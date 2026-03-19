Áætlunarakstur Strætó hættir í einu hverfi í Hafnarfirði – Samfylkingin segir ákvörðunina afdrifaríka

Umhverfis- og framkvæmdaráð Hafnarfjarðarbæjar hefur lagt til að áætlunarakstri Strætó um iðnaðarhverfið í Hellnahrauni verði hætt. Nýtingin er sögð dræm en minnihlutinn telur ákvörðunina vera varhugaverða og að notkunin sé að aukast.
Um er að ræða tilraunaverkefni með leið númer 26 sem keyrir frá Ásvallalaug um Berghellu, Gjáhellu, Breiðhellu, Koparhellu, Tinhellu, Álfhellu og Dofrahellu. Iðnaðarhverfið sunnan við Vallahverfið.
Eins og segir í fundargerð frá því í gær ákváðu fulltrúar meirihlutans, Sjálfstæðisflokks og Framsóknarflokks, að leggja til að verkefninu verði ekki haldið áfram og áætlunarakstur um hverfið falli niður 1. apríl næstkomandi.
„Gögnin sýna dræma nýtingu sem réttlætir ekki sérstakan vagn á leiðinni,“ segir í bókun þeirra. Lagt er til að í staðinn verði tekin upp svokölluð pantþjónusta Strætó í staðinn. En hún hefur verið í sumum hverfum, eins og til dæmis Urriðaholtinu í Garðabæ.
Samfylkingin, sem er í minnihluta í bæjarstjórn, lagðist gegn því að verkefninu yrði hætt og sagði það alvarleg mistök.
„Rulltrúar Samfylkingarinnar telja mjög varhugavert að taka afdrifaríka ákvörðun um að hætta með akstursþjónustu strætó á leið 26 um Hellnahraun frá og með 1.apríl.,“ segja þeir. Notkunartölur sýni að fleiri hafa nýtt sér þessa þjónustu en pantþjónustuna og að verkefnið þurfi meiri tíma. Notkunin hafi aukist jafnt og þétt á tímabilinu. Fulltrúi Viðreisnar, sem einnig er í minnihluta, óskaði eftir heildstæðri endurskoðun á leiðarkerfi Strætó fyrir innanbæjarvagna Hafnarfjarðar.