Vilhjálmur áhyggjufullur: „Fyrir þann hóp myndi gjaldtaka hafa verulega íþyngjandi áhrif“

Daði Már Kristófersson, fjármála- og efnahagsráðherra, lagði í gær fram frumvarp um stofnun innviðafélags í eigu ríkisins, en markmið þess er að hraða uppbyggingu stórra samgönguverkefna. Í frumvarpinu er opnað á möguleikann á gjaldtöku á öllum stofnleiðum frá höfuðborgarsvæðinu, Hvalfjarðargöngum þar á meðal. Ekki eru allir hrifnir af hugmyndinni.
„Það vekur verulegar áhyggjur og undrun að aftur skuli vera til skoðunar að leggja gjald á Hvalfjarðargöng. Göngin voru byggð upp með skýru fyrirkomulagi þar sem notendur greiddu fyrir framkvæmdina – og því verkefni er lokið. Innheimta gjalda stóð yfir í rúm 20 ár, frá 11. júlí 1998 til 21. september 2018. Það var samkomulagið sem Spölur gerði: Borga göngin upp og afhenda ríkinu göngin.“
Vilhjálmur, sem hefur árum saman barist fyrir hagsmunum skjólstæðinga sinna á Akranesi, segir það rétt að margir landsmenn nýta göngin, enda séu þau mikilvæg samgönguæð fyrir allt landið.
„Hins vegar er ljóst að hlutfallslega reiða íbúar Akraness og nágrennis sig hvað mest á þessa leið í daglegu lífi – til vinnu, skóla og þjónustu. Fyrir þann hóp myndi gjaldtaka hafa verulega íþyngjandi áhrif.“
Vilhjálmur segir í pistli á Facebook-síðu sinni að slík gjaldtaka snúist ekki bara um einstaklinga.
„Aukinn flutningskostnaður leggst beint á fyrirtæki og dreifingu vara og mun óhjákvæmilega skila sér út í verðlag til almennings. Þannig hefur þetta áhrif langt út fyrir þau svæði sem nota göngin mest.“
Að hans mati þarf að ræða fjármögnun innviða af ábyrgð og með sanngirni að leiðarljósi. Erfitt sé að sjá réttlætið í því að leggja sérstaka gjaldtöku á eina af mikilvægustu tengingum landsins – sérstaklega þegar hún hefur þegar verið greidd.
„Þetta er stefna sem þarf að skoða mjög vel – og að mínu mati er full ástæða til að staldra við áður en lengra er haldið.“