það er einstök upplifun að ganga inn í sýningarsalinn við opnun, finna orkuna og sjá hvernig hugmyndir og vinna síðustu mánaða lifna við.“

Fjölmenni var við opnunina í gær.

Mikilvægur fundarstaður fyrir iðnaðinn

Áslaug segir að Verk og vit sé mikilvægur fundarstaður fyrir iðnaðinn í heild sinni þar sem tengslamyndun, samstarf og ný tækifæri verða til.

„Hér myndast formlegir og óformlegir fundir, nýsköpun kviknar og þekking innan iðnaðarins eykst. Þetta er vettvangur sem styrkir samstarf og samstöðu innan greinarinnar og þannig myndast einstök heildarupplifun sem hefur einkennt Verk og vit frá upphafi.“

Meðal sýnenda eru byggingaverktakar, verkfræðistofur, tækjaleigur, hugbúnaðarfyrirtæki, framleiðendur, menntastofnanir, fjármálafyrirtæki og ráðgjafafyrirtæki og er mikill hugur í þeim að gera sýninguna sem glæsilegasta. Allt sýningarrými er löngu uppselt og því ljóst að sýnendur ætluðu ekki að missa af viðburðinum í ár. Samhliða sýningunni verður einnig haldin ráðstefna og aðrir viðburðir.  Áhugi fagaðila og almennings hefur verið mikill, því síðustu þrjár sýningar hafa fengið um 25.000 gesti hver.

Samstarfsaðilar sýningarinnar eru félags- og húsnæðismálaráðuneytið, innviðaráðuneytið, Samtök iðnaðarins, Byko og Landsbankinn. AP almannatengsl eru framkvæmdaraðili sýningarinnar.

Athugasemdir eru á ábyrgð þeirra sem þær skrá. DV áskilur sér þó rétt til að eyða ummælum sem metin verða sem ærumeiðandi eða ósæmileg.

