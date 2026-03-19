Fimmtudagur 19.mars 2026

Sauð upp úr í Krónunni þegar öryggisvörður reyndi að stöðva samlokuþjóf

Fimmtudaginn 19. mars 2026 10:00

Héraðsdómur Reykjaness hefur dæmt karlmann á þrítugsaldri í 60 daga skilorðsbundið fangelsi fyrir þjófnað og líkamsárás. Upp úr sauð þegar öryggisvörður í verslun Krónunnar í Skeifunni reyndi að stöðva manninn vegna gruns um þjófnað.

Atvikið átti sér stað laugardaginn 4. maí 2024 en þegar lögreglumenn bar að garði héldu tveir menn, öryggisvörður og viðskiptavinur, manninum niðri. Öryggisvörðurinn sagðist hafa séð manninn við sjálfsafgreiðslukassa þar sem hann greiddi fyrir fernu af drykknum Capri Sun en hann hafi ekki greitt fyrir samloku sem hann hafi haldið á.

Vildi ekki láta gera skýrslu

Öryggisvörðurinn stöðvaði manninn þegar hann var kominn fram hjá afgreiðslukössunum og gekk maðurinn þá aftur inn í verslunina og henti samlokunni aftur inn í kæli. Öryggisvörðurinn mun hafa sagt við manninn að svona gengi þetta ekki fyrir sig og það þyrfti að gera skýrslu um þjófnaðinn.

Maðurinn virðist hafa brugðist illa við þessu, samkvæmt framburði öryggisvarðarins. Sagði hann að ekki ætti að hringja á lögreglu og að svo búnu hafi maðurinn ýtt við honum og tekið hann hálstaki með annarri hendi.

Öryggisvörðurinn sagðist hafa beðið manninn rólega um að koma með sér en ef hann myndi halda áfram myndi hann skella honum í jörðina. Sagði hann að maðurinn hefði tekið hann aftur hálstaki og þá hefði hann snúið hann niður.

Öryggisvörðurinn lýsti því fyrir dómi að maðurinn hafi sagst ætla að vera rólegur og hann því ákveðið að gefa honum annað tækifæri og reist hann við. Þegar þeir hafi verið að ganga inn í öryggisherbergi hafi ákærði tekið upp bíllykla og barið hann í höfuðið með þeim.

Þá hafi viðskiptavinur í versluninni komið til aðstoðar en ákærði þá ráðist að honum og bitið hann í öxlina. Öryggisvörðurinn tók þá manninn aftur niður með aðstoð viðskiptavinarins. Sagðist öryggisvörðurinn hafa verið með sjáanlega áverka á höfði en afþakkað aðstoð sjúkraliðs og leitað sjálfur til læknis.

Sagðist vera með kvittun

Í dómi kemur fram að lögregla hafi farið yfir myndefni úr versluninni og þar hafi maðurinn sést taka samloku eða vefju úr kæli á meðan öryggisvörður fylgdist með honum. Hann hafi greitt fyrir fernuna með síma en látið samlokuna þannig með fernunni að það liti út eins og hann hafi greitt fyrir samlokuna.

Maðurinn neitaði sök fyrir dómi og kvaðst hafa farið í verslunina til þess að kaupa samloku og drykk, greitt fyrir það og verið með kvittun. Starfsmaður verslunarinnar hafi síðan stöðvað hann og sakað hann um að hafa stolið samloku. Starfsmaðurinn hafi ýtt á bringu hans þar til hann hafi endað í gólfinu og nokkrir menn komið til að aðstoða starfsmanninn. Ákærði viðurkenndi þó að hafa bitið viðskiptavininn í hamaganginum.

Dómari komst að þeirri niðurstöðu að hafið væri yfir skynsamlegan vafa að maðurinn hafi ýtt við starfsmanninum og kýlt hann í höfuðið eins og lýst er í ákæru og með þeim afleiðingum sem þar er lýst. Hins vegar taldist ekki sannað að ákærði hafi tekið starfsmanninn hálstaki eins og lýst var í ákæru. Þá var það talið hafið yfir skynsamlegan vafa að hann hefði gerst sekur um þjófnað.

Maðurinn var dæmdur í 60 daga skilorðsbundið fangelsi til tveggja ára. Þá var honum gert að greiða öryggisverðinum 400 þúsund krónur í miskabætur, 350 þúsund krónur í málskostnað og 109.648 krónur í sakarkostnað, samtals tæplega 860 þúsund krónur.

