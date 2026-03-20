Föstudagur 20.mars 2026

Formaður norska Hægriflokksins vill Noreg inn í Evrópusambandið – Breytt heimsmynd

Kristinn H. Guðnason
Föstudaginn 20. mars 2026 15:30

Söreide segir allt breytt frá árinu 1994 þegar Norðmenn höfnuðu inngöngu með litlum mun. Mynd/Wikipedia

Ine Eriksen Söreide, formaður norska Hægriflokksins og fyrrverandi utanríkisráðherra, segir að Noregur ætti að ganga í Evrópusambandið. Í núverandi heimsmynd dugi ekki lengur að vera með EES samning.

„Að mínu mati, og flokksins míns, er hagsmunum okkar best borgið með því að vera fullgildir meðlimir í Evrópusambandinu,“ sagði Söreide, sem var kjörin formaður flokksins í síðasta mánuði, í viðtali í Brussel í gær. En flokkurinn er í stjórnarandstöðu við Verkamannaflokkinn.

Norðmenn hafa í tvígang hafnað aðild að Evrópusambandinu, það er árið 1972 og 1994. Árið 1962 komu Frakkar í veg fyrir inngöngu Noregs.

Vill Noreg inn í Evrópusambandið á meðan það er enn þá gluggi til að ná góðum samning – Norðmenn einangraðir ef Ísland fer inn

Söreide segir að margt hafi breyst síðan árið 1994. Í dag séu hagsmunir Noregs með fullri aðild líkt og þeirra 27 ríkja sem eru þar inni. Þessir hagsmunir hafi til að mynda birst í deilum Noregs við bandalagið um stáltolla. Þar hafi það komið í bakið á Norðmönnum að vera ekki aðilar að bandalaginu. Landið eigi aðgang að innri markaði Evrópu en sé utan tollamúranna og nú sé tollastríð hafið í heiminum.

„Ef Ísland ákveður að halda viðræðum áfram þá breytist allt,“ sagði Söreide. „Ég er ekki að segja að ákvörðun Íslendinga muni breyta afstöðu Norðmanna, en þetta getur valdið breytingum á kerfunum sem gerir það erfiðara að vera fyrir utan bandalagið.“

 

