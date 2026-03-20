Lést í sprengingunni í Korngörðum í morgun

Karlmaður á fertugsaldri lést í vinnuslysi í Korngörðum í Reykjavík í morgun, þegar sprenging varð í atvinnuhúsnæði Fóðurblöndunnar. Þetta kemur fram í tilkynningu frá lögreglunni á höfuðborgarsvæðinu. Tveir aðrir voru fluttir á slysadeild eftir sprenginguna og er annar þeirra alvarlega slasaður.
Lögreglu barst tilkynning um málið rétt fyrir klukkan hálf átta í morgun og héldu viðbragðsaðilar strax á staðinn.
„Á vettvangi voru nokkrir aðrir starfsmenn þegar að var komið en hlúð var að þeim í húsakynnum nærliggjandi fyrirtækis. Þeir reyndust óslasaðir.“
