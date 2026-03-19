Bak við tjöldin hjá Bergrúnu Írisi

Mynd- og rithöfundurinn Bergrún Íris Sævarsdóttir sýnir skissu- og hugmyndaferlið á bak við nokkrar af bókum sínum á spennandi sýningu í Borgarbókasafninu Grófinni.
Á sýningu Bergrúnar Írisar fá áhorfendur innsýn inn í marglaga starf höfundar sem bæði skapar sögur og myndir. Meðal verka eru skissur úr bókunum Vinur minn, vindurinn, Töfralandið, Langelstur í bekknum og hinum sívinsælu sögum um Freyju og Fróða sem Bergrún Íris skapaði ásamt rithöfundinum Kristjönu Friðbjörnsdóttur.
Bergrún Íris á að baki langan og farsælan höfundarferil og hefur hlotið fjölda verðlauna og viðurkenninga fyrir verk sín. Fyrsta bók hennar Vinur minn, vindurinn, sem kom út árið 2014, var til að mynda tilnefnd til Fjöruverðlaunanna og Barna- og unglingbókmenntaverðlauna Norðurlandaráðs. Þá hefur Bergrún Íris meðal annars hlotið Íslensku bókmenntaverðlaunin í flokki barna- og unglingabóka, Barnabókaverðlaun Guðrúnar Helgadóttur og Vestnorrænu barnabókaverðlaunin.
Sýning Bergrúnar Írisar í Grófinni er hluti af sýningaröðinni Skissur verða að bók…um! þar sem myndhöfundar leyfa gestum og gangandi að fylgjast með hugmyndavinnu og skissugerð sem að lokum verða að fullsköpuðum myndum í barnabókum.
Boðið verður upp á smiðju í tengslum við sýninguna.
Ókeypis er inn á sýninguna og smiðjuna.
Bergrún Íris er fædd árið 1985 og býr í Hafnarfirði ásamt fjölskyldu sinni. Bergrún útskrifaðist með BA-gráðu í listfræði úr Háskóla Íslands 2009, lauk diplómanámi í teikningu frá Myndlistaskólanum í Reykjavík vorið 2012 og sótti sumarskóla í barnabókagerð í Anglia Rushkin, Cambridge School of Art.