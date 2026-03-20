Föstudagur 20.mars 2026

Fagnaðarlætin fóru úr böndunum þegar Ragnar Þór fékk sendingu frá þingmanni Samfylkingarinnar

Ritstjórn DV
Föstudaginn 20. mars 2026 21:30

Fagnarðarlætin fóru heldur betur úr böndunum á heimili Ragnars Þórs Ingólfssonar, félags- og húsnæðismálaráðherra, eftir að honum barst sending frá þingflokksformanni Samfylkingarinnar, Guðmundi Ara Sigurjónssyni.

Eins og svo margir foreldrar stóð Guðmundur í fjáröflun með syni sínum og ákvað Ragnar Þór að grípa tækifærið til að byrgja sig upp af klósettpappír, en eins og flestir Íslendingar kannast við þá getur oft verið ágætt að næla sér í fjáröflunarklósettpappír enda stórir pakkar sem spara manni plássið í fjölnota innkaupapokunum í þó nokkurn tíma.

Enginn varð þó ánægðari með sendinguna en hundurinn á heimilinu, Birta. Ragnar hefur deilt myndbandi á Facebook af afleiðingum fagnaðarlátanna en mögulega vildi Birta sýna stuðning sinn í verki og gera það að verkum að Ragnar Þór þarf eiginlega strax aftur að kaupa klósettpappír.

„Takk fyrir klósettpappírinn kæri vinur. Hún Birta okkar var heldur betur kát með sendinguna,“ skrifar Ragnar á Facebook og Guðmundur svarar að þarna hafi illa verið farið með góðan pappír. „Við feðgarnir þökkum samt fyrir stuðninginn.“

Ragnar tekur fram að þeir feðgar megi endilega hafa hann áfram í huga í næstu fjáröflun „því okkur vantar strax meira“.

Á myndbandinu má sjá svipleg örlög salernispappírsins og eins sökudólginn, Birtu, sem greinilega telur verki sínu ekki fyllilega lokið. Hún var greinilega send í skammarkrókinn út á svalir en vill ólm komast inn aftur.

