Magnús Hlynur kominn á RÚV

Sjónvarpsfréttamaðurinn þjóðþekkti og ástsæli, Magnús Hlynur Hreiðarsson, hefur störf á RÚV á morgun. Hann greinir frá þessu í Facebook-færslu en DV hafði spurnir af ráðningunni fyrr í kvöld og reyndi að ná sambandi við Magnús.
Magnús mun starfa á fréttastofu RÚV í 50% starfi og sinna Suðurlandi. Hann segist vera mjög spenntur yfir nýja starfinu:
„Kæru vinir. Eins og mörg ykkar vitið þá var mér sagt upp störfum hjá Sýn 1. dsesember sl., en ég vann þriggja mánaða uppsagnarfrest, sem rann út um síðustu mánaðamót. Í framhaldi af því, er ég hættur, sem fréttamaður hjá Sýn.
Nú hef ég hins vegar verið ráðinn, sem fréttamaður á fréttastofu RÚV til haustsins, en byrja þó strax á morgun, 20. mars, þar sem ég mun sinna Suðurlandi í 50% starfi. Ég hlakka mikið til þess starfs.
Á þessum tímamótum langar mig að þakka starfsfólki fréttastofu Sýnar fyrir frábært og gefandi samstarf síðustu ár, sem ég naut í botn. Á sama tíma er ég mjög spenntur að fara að vinna núna með starfsfólki fréttastofu RÚV. Ég hvet ykkur kæru vinir til að vera áfram dugleg að senda mér ábendingar um skemmtilegt og jákvætt fréttaefni. Yfir og út.“