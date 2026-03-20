Föstudagur 20.mars 2026

Lögreglan hafnar „nornaveiðum“ gegn veiðimönnum – „Hér gildir því að vera ekki að hlaupa eftir sögusögnum“

Kristinn H. Guðnason
Föstudaginn 20. mars 2026 13:00

Þórir segir engar nornaveiðar í gangi.

Lögreglan á höfuðborgarsvæðinu segist ekki vera í nornaveiðum gegn skotvopnaleyfishöfum. Einfaldlega sé verið að fyglja reglum um öryggi skotvopna. Heitar umræður hafa verið um sviptingu skotvopnaleyfis og mál ratað í fjölmiðla.

Nýlega var greint frá því í frétt Vísis að maður að nafni Axel Aage Schiöth hafi verið sviptur skotvopnaleyfi og byssur hans gerðar upptækar. Í fréttinni var sagt að svo virtist sem aukin harka hafi færst í aðgerðir lögreglu gegn íslenskum veiðimönnum og að þeir þyrftu að hafa varann á sér.

Lögreglan mætti til hans um kvöld og fann eina byssu utan skáps en Axel sagðist nýkominn úr veiði og byssan væri sundurtekin í sérútbúinni tösku. Var hann sektaður og sviptur skotvopnaleyfi vegna brota á vopnalögum. Sagði Ívar Pálsson, lögmaður hans og ritari Skotvís að það væri eins og eitthvað sérstakt lægi að baki. Þetta væru ekki tilviljanir.

Fólk bjóði lögguna velkomna

Hafa veiðimenn meðal annars rætt málið á skotveiðispjallinu. Þar hefur lögreglan stigið inn í umræðurnar og hafnað því að um sé að ræða nornaveiðar gegn skotvopnaleyfishöfum.

„Á persónulegum nótum vil ég ítreka að lögreglan er ekki á neinskonar nornaveiðum heldur er verið að auka eftirlit með skotvopnum, eins og margir eigendur hafa raunar kallað eftir,“ segir Þórir Ingvarsson, hjá þjónustudeild Lögreglunnar á höfuðborgarsvæðinu í færslu. En sú deild sér um leyfisveitingar og eftirlit með skotvopnaleyfishöfum. „Þá gerist það eðlilega að þeir sem eru ekki með sitt í lagi og fá heimsókn frá okkur sitja stundum eftir ósáttir og er það að einhverju leyti eðlilegt – en ég bið ykkur hin, sem eruð með allt í lagi, að hafa ekki óþarfa áhyggjur og bjóða frekar okkar fólk velkomið þegar þið fáið heimsókn,“ segir hann.

Vopnin eigi að vera á lögheimili

Að sögn Þóris er lögreglan aðallega að skoða hvort að skotvopnaeigendur séu með byssuskáp, hann sé að löglegri gerð og vopnin séu öll í honum. Skotfærin eiga svo að vera í læstri hirslu sem þarf einnig að vera trygg og læst þannig að ekki sé hægt að taka hana í burtu eða að börn komist í hana. Skotvopnin og skotfærin má ekki geyma á sama stað.

Strangar öryggisreglur gilda um geymslu skotvopna. Mynd/Umhverfisstofnun

Vopnin eiga að vera á lögheimili viðkomandi en hægt er að óska eftir leyfi til að geyma þau annars staðar ef ekki er hægt að geyma þau þar. Skápur verður að vera fastur, boltaður með tryggu móti við vegg eða gólf nema hann sé meira en 150 kílógrömm að þyngd.

Biður um stillingu

„Í lokin bið ég fólk að sýna stillingu – hér er ekki um það að ræða að lögreglan sé í einhverjum rosa aðgerðum – hér er einfaldlega verið að fylgja því eftir að vörslur vopna séu eðlilegar miðað við lagabókstafinn,“ segir Þórir að lokum. „Það eru fáar stéttir sem njóta jafn mikils eftirlits og lögreglan – allar aðgerðir er hægt að tilkynna og/eða kæra. Sumir hafa nýtt sér það og allar þær yfirferðir, á aðgerðum leyfaþjónustu, hafa komið tilbaka með þeim hætti að þar hafi verið fagmannlega að verki staðið. Ég set hér tengil að neðan með nýjustu úttektinni frá nefnd um eftirlit með störfum lögreglu. Sú nefnd fer yfir öll gögn, þar með talið myndefni úr búkmyndavél. Hér gildir því að vera ekki að hlaupa eftir sögusögnum – heldur muna að það er verkefni okkar allra, sem eigum skotvopn, að vörslur þeirra séu pottþéttar.“

 

