Bæjaryfirvöld í Grindavík vekja athygli íbúa, fyrirtækjaeigenda og annarra fasteignaeigenda á mikilvægri breytingu varðandi tryggingamál í bænum.
Í frétt á vef bæjarins kemur fram að gætt hafi misskilnings undanfarið um að ekki sé hægt að tryggja eignir á svæðinu gagnvart náttúruhamförum vegna ástandsins sem verið hefur í bænum frá rýmingu hans þann 10. nóvember 2023.
Það rétta sé hinsvegar að frá og með 1. janúar 2026 hefur Náttúruhamfaratrygging Íslands (NTÍ) veitt vátryggingafélögum heimild til að stofna nýjar náttúruhamfaratryggingar, sem og að breyta eldri tryggingum, fyrir eignir á Grindavíkur- og Svartsengissvæðinu. Þessi ákvörðun NTÍ skýrir stöðuna og opnar á ný möguleika fyrir þá sem þurfa að tryggja mannvirki eða uppfæra tryggingarfjárhæðir eldri eigna.
Bent er á að mjög mikilvægt er þó að hafa í huga þau skilyrði sem fylgja þessari heimild. Tryggingarverndin og bótaskyldan nær ekki til tjóns sem hlýst af þeirri atburðarás sem hófst í nóvember 2023, hvorki beint né óbeint. Komi hins vegar til annarra ótengdra náttúruhamfara á svæðinu munu þessar nýju og uppfærðu tryggingar gilda. Þetta þýðir að eigendur geta tryggt eignir sínar fyrir annarri náttúruvá að fullu, þótt yfirstandandi jarðhræringar eða hugsanleg eldgos sem rekja má til þeirra séu undanskilin. Breytingin hefur engin áhrif á fjárhæð iðgjalda.
Bæjaryfirvöld hvetja þá sem vilja nýta sér þetta heimild til að kynna sér málið og segja þetta skref í átt að eðlilegu umhverfi fyrir fasteignaeigendur og atvinnulífið í Grindavík. Nánari upplýsingar má finna á vef NTÍ og hjá viðkomandi vátryggingafélögum.
Um skilyrði og nánari forsendur tryggingaverndar má lesa hér.